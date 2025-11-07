Por Soledad Gonzalez – Especial para Diario de Cuyo
El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes junto a Diario de Cuyo, volvió a reunir a los grandes protagonistas de la vitivinicultura argentina. En su cuarta edición, realizada bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), el certamen reafirmó su prestigio como uno de los más relevantes del país, reconociendo la excelencia y el esfuerzo de productores de todas las regiones.
Una industria que es parte de la identidad cuyana
El gerente general de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa, vinculó la historia del medio con la de la vitivinicultura al recordar que “el diario es contemporáneo a la industria del vino”. Afirmó que ambas comparten “el desafío de reinventarse, de ser relevantes para sus públicos y seguir generando valor”.
Dellazoppa destacó además la alianza entre Los Andes y Diario de Cuyo, que “permite tener una mirada regional y compartir la difusión de los temas de la actividad vitivinícola de una manera más integrada y armónica”. También subrayó que los medios, al igual que las bodegas, atraviesan transformaciones profundas en la forma de producir y distribuir contenidos: “Así como el vino explora nuevos envases y formatos, los medios buscan nuevas plataformas y modos de conectar con sus audiencias”.
Durante la ceremonia, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, destacó la relevancia del concurso y el papel que tiene la vitivinicultura para la región. Señaló que esta industria “no es solo una actividad económica, sino una forma de vida que tenemos en nuestras provincias y en nuestra sociedad”, y celebró que eventos como Guarda14 sean “fundamentales para mantener siempre presente la calidad de nuestros vinos en la mente y la elección de cada consumidor”.
Fernández también felicitó a las bodegas sanjuaninas y al equipo organizador por “mantener viva la pasión por el vino” y reconoció el trabajo de la directora técnica del certamen, Cristina Pandolfi, y del jurado, “de altísima calidad y competencia”.
San Juan se destacó entre los ganadores
Este año, San Juan tuvo un papel protagónico en la premiación, con tres bodegas y una universidad que recibieron distinciones por la calidad de sus vinos y espirituosas.
Bodega Putruele, del Valle de Pedernal, se consagró con una Medalla Gran Oro por Toia Gran Syrah 2023 y dos Medallas Oro por Toia Blend de Tintas 2023 y Toia Gran Cabernet 2023. También fueron reconocidas Bodega Xumek, con una Medalla Oro por Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda; Aguma Casa Vinícola, con una Medalla Oro por Aguma Sauvignon Blanc 2025; y la Universidad Católica de Cuyo, que obtuvo una Medalla Oro por UCC Blend de Blancas 2025.
Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14: los ganadores
En la edición 2025, cuyos resultados se anunciaron el 6 de noviembre en el Hotel Sheraton Mendoza, se entregaron las Medallas Gran Oro y Medallas Oro a los vinos y espirituosas más destacados.
Ganadores Medalla Gran Oro
- Atamisque Malbec 2022 Valle de Uco – Bodega Atamisque
- Regina Bianca Chardonnay 2023 – Altieri Wines – Vinorum
- Savina Bonarda 2021 – Bodega Finca Savina
- Mi Terruño Reserve Bonarda 2022 – Bodega Mi Terruño
- Mi Terruño Reserve Chardonnay 2023 – Bodega Mi Terruño
- Catalpa Cabernet Franc 2023 – Bodega Atamisque
- La Unión Federal Rosso Vermut – Casa Tapaus (Vermut)
- Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 Gualtallary – Huentala Wines
- Bad Brothers Facon Selection Merlot 2019 – Agustín Lanús Wines (Salta)
- Abel Furlan Torrontés / Semillón 2025 – Bodega Familia Furlan
- Toia Gran Syrah 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
- Giaquinta Torrontés Riojano 2025 – Familia Giaquinta
- Gran Sombrero Malbec 2024 – Huentala Wines
- Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023 – Huentala Wines
- Altaluvia Malbec 2019 – Viña Doña Paula S.A.
- Chico Zossi Varietales Torrontés 2024 – Bodega Chico Zossi (Tucumán)
- Raza Argentina Malbec 2024 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
- El Raro Sauvignon Blanc 2024 – Vinos El Raro (Córdoba)
- Tequendama Merlot Finca Vidal 2020 – Tequendama Wines .
