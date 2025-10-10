Scott Bessent sobre el salvataje económico a la Argentina: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina” El secretario del Tesoro de Estados Unidos ratificó el apoyo al gobierno de Milei. Explicó la importancia del auxilio financiero tras un swap de u$s20.000 millones.

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent ratificó este viernes el apoyo al gobierno de Javier Milei y afirmó: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina”. La próxima semana se espera una reunión en la Casa Blanca.

“El presidente @JMilei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana”, comenzó Bessent en X (ex Twitter) esta mañana.

Además, agregó: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”.

Así, se espera que la próxima semana el Presidente se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca. Este jueves por la noche, Bessent habló de la asistencia financiera otorgada a la Argentina y dijo que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones.

Ante el ruido político que generó en tierras estadounidenses, el funcionario del gobierno de Donald Trump dijo: “No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro”. Además, afirmó que el peso “está infravalorado”.

“Hoy compramos directamente pesos argentinos”, confirmó Bessent. Luego de que el Tesoro local se quedara sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda, apareció a media rueda “oferta privada” que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420.

Lo que sucedió que a partir del mediodía, Estados Unidos a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos, según confirmaron a Ámbito desde la entidad financiera.

“Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, ratificó además el funcionario del Donald Trump ante las dudas del mercado local que sugerían que el esquema cambiario sería modificado tras las elecciones de medio término el 26 de octubre. Cabe resaltar que, diversas voces de la city, sostenían que el dólar debería ser liberado completamente para que ni el Tesoro ni el Banco Central quemen divisas para sostenerlo entre las bandas.