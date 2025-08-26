[TUTORIAL EXPRÉS] En 46 segundos, enterate cómo son los 3 pasos para inscribirse al segundo sorteo del IPV El 1 de septiembre inicia la inscripción.

Desde el 1 de septiembre estará habilitada la inscripción al segundo sorteo público de viviendas de 2025. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorteará 344 unidades habitacionales distribuidas en siete departamentos de San Juan. Quienes cumplan con los requisitos, podrán postularse hasta el 8 de septiembre a través de la página web oficial del organismo. El sorteo se realizará el 25 de septiembre en la sala de la Caja de Acción Social.

¿Cómo inscribirse Al sorteo del IPV en 3 pasos?

1. Ingresar a la web oficial del IPV

El primer paso para la inscripción es ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados

El segundo paso consiste en cargar el DNI del titular y el de un integrante de su grupo familiar. Allí, hay que verificar la información, elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción

Posteriormente se abrirá una nueva pestaña en la que deberán aceptar las condiciones y registrar un número de celular. A ese contacto se enviará un código que servirá para realizar modificaciones si fuera necesario. Con eso, el grupo familiar ya está inscripto en el sorteo.

La inscripción es gratuita y cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

TUTORIAL

MIRA TAMBIÉN Empresa de Suecia invierte en el Parque Industrial de Chimbas: un negocio de San Juan a Latinoamérica

El sorteo

El 25 de septiembre se realizará el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia. En esta instancia se adjudicarán 344 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes.

Las unidades están distribuidas en siete barrios ubicados en los departamentos de:

Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas

Tierras del Norte – 62 viviendas Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas

El Puerto – 7 viviendas Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas

Los Surcos – 5 viviendas Pocito: El Jagual – 13 viviendas

El Jagual – 13 viviendas Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas

Solares del Sur – 190 viviendas San Martín: Caraballo II – 61 viviendas

Caraballo II – 61 viviendas 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (únicamente los domiciliados en la localidad de Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio elegido y cumpliendo con los requisitos establecidos por el IPV.

Para más información, visitá: ipv.sanjuan.gob.ar