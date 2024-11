Un cambio de PAMI para validar recetas complica a los afiliados sanjuaninos: “Esto provoca demoras en la entrega de los medicamentos” Las farmacias no pueden realizar algunos trámites y muchos se van sin sus remedios.

A los problemas que ya acarrean los jubilados -bajos ingresos, medicamentos que ya no les cubren al 100%, etc- se sumó uno nuevo a consecuencia de un cambio que aplicó la obra social PAMI hace unos días, más precisamente desde el 1 de noviembre. En rigor, el nuevo sistema informático tiene, por el momento, algunos inconvenientes para validar las recetas lo que lleva a que muchos abuelos salgan de las farmacias sin sus remedios.

El problema ocurre desde hace 6 días y todavía no les han asegurado cuándo se solucionará. En este sentido, Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, habló en Radio Sarmiento y explicó los alcances de este inconveniente.

“Esto no es nuevo, ya hubo cambios anteriores en el sistema, y también generaron inconvenientes, pero se espera que estos problemas se resuelvan para evitar mayores complicaciones a los beneficiarios del PAMI”, apuntó el empresario. Y detalló que “uno de los principales problemas reportados por las farmacias es que, en algunos casos, los sistemas no permiten la descarga o validación de las recetas. Esto ha provocado demoras en la entrega de los medicamentos a los beneficiarios, quienes en ocasiones no pueden saber si su receta está correctamente validada o si tienen cobertura total o parcial en los medicamentos”.

Caif agregó que “antes de este cambio, existía una diferencia entre el precio de venta público y el precio para los afiliados de PAMI, donde este último era más bajo. Sin embargo, con el nuevo sistema, se han encontrado casos en los que esa diferencia ha sido considerablemente mayor, generando pérdidas económicas para las farmacias, que no pueden cubrir la diferencia debido a la falta de actualizaciones del sistema”.

Según el empresario, ya están realizados los reclamos, pero intertanto sigue el problema.