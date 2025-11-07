Por Soledad Gonzalez – Especial para Diario de Cuyo 

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes junto a Diario de Cuyo, volvió a reunir a los grandes protagonistas de la vitivinicultura argentina. En su cuarta edición, realizada bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), el certamen reafirmó su prestigio como uno de los más relevantes del país, reconociendo la excelencia y el esfuerzo de productores de todas las regiones.

Una industria que es parte de la identidad cuyana

El gerente general de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa, vinculó la historia del medio con la de la vitivinicultura al recordar que “el diario es contemporáneo a la industria del vino”. Afirmó que ambas comparten “el desafío de reinventarse, de ser relevantes para sus públicos y seguir generando valor”.

Dellazoppa destacó además la alianza entre Los Andes y Diario de Cuyo, que “permite tener una mirada regional y compartir la difusión de los temas de la actividad vitivinícola de una manera más integrada y armónica”. También subrayó que los medios, al igual que las bodegas, atraviesan transformaciones profundas en la forma de producir y distribuir contenidos: “Así como el vino explora nuevos envases y formatos, los medios buscan nuevas plataformas y modos de conectar con sus audiencias”.

Durante la ceremonia, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, destacó la relevancia del concurso y el papel que tiene la vitivinicultura para la región. Señaló que esta industria “no es solo una actividad económica, sino una forma de vida que tenemos en nuestras provincias y en nuestra sociedad”, y celebró que eventos como Guarda14 sean “fundamentales para mantener siempre presente la calidad de nuestros vinos en la mente y la elección de cada consumidor”.

Fernández también felicitó a las bodegas sanjuaninas y al equipo organizador por “mantener viva la pasión por el vino” y reconoció el trabajo de la directora técnica del certamen, Cristina Pandolfi, y del jurado, “de altísima calidad y competencia”.

San Juan se destacó entre los ganadores

Este año, San Juan tuvo un papel protagónico en la premiación, con tres bodegas y una universidad que recibieron distinciones por la calidad de sus vinos y espirituosas.

MIRA TAMBIÉN

Bodega Putruele, del Valle de Pedernal, se consagró con una Medalla Gran Oro por Toia Gran Syrah 2023 y dos Medallas Oro por Toia Blend de Tintas 2023 y Toia Gran Cabernet 2023. También fueron reconocidas Bodega Xumek, con una Medalla Oro por Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda; Aguma Casa Vinícola, con una Medalla Oro por Aguma Sauvignon Blanc 2025; y la Universidad Católica de Cuyo, que obtuvo una Medalla Oro por UCC Blend de Blancas 2025.

1 de 12 |
2 de 12 |
3 de 12 |
4 de 12 | Los representantes de las bodegas premiadas recibieron su galardón.
5 de 12 |
6 de 12 |
7 de 12 |
8 de 12 |
9 de 12 |
10 de 12 |
11 de 12 |
12 de 12 |

Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14: los ganadores

En la edición 2025, cuyos resultados se anunciaron el 6 de noviembre en el Hotel Sheraton Mendoza, se entregaron las Medallas Gran Oro y Medallas Oro a los vinos y espirituosas más destacados.

Ganadores Medalla Gran Oro

  • Atamisque Malbec 2022 Valle de Uco – Bodega Atamisque
  • Regina Bianca Chardonnay 2023 – Altieri Wines – Vinorum
  • Savina Bonarda 2021 – Bodega Finca Savina
  • Mi Terruño Reserve Bonarda 2022 – Bodega Mi Terruño
  • Mi Terruño Reserve Chardonnay 2023 – Bodega Mi Terruño
  • Catalpa Cabernet Franc 2023 – Bodega Atamisque
  • La Unión Federal Rosso Vermut – Casa Tapaus (Vermut)
  • Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 Gualtallary – Huentala Wines
  • Bad Brothers Facon Selection Merlot 2019 – Agustín Lanús Wines (Salta)
  • Abel Furlan Torrontés / Semillón 2025 – Bodega Familia Furlan
  • Toia Gran Syrah 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
  • Giaquinta Torrontés Riojano 2025 – Familia Giaquinta
  • Gran Sombrero Malbec 2024 – Huentala Wines
  • Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023 – Huentala Wines
  • Altaluvia Malbec 2019 – Viña Doña Paula S.A.
  • Chico Zossi Varietales Torrontés 2024 – Bodega Chico Zossi (Tucumán)
  • Raza Argentina Malbec 2024 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
  • El Raro Sauvignon Blanc 2024 – Vinos El Raro (Córdoba)
  • Tequendama Merlot Finca Vidal 2020 – Tequendama Wines .
  • Chateau Brandsen Blend 2023 – Altieri Wines – Vinorum
  • Viñas de José Blanco Malbec Reserva 2020 – Bodega Andalhue
  • Flores de Fuego Malbec 2022 – Bodega Flores de Fuego
  • John C Legacy Plumas Blancas – Piattelli Distillery (Gin)

