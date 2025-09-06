Stands, comidas, charlas y hasta test drive de 4×4 en Expo Innova El evento privado se llevará a cabo el 1,2 y 3 de octubre próximo en un predio de 15 hectáreas.

El inicio de octubre será un encuentro con el mundo del campo. Es que San Juan será epicentro del Expo Innova Cuyo 2025, el evento frutihortícola más grande de la región de Cuyo, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre de 2025 10,30 a 17 horas en el predio de Expo Innova Cuyo, por Ruta 40 pasando Calle 18, en Pocito. Será una enorme vidriera de los avances tecnológicos en el agro de la región y del país, y tendrá entrada libre y gratuita para el público.

Se trata de un evento privado en su cuarta edición, que será un punto de encuentro para profesionales, emprendedores y apasionados del mundo agrícola. La entrada será gratuita, por lo que todo San Juan podrá descubrir lo último en tecnología, Innovación y desarrollo para el agro, en un predio de 15 hectáreas, donde se presentarán al menos un centenar de empresas, unas 20 más que el año pasado.

Según informaron desde la organización, el predio cuenta además con dos auditorios donde se brindará charlas de distinto tipo de parte de los especialistas más importantes de la región Cuyo, así también como del resto del país.

Además se suman stands, dinámicas de maquinaria, ag-tech, riego y mucho más, según contó Sofia Manrique, coordinadora General de Innova Cuyo 2025.

Durante este evento que tan sólo en la edición anterior convocó a más de 9 mil personas, se llevarán a cabo charlas técnicas abiertas para profesionales, emprendedores y público en general. Para ello, Expo Innova Cuyo cuenta con dos auditorios completamente equipados para que sus disertantes puedan desarrollar sus ponencias.

Los auditorios tienen capacidad para 60 asistentes y las charlas deben tener una duración máxima de 40 minutos (incluido el segmento de preguntas). Las charlas deben ser de índole técnico, sobre temáticas actuales y Innovadoras. Las mismas se desarrollan de manera simultánea en ambos auditorios en horario de mañana de 11 a 13:30 horas.

Además, el público se encontrará con espacios para que empresas del rubro maquinaria y riego pongan en movimiento sus equipos y puedan asesorar a los visitantes interesados acerca de su funcionamiento y beneficios. Estas dinámicas se desarrollan de 15 a 17 horas, de manera individual y por turnos.

Como punto llamativo, Expo Innova Cuyo cuenta con una pista para test drive de aproximadamente una hectárea con diferentes niveles de dificultad. Espacio diseñado para que las empresas automotrices inviten a sus clientes y puedan experimentar las bondades de sus vehículos.

Otra atracción son las parcelas demostrativas: la organización cuenta con más de 15 hectáreas destinadas a la implantación de cultivos de interés regional con carácter demostrativo.

Un espacio aparte es el Hub de Investigación, un lugar exclusivo destinado a la presentación de trabajos de investigación y líneas de investigación en formato poster. Este año la expo presenta ‘Cadena Innova, un espacio de actividades dedicadas exclusivamente a cultivos que ganan terreno en nuestra región como pistacho, olivo, pasas, algodón, pasturas’. Dentro de cada Cadena Innova se podrá encontrar charlas, dinámicas, investigaciones en el Hub de Investigación y la participación de empresas, instituciones y profesionales destacados en estas temáticas.

Sofía Manrique, como coordinadora del evento, dijo que Expo Innova Cuyo es la muestra agroindustrial más importante de la región de Cuyo, orientada a visibilizar el valor de las economías regionales, fomentar la Innovación en el agro y fortalecer los vínculos entre el sector público, privado, académico y productivo.

>Los ejes para la edición de este año

Desde la organización de Expo

Innova Cuyo definieron los temas

en los que trabajarán, en

coordinación con oradores y expositores,

para el público.

* Ensayos a campo de cultivos regionales.

* Cadena Innova Pistacho, Olivo, Algodón, Pasas y Pasturas.

* Charlas técnicas, capacitaciones y dinámicas a campo.

* Rondas de negocios y vinculación comercial.

* Exposición de empresas, instituciones y proyectos Innovadores.

* Hub de Investigación.

* Patio de comidas.

>Gratis, pero con inscripción previa

La expo está destinada a productores, técnicos, empresas, cooperativas, gobiernos, estudiantes, universidades, organismos técnicos y profesionales del agro.

El Slogan para esta edición 2025 es’La revolución del agro continua…’. Está organizada por una empresa privada sanjuanina, liderada por sus socios fundadores Agustín Recabarren y Luis Martin, y dirigida por Sofia Manrique. Si bien la entrada es libre y gratuita, hay que inscribirse previamente en ExpoInnovacuyo.com/soyvisitante/2