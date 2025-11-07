San Juan brilló en el Concurso Guarda14 con bodegas locales premiadas El evento realizado en Mendoza convocó a lo más laureado de la industria.

Por Soledad Gonzalez – Especial para Diario de Cuyo

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes junto a Diario de Cuyo, volvió a reunir a los grandes protagonistas de la vitivinicultura argentina. En su cuarta edición, realizada bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), el certamen reafirmó su prestigio como uno de los más relevantes del país, reconociendo la excelencia y el esfuerzo de productores de todas las regiones.

Una industria que es parte de la identidad cuyana

El gerente general de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa, vinculó la historia del medio con la de la vitivinicultura al recordar que “el diario es contemporáneo a la industria del vino”. Afirmó que ambas comparten “el desafío de reinventarse, de ser relevantes para sus públicos y seguir generando valor”.

Dellazoppa destacó además la alianza entre Los Andes y Diario de Cuyo, que “permite tener una mirada regional y compartir la difusión de los temas de la actividad vitivinícola de una manera más integrada y armónica”. También subrayó que los medios, al igual que las bodegas, atraviesan transformaciones profundas en la forma de producir y distribuir contenidos: “Así como el vino explora nuevos envases y formatos, los medios buscan nuevas plataformas y modos de conectar con sus audiencias”.

Durante la ceremonia, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, destacó la relevancia del concurso y el papel que tiene la vitivinicultura para la región. Señaló que esta industria “no es solo una actividad económica, sino una forma de vida que tenemos en nuestras provincias y en nuestra sociedad”, y celebró que eventos como Guarda14 sean “fundamentales para mantener siempre presente la calidad de nuestros vinos en la mente y la elección de cada consumidor”.

Fernández también felicitó a las bodegas sanjuaninas y al equipo organizador por “mantener viva la pasión por el vino” y reconoció el trabajo de la directora técnica del certamen, Cristina Pandolfi, y del jurado, “de altísima calidad y competencia”.

San Juan se destacó entre los ganadores

Este año, San Juan tuvo un papel protagónico en la premiación, con tres bodegas y una universidad que recibieron distinciones por la calidad de sus vinos y espirituosas.

Bodega Putruele, del Valle de Pedernal, se consagró con una Medalla Gran Oro por Toia Gran Syrah 2023 y dos Medallas Oro por Toia Blend de Tintas 2023 y Toia Gran Cabernet 2023. También fueron reconocidas Bodega Xumek, con una Medalla Oro por Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda; Aguma Casa Vinícola, con una Medalla Oro por Aguma Sauvignon Blanc 2025; y la Universidad Católica de Cuyo, que obtuvo una Medalla Oro por UCC Blend de Blancas 2025.

Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14: los ganadores

En la edición 2025, cuyos resultados se anunciaron el 6 de noviembre en el Hotel Sheraton Mendoza, se entregaron las Medallas Gran Oro y Medallas Oro a los vinos y espirituosas más destacados.

Ganadores Medalla Gran Oro

Atamisque Malbec 2022 Valle de Uco – Bodega Atamisque

Regina Bianca Chardonnay 2023 – Altieri Wines – Vinorum

Savina Bonarda 2021 – Bodega Finca Savina

Mi Terruño Reserve Bonarda 2022 – Bodega Mi Terruño

Mi Terruño Reserve Chardonnay 2023 – Bodega Mi Terruño

Catalpa Cabernet Franc 2023 – Bodega Atamisque

La Unión Federal Rosso Vermut – Casa Tapaus (Vermut)

Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 Gualtallary – Huentala Wines

Bad Brothers Facon Selection Merlot 2019 – Agustín Lanús Wines (Salta)

Abel Furlan Torrontés / Semillón 2025 – Bodega Familia Furlan

Toia Gran Syrah 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)

Giaquinta Torrontés Riojano 2025 – Familia Giaquinta

Gran Sombrero Malbec 2024 – Huentala Wines

Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023 – Huentala Wines

Altaluvia Malbec 2019 – Viña Doña Paula S.A.

Chico Zossi Varietales Torrontés 2024 – Bodega Chico Zossi (Tucumán)

Raza Argentina Malbec 2024 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.

El Raro Sauvignon Blanc 2024 – Vinos El Raro (Córdoba)

Tequendama Merlot Finca Vidal 2020 – Tequendama Wines .

Chateau Brandsen Blend 2023 – Altieri Wines – Vinorum

Viñas de José Blanco Malbec Reserva 2020 – Bodega Andalhue

Flores de Fuego Malbec 2022 – Bodega Flores de Fuego

John C Legacy Plumas Blancas – Piattelli Distillery (Gin)

Ganadores Medalla Oro