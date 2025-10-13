El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, continúa con las aplicaciones aéreas en el marco de la campaña 2025-2026 de control de Lobesia Botrana, la plaga que afecta a los cultivos de vid.
Las operaciones se llevan a cabo de 6.30 a 20.30 horas, en coordinación con una empresa habilitada y bajo supervisión técnica permanente del personal especializado de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad y la ejecución solo en condiciones meteorológicas adecuadas para evitar la deriva.
El cronograma previsto —siempre sujeto al clima— incluye:
- Del 13 al 16 de octubre: Caucete
- A partir del 16 de octubre hasta finalizar: 25 de Mayo y Sarmiento
Las aplicaciones se realizan exclusivamente sobre fincas específicas, excluyendo áreas urbanas, residenciales y zonas sensibles, tales como escuelas, hospitales o fuentes de agua.
Se emplean insecticidas de Banda Verde (Clase 4), aprobados por SENASA, considerados virtualmente no tóxicos para las abejas y amigables con el medio ambiente.
Recomendaciones para productores y vecinos:
- Cubrir las fuentes de agua.
- Tapar las piqueras de las colmenas.
- Suspender las tareas rurales durante las aplicaciones y reingresar a los campos luego de 12 horas.