- Chateau Brandsen Blend 2023 – Altieri Wines – Vinorum
- Viñas de José Blanco Malbec Reserva 2020 – Bodega Andalhue
- Flores de Fuego Malbec 2022 – Bodega Flores de Fuego
- John C Legacy Plumas Blancas – Piattelli Distillery (Gin)
Ganadores Medalla Oro
- Rio de Arena Reserva Malbec 2019 – Bodega Rio de Arena (Tucumán)
- Laureano Gomez Gran Reserva Merlot 2019 – Bodega Laureano Gómez SAS
- Raza Argentina Torrontés 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
- IV Generación Gran Malbec Single Block Los Chacayes 2022 – Bodegas Bianchi
- Gata Flora Reserva Malbec 2023 – Bodega Vasija Secreta (Salta)
- Socavones Ovum Reserva Malbec 2023 – Bodega Terra Camiare (Córdoba)
- UCC Blend de Blancas 2025 – Universidad Católica de Cuyo (San Juan)
- Resilio Rosé Dulce Natural 2025 – Resilio Wines
- Aguma Sauvignon Blanc 2025 – Aguma Casa Vinícola (San Juan)
- Lucas Amoretti Malbec 2018 Blend de Terroirs – Lucas Amoretti Wines
- Huentala Zonos Malbec 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
- Laureano Gómez Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021 – Bodega Laureano Gómez SAS
- Trinitá Grand Reserve 2023 – Piattelli Vineyards
- Laureano Gómez Blend Gran Reserva Malbec Merlot 2018 – Bodega Laureano Gómez SAS
- Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda – Bodega Xumek (San Juan)
- Solo Ella Bonarda 2025 – Gloria Galvagno Estate
- Santa Florentina Torrontés Riojano 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
- Serbal Sauvignon Blanc 2025 – Bodega Atamisque
- Cordero Con Piel de Lobo Vermut – Casa Tapaus (Vermut)
- Finca La Abeja Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 – Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
- Solo Ella Bonarda Gran Reserva 2022 – Gloria Galvagno Estate
- La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 – Huentala Wines
- Ostengo Wines Malbec 2024 – Ostengo Wines
- Laureano Gómez Reserva Pinot Noir 2022 – Bodega Laureano Gómez SAS
- John C Patagonian – Piattelli Distillery (Gin)
- Yaraví Malbec 2025 – Bodega Don Bosco
- Toia Blend de Tintas 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
- Argento Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 – Bodega Argento
- John C Vodka Original – Piattelli Distillery (Vodka)
- Los Nobles Malbec DOC 2021 – Bodega Luigi Bosca
- Tilimuqui Orgánico Torrontés 2025 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
- Gran Famiglia Corte 2023 – Bodegas Bianchi
- Pócima Petit Verdot Partida Limitada 2021 – Bodega Boutique Pócima
- Giaquinta Semillón Valle de Uco 2025 – Familia Giaquinta
- Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
- Socavones Gran Quilino Malbec Single Vineyard 2023 – Bodega Terra Camiare (Córdoba)
- Rutini Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2022 – Rutini Wines
- Sarrulle Malbec 2023 – Bodega Finca Los Talas (Tucumán)
- Rutini Apartado Gran Malbec 2022 Valle de Uco – Rutini Wines
- Iselin 1888 Blend 2018 – Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
- Inimaginable Malbec 2023 – Inimaginable Wines (Salta)
- Whisky Argentino – Destilería Infernal (Whisky)
- Altaluvia Chardonnay 2021 Gualtallary – Doña Paula Wines
- Terrier Old Tom Gin – Casa Tapaus (Gin)
- LP5 – Mi Victoria by Leandro Paredes Malbec 2020 – Mi Victoria Wines by Leandro Paredes
- Toia Gran Cabernet 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele (San Juan)
- Monteagrelo Bressia Syrah 2022 – Bodega Bressia
- Nueve Cumbres Abundia Reserva Malbec 2023 – Bodega Nueve Cumbres (Salta)
- La Unión Federal Bianco – Casa Tapaus (Vermut)
- Vinorum Rosé 2025 – Altieri Wines – Vinorum
- PiquiGin London Dry Gin – Inmensa Patagonia Destilería (Chubut)
- Cruzat Cuvée Extra Brut Método Tradicional – Bodega Cruzat (Espumante)
- Moon Fest – Bodega Mi Terruño (Sangría)
- Cruzat Cuvée Nature Método Tradicional – Bodega Cruzat (Espumante)
- Tipo Italiano Marselán – The Wine Plan (Vermut)
- Savina Rosé 2025 – Bodega Finca Savina
- Obra Prima Rosado Cabernet Sauvignon 2025 – Familia Cassone