San Juan será sede de una ronda de negocios olivícola con invitados extranjeros El evento se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Centro Cívico y convocará a empresas locales junto a invitados internacionales del sector de alimentos y bebidas.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en conjunto con el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan —a través de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico— organizan la Ronda de Negocios Encuentro Olivícola Internacional – San Juan 2025.

La actividad se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el predio del Centro Cívico y contará con la presencia de destacados invitados internacionales provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, interesados en establecer vínculos comerciales con empresas argentinas del sector de alimentos y bebidas.

Podrán participar firmas vinculadas a la producción de aceites y derivados, conservas, vinos, condimentos, soja, frutos secos, cereales, entre otros productos. La inscripción es gratuita, y las empresas interesadas deberán completar un formulario de preinscripción en el que consignarán su oferta exportable.

Una vez registradas, las compañías contarán con un perfil dentro de la plataforma Koyag, desde donde podrán autogestionar su agenda de reuniones con compradores internacionales. La confirmación final de participación dependerá de la aceptación de encuentros por parte de los invitados extranjeros.

Procedimiento de preinscripción:

1.Completar el formulario de exportadores.

2.Aceptar la invitación para crear usuario y contraseña en la plataforma.

3.A partir del 14 de octubre, solicitar reuniones con las empresas compradoras dentro de Koyag.

La actividad es gratuita, con cupos limitados, y la fecha límite de inscripción es el 22 de agosto de 2025 o hasta agotar los lugares disponibles.

Consultas:

Dirección de Comercio Exterior – Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º

Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27

Email: dircomexterior@gmail.com