Ganadores Medalla Oro

  • Rio de Arena Reserva Malbec 2019 – Bodega Rio de Arena (Tucumán)
  • Laureano Gomez Gran Reserva Merlot 2019 – Bodega Laureano Gómez SAS
  • Raza Argentina Torrontés 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
  • IV Generación Gran Malbec Single Block Los Chacayes 2022 – Bodegas Bianchi
  • Gata Flora Reserva Malbec 2023 – Bodega Vasija Secreta (Salta)
  • Socavones Ovum Reserva Malbec 2023 – Bodega Terra Camiare (Córdoba)
  • UCC Blend de Blancas 2025 – Universidad Católica de Cuyo (San Juan)
  • Resilio Rosé Dulce Natural 2025 – Resilio Wines
  • Aguma Sauvignon Blanc 2025 – Aguma Casa Vinícola (San Juan)
  • Lucas Amoretti Malbec 2018 Blend de Terroirs – Lucas Amoretti Wines
  • Huentala Zonos Malbec 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
  • Laureano Gómez Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021 – Bodega Laureano Gómez SAS
  • Trinitá Grand Reserve 2023 – Piattelli Vineyards
  • Laureano Gómez Blend Gran Reserva Malbec Merlot 2018 – Bodega Laureano Gómez SAS
  • Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda – Bodega Xumek (San Juan)
  • Solo Ella Bonarda 2025 – Gloria Galvagno Estate
  • Santa Florentina Torrontés Riojano 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
  • Serbal Sauvignon Blanc 2025 – Bodega Atamisque
  • Cordero Con Piel de Lobo Vermut – Casa Tapaus (Vermut)
  • Finca La Abeja Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 – Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
  • Solo Ella Bonarda Gran Reserva 2022 – Gloria Galvagno Estate
  • La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 – Huentala Wines
  • Ostengo Wines Malbec 2024 – Ostengo Wines
  • Laureano Gómez Reserva Pinot Noir 2022 – Bodega Laureano Gómez SAS
  • John C Patagonian – Piattelli Distillery (Gin)
  • Yaraví Malbec 2025 – Bodega Don Bosco
  • Toia Blend de Tintas 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
  • Argento Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 – Bodega Argento
  • John C Vodka Original – Piattelli Distillery (Vodka)
  • Los Nobles Malbec DOC 2021 – Bodega Luigi Bosca
  • Tilimuqui Orgánico Torrontés 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
  • Gran Famiglia Corte 2023 – Bodegas Bianchi
  • Pócima Petit Verdot Partida Limitada 2021 – Bodega Boutique Pócima
  • Giaquinta Semillón Valle de Uco 2025 – Familia Giaquinta
  • Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
  • Socavones Gran Quilino Malbec Single Vineyard 2023 – Bodega Terra Camiare (Córdoba)
  • Rutini Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2022 – Rutini Wines
  • Sarrulle Malbec 2023 – Bodega Finca Los Talas (Tucumán)
  • Rutini Apartado Gran Malbec 2022 Valle de Uco – Rutini Wines
  • Iselin 1888 Blend 2018 – Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
  • Inimaginable Malbec 2023 – Inimaginable Wines (Salta)
  • Whisky Argentino – Destilería Infernal (Whisky)
  • Altaluvia Chardonnay 2021 Gualtallary – Doña Paula Wines
  • Terrier Old Tom Gin – Casa Tapaus (Gin)
  • LP5 – Mi Victoria by Leandro Paredes Malbec 2020 – Mi Victoria Wines by Leandro Paredes
  • Toia Gran Cabernet 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
  • Monteagrelo Bressia Syrah 2022 – Bodega Bressia
  • Nueve Cumbres Abundia Reserva Malbec 2023 – Bodega Nueve Cumbres (Salta)
  • La Unión Federal Bianco – Casa Tapaus (Vermut)
  • Vinorum Rosé 2025 – Altieri Wines – Vinorum
  • PiquiGin London Dry Gin – Inmensa Patagonia Destilería (Chubut)
  • Cruzat Cuvée Extra Brut Método Tradicional – Bodega Cruzat (Espumante)
  • Moon Fest – Bodega Mi Terruño (Sangría)
  • Cruzat Cuvée Nature Método Tradicional – Bodega Cruzat (Espumante)
  • Tipo Italiano Marselán – The Wine Plan (Vermut)
  • Savina Rosé 2025 – Bodega Finca Savina
  • Obra Prima Rosado Cabernet Sauvignon 2025 – Familia Cassone
Concurso Guarda14