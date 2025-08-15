Según un informe, llenar el changuito en San Juan costó en julio $711.096 Una consultora privada analizó la canasta básica del mes pasado.

En este contexto, la consultora Analytica hizo un análisis, provincia por provincia, acerca de cuáles son las que registran mayor aumento en la canasta del supermercado. El mapa de las cadenas en el país muestra brechas notorias. El precio de una canasta básica para una familia tipo de clase media –dos adultos y dos menores– varía ampliamente entre provincias. El relevamiento utilizó productos de marca uniforme y empaques iguales para cada artículo, lo que elimina distorsiones y permite comparar de manera precisa el costo real de abastecerse.

En el mapa general, San Juan se ubicó en el puesto N° 15 con un costo de la canasta básica en julio de $711.096.

Las provincias más costosas

La región patagónica encabeza el ranking de provincias más costosas, con Santa Cruz al tope: llenar el changuito insumió $769.319 durante julio. En la misma zona, Chubut registró $759.467, Tierra del Fuego llegó a $751.937 y Río Negro a $742.188. Estas cifras ilustran el peso de la logística y las condiciones particulares del mercado en el sur.

En el otro extremo, el Noreste argentino reúne las jurisdicciones más accesibles para la canasta familiar. Formosa ocupó el último lugar de la tabla, con $693.746, seguida de cerca por Chaco y Misiones, con $693.219 y $691.579 respectivamente. La diferencia entre Santa Cruz y Misiones supera los $75.000, reflejando una brecha considerable en el acceso a la misma cantidad y variedad de productos en distintos puntos del país.

Entre los aumentos mensuales, Jujuy lideró el incremento, con una suba de 3,9% respecto de junio. Le siguieron Catamarca y Corrientes, donde la canasta creció 2,5%; Catamarca, además, evidenció la mayor suba absoluta: $34.000 adicionales en un solo mes. Por su parte, Corrientes sumó $29.927, Jujuy $28.213 y La Rioja $23.139. En la Patagonia, el incremento fue más moderado: en Tierra del Fuego solo $8.631 y en Santa Cruz, $4.997.

En contraste, Misiones mostró un alza de apenas 1%, en sintonía con la performance de Santa Cruz (+0,7%), lo que señala un avance más contenido frente a la media nacional.

Los productos que más subieron

La aceleración de precios no afectó por igual todos los productos de la canasta. El pan lactal lideró las subas, al avanzar más del 5% en la amplia mayoría de provincias, excepto en Catamarca donde creció 2,5%, La Rioja 2,5% y Jujuy 2,9%. El azúcar también mostró saltos notables, entre el 3% y el 5% en casi todo el país, aunque en Córdoba la suba llegó al 1,3% y en Misiones alcanzó el 7,6 por ciento.

El precio de café instantáneo se elevó entre el 2% y el 3% en la mayoría de regiones; en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el aumento quedó apenas arriba de 0,3%. Algo similar ocurrió con las supremas de pollo, con subas más tranquilas en la Patagonia.

Pese a la presión general inflacionaria, algunos productos registraron bajas. La lata de choclo descendió en Chaco (-5,5%), San Juan (-4,3%) y Formosa (-3,4%). El dulce de leche bajó en CABA (-4,5%), Chaco (-4,4%) y Conurbano Bonaerense (-4,2%). En otras provincias los valores quedaron estables o repuntaron apenas por debajo del 1%.

La metodología aplicada por Analytica se basa en la comparación estricta de los mismos productos, marcas y presentaciones en cada punto de venta. El resultado es una fotografía precisa de cuánto cuesta comprar lo mismo en cada provincia, sin interferencias de variaciones de calidad o tamaño.

El informe da cuenta de algunos patrones: donde la inflación de julio tuvo un avance contenido, suele coincidir también con los lugares de mayor valor absoluto en la canasta, como el caso de la Patagonia. Allí, los incrementos sobre el mes previo oscilaron entre 0,3% y 1,3%, contra aumentos más marcados en el noroeste y noreste. Esta combinación profundiza la brecha entre regiones, ya que los precios de base elevados conviven con una dinámica de ajuste más pausada debido al alto punto de partida.

Las tensiones cambiarias de julio, con un salto del tipo de cambio del 13% sobre el final del mes, tuvieron un traslado parcial a precios. Analistas económicos señalaron que el impacto pleno podría verse reflejado en agosto.