San Juan presentó en Mendoza sus fortalezas en diversificación y energía Se reunieron empresarios y funcionarios de la región para discutir herramientas para la productividad para el futuro.

Ayer, en el Sheraton Mendoza Hotel, tuvo lugar una nueva edición del Ciclo Pilares, un evento donde se discutió la agenda productiva de la región y del que DIARIO DE CUYO es parte. En el encuentro estuvieron presentes dos referentes de la provincia: Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio, y Lucas Estrada, presidente del EPSE. Los dos funcionarios contaron cuáles son los puntos fuertes de la provincia frente a la región, en especial las vinculadas a diversificación y generación de energías renovables.

Voceros. Desde San Juan viajaron Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio en representación del Ministerio de Producción, y el presidente del EPSE, Lucas Estrada.

Uno de los temas que recorrieron los paneles fue la necesidad de un trabajo conjunto entre Mendoza y San Juan para potenciar algunos de los temas centrales para la producción. Martín dijo que pueden gestionarse pedidos ante Nación para mejorar la infraestructura de Cuyo y que para esto es mejor que encaren la tarea las provincias en conjunto. Estrada sumó que la provincia vecina es un socio en el crecimiento de la matriz energética verde y también un mercado a donde vender los paneles que se producirán en San Juan.

Durante el panel en el que participó Estrada el tema principal fue el suministro energético que necesita Cuyo para mantener su nivel de producción y también para ampliarlo. Entre quienes discutieron la temática estuvo uno de los gerentes de Genneia, empresa que tiene cuatro proyectos en San Juan, el presidente de la empresa estatal energética de Mendoza, un referente de ECOGAS y otro de energía nuclear. El rol del sanjuanino fue el de contar la experiencia de San Juan, que lleva 20 años apostando por las fuentes renovables.

En su intervención indicó que hubo tres grandes hitos que se planificaron y que el último está cerca de cumplirse: la puesta en marcha de la fábrica de paneles solares que hacen en la provincia. En diálogo con DIARIO DE CUYO confirmó que la última gran máquina está cerca de la provincia: ya llegó a Chile y esperan que en los próximos días pueda cruzar la cordillera, en un operativo especial.

Con ese paso listo, podrán empezar a realizar las pruebas de calidad, indicó, y tienen programado que “en el primer semestre de 2026 ya tengamos producción industrial, en el mejor de los casos para marzo”. De ser así, el próximo año la empresa estatal podrá empezar a vender los paneles junto a una empresa suizo alemana con la que tienen un convenio.

En el panel Estrada adelantó que tienen previsto tener precios muy competitivos, que puedan costar lo mismo o menos que los que llegan de China, hoy el primer productor de paneles del mundo. Presentar el proyecto de la fábrica era central porque según dijo el presidente del EPSE, “es necesario que crezca el vínculo entre las provincias”. A futuro, dijo el sanjuanino, “Mendoza tiene una capacidad industrial, productiva y turística superior a San Juan y eso requiere energía”, explicó. “Para nosotros es un mercado natural”, agregó, en especial para generación distribuida.

Clave. Desde el sector privado también hubo presencia vinculada a San Juan. Estuvieron referentes de AISA, el grupo que hoy planea invertir cerca de millones de dólares en Gualcamayo.

Alejandro Martín fue parte de un panel centrado en la productividad. Ahí habló sobre el potencial de San Juan y dijo que la provincia es “tierra de oportunidades y no solo en lo relacionado con la minería. Puso el foco en la diversificación de la matriz productiva y recordó que es “segunda productora vitivinícola del país, primera olivícola, la primera productora de pistachos de Latinoamérica”.

Martín explicó que con esto la productividad sigue siendo un desafío y no solo para San Juan, sino para la región y remarcó el trabajo que vienen haciendo con la gestión pública de Mendoza. “Frente al desarrollo por venir, que tiene mucho que ver con la electromovilidad, la falta de eficiencia y productividad y nos tenemos que preparar para eso”, dijo el sanjuanino.

Participación. Los sanjuaninos fueron convocados a contar la experiencia local en los paneles sobre productividad y transformación de la matriz energética.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Ariza, dijo que hace falta “un trabajo conjunto entre lo público y lo privado, con gobiernos que puedan prever uno o dos años antes”. Además, dijo que la región de Cuyo “es especial, tenemos mucho por trabajar y mucho por pedir a Nación”.

Frente a esto, Martín adelantó que los dos gobernadores están gestionando en conjunto obras viales para mejorar la integración y productividad. “Hay agendas en común como la Ruta 40, que sé que los gobernadores lo van a pedir en Buenos Aires, estamos teniendo reuniones por la Ruta 149 entre Uspallata y Barreal, y la 153 que descongestionará la Ruta 7”.