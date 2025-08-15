Tras una mañana tranquila, en la tarde repuntó el movimiento en el centro sanjuanino Durante la tarde de este viernes, la Peatonal y sus alrededores se colmaron de gente que salió a hacer compras, especialmente en jugueterías. También hubo gran actividad en bares y paradas de colectivos.

Después de una mañana tranquila, la tarde de este viernes mostró otra postal en el microcentro sanjuanino: las calles y la Peatonal se llenaron de movimiento, en especial por la cercanía del Día del Niño.

Las jugueterías fueron el epicentro de la actividad comercial, con familias que aprovecharon el feriado puente para adelantar sus compras. También se registró gran concurrencia en cafés y confiterías, así como intenso tránsito de personas en las paradas de colectivos.

Desde el sector mercantil indicaron que la expectativa es alta para este sábado, cuando prevén un flujo aún mayor de clientes. Las promociones, descuentos y pagos en cuotas siguen siendo el principal atractivo para tentar a los compradores en la antesala de la celebración infantil.