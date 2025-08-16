Advierten que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023 Un informe de Celag Data, con cifras del INDEC, revela que la sal, el pan, el jabón y el aceite lideran los aumentos. La leche subió un 247% en el GBA.

El precio de una canasta de productos básicos de consumo masivo registró aumentos de hasta un 334% en el Gran Buenos Aires entre noviembre de 2023 y julio de 2025. El dato surge de un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), elaborado en base a las cifras oficiales del INDEC.

Según supo Noticias Argentinas, el relevamiento expone que no se trata de casos aislados, sino de una suba generalizada y contundente que afecta directamente el poder de compra de los consumidores en alimentos y artículos de limpieza esenciales, superando ampliamente el 200% en la mayoría de los casos.

Advierten que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023

El ranking de los productos que más aumentaron

El producto que lidera la suba es la sal fina, cuyo precio se más que cuadruplicó en los últimos 20 meses. Le siguen de cerca otros alimentos y productos de primera necesidad, con subas que reflejan un panorama crítico para la economía familiar.

Sal fina (500g): 334% (pasó de $302 a $1311)

Pan de mesa (390g): 270% (pasó de $805 a $2977)

Jabón en pan (200g): 262% (pasó de $325 a $1176)

Aceite de girasol (1,5 litros): 250% (pasó de $1273 a $4450: 270% (pasó de $805 a $2977)

Leche fresca en sachet (litro): 250% (pasó de $1273 a $4450)

Pollo entero (kg): 262% (pasó de $325 a $1176)

Carne picada común (kg): 247% (pasó de $457 a $1584)

El informe se completa con el aumento en productos como los huevos de gallina, que subieron un 189% (de $1397 a $4032), y la harina de trigo, con un 180% (de $323 a $905), lo que demuestra que toda la cadena de alimentos básicos ha sufrido un fuerte impacto inflacionario.