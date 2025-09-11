Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $500.000 en Banco San Juan a 30 días

El plazo fijo en pesos volvió a estar en el centro de la escena financiera luego de que varios bancos actualizaran sus tasas. En un contexto marcado por las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), muchos ahorristas buscan alternativas seguras para resguardar su capital.

En ese marco, el Banco San Juan aparece como una de las opciones.

Plazo fijo de Banco San Juan: cuánto genera $500.000 a 30 días

De acuerdo a las tasas consultadas este jueves 11 de septiembre de 2025, invirtiendo $500.000 en 30 días en Banco San Juan se generan intereses por $19.540,41, llegando a un monto total de $519.540,41, dado que la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 47,50%.

Plazo fijo en Banco San Juan.

Cabe destacar que la tasa calculada corresponde al Plazo Fijo Tradiconal en Pesos, por canal electrónico.