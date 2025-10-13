San Juan refuerza la lucha contra la polilla de la vid con nuevas aplicaciones aéreas en zonas vitivinícolas Las aplicaciones las realizan con insecticidas autorizados por SENASA, inocuos tanto para abejas como para el medio ambiente.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, continúa con las aplicaciones aéreas en el marco de la campaña 2025-2026 de control de Lobesia Botrana, la plaga que afecta a los cultivos de vid.

Las operaciones se llevan a cabo de 6.30 a 20.30 horas, en coordinación con una empresa habilitada y bajo supervisión técnica permanente del personal especializado de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad y la ejecución solo en condiciones meteorológicas adecuadas para evitar la deriva.

El cronograma previsto —siempre sujeto al clima— incluye:

Del 13 al 16 de octubre: Caucete

A partir del 16 de octubre hasta finalizar: 25 de Mayo y Sarmiento

Las aplicaciones se realizan exclusivamente sobre fincas específicas, excluyendo áreas urbanas, residenciales y zonas sensibles, tales como escuelas, hospitales o fuentes de agua.

Se emplean insecticidas de Banda Verde (Clase 4), aprobados por SENASA, considerados virtualmente no tóxicos para las abejas y amigables con el medio ambiente.

Recomendaciones para productores y vecinos:

Cubrir las fuentes de agua.

Tapar las piqueras de las colmenas.

Suspender las tareas rurales durante las aplicaciones y reingresar a los campos luego de 12 horas.