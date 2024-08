Un funcionario provincial cuestionó el rechazo anticipado de la cúpula de UDA a la propuesta en paritarias El Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, manifestó que pese a ello confía en lo que hablaron con los secretarios gremiales.

Durante casi 12 horas estuvieron reunidos los gremios docentes con los representantes del Gobierno de San Juan durante este lunes con el objetivo de avanzar en las paritarias. Luego de la propuesta que hizo el Gobierno, los sindicatos acordaron en comunicárselo a las bases y traer una respuesta nuevamente el lunes 12 de agosto.

En este sentido, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, habló en Radio Sarmiento sobre lo que aconteció en el encuentro y cuestionó el “rechazo de UDA” previo a la comunicación que debería haber a las bases. “Tuvimos que trabajar mucho, como lo venimos haciendo siempre con los gremios para buscar un punto de equilibrio. No es sencillo, la situación general del país está en un estancamiento y la actividad económica no crece, lo que hace que no crezca los ingresos fiscales para poder pagar mejores salarios”, explicó.

Consultado sobre el rechazo desde la Unión Docentes Argentinos San Juan, dijo haber “visto un comunicado que rechaza la propuesta, desconozco la situación de UDAP y AMET”. “No es lo que quedamos en paritaria. Esto es lo que hace que las paritarias sean tan largas porque sino hubieran puesto en el acta que lo rechazaban. Entonces, si antes de bajarlo a las bases, lo van a rechazar, volvemos a la misma situación; no tiene sentido tantas horas”, enfatizó.

A su vez, explicó que en situaciones anteriores manifestaban su rechazo en el momento y posteriormente, lo bajaban a las bases. “Confío en las palabras de los secretarios. Es una propuesta superadora”, sentenció.

Qué dijo Karina Navarro de UDA

En el mismo medio radial, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, sostuvo que rechazaban la propuesta pero que cumplirán con bajarlo a las bases y detalló cuáles fueron los pedidos que hicieron en la mesa paritaria.

“Pedimos la devolución del mal descuento del día de paro y reclamamos el 25,5% del mes de diciembre”, destacó.

Pero aseguró que el Gobierno entendió “que no es su responsabilidad” al menos en el tema del porcentaje de aumento del último mes del 2023.

Finalmente, dijo que reclaman como sueldo básico 600 mil pesos.