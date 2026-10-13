Un grupo inversor que apuesta a la logística busca expandirse en San Juan y mira el potencial de la Ruta 20

La llegada de Mercado Libre a San Juan podría ser el primer paso de una apuesta logística de mayor alcance. Mientras avanza la construcción del centro de transferencia que operará para la plataforma de comercio electrónico en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, el grupo inversor santafesino ZLT ya analiza otros proyectos para el amplio terreno que adquirió en las cercanías del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

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El dato fue confirmado a DIARIO DE CUYO por fuentes del Ministerio de Producción. Según explicaron, los representantes de ZLT le manifestaron al Gobierno su interés en desarrollar otras iniciativas, además del centro que ya está en obra. Es una firma vinculada a Vaca Muerta. Recientemente desarrollaron los 103 lotes que están listos para operar.

“Ellos también nos han manifestado algunos proyectos que tienen, además de este depósito, este centro de transferencia que va a operar para Mercado Libre y que ya está en obra. Están estudiando otros proyectos logísticos justamente para ese lugar”, señalaron.

Por ahora, no hay precisiones sobre qué tipo de emprendimientos estudia el grupo. Lo concreto es que el interés de ZLT excede el contrato vinculado con Mercado Libre y eso abre la posibilidad de nuevas actividades en un sector que reúne infraestructura aérea y terrestre.

En ese escenario, la futura autopista por la Ruta Nacional 20, anunciada por el gobernador Marcelo Orrego, aparece como un factor que puede mejorar el atractivo del corredor. La obra unirá Santa Lucía con Caucete a lo largo de 24,5 kilómetros y se financiará con parte de los fondos obtenidos por la provincia mediante la colocación de un bono internacional de 600 millones de dólares.

El centro de transferencia representa un salto de escala para las operaciones de Mercado Libre en la provincia. La empresa ya tiene actividad en San Juan a través de un operador logístico externo, pero la nueva infraestructura apunta a ampliar la capacidad de distribución de paquetes.

Según datos difundidos durante la presentación del proyecto, la operación registraba entre 70 y 72 repartos diarios y la expectativa era superar los 200 con la puesta en marcha del nuevo esquema. La primera etapa contempla unos 4.000 metros cuadrados, con la posibilidad de ampliar la superficie hasta los 12.000 metros cuadrados. Las previsiones conocidas ubicaron el comienzo de las operaciones entre abril y mayo de 2027.

La ubicación fue uno de los aspectos centrales de la elección. El predio se encuentra sobre el corredor de la Ruta 20 y cerca del aeropuerto, una combinación que ofrece alternativas para el movimiento de mercadería y la distribución hacia distintos puntos de la provincia.

Mercado Libre cuenta con cuatro aviones propios en circulación en Argentina, con posibilidades de crecimiento. Ese factor ayuda a entender el interés por una ubicación próxima a la terminal aérea. La expansión también coincide con un aumento de la conectividad aérea de San Juan. La provincia ya había alcanzado casi tres frecuencias diarias de vuelos y ahora llegará JetSMART en noviembre.

La futura autopista entre Santa Lucía y Caucete puede sumar una ventaja a ese escenario. El proyecto contempla dos calzadas con dos carriles por sentido y una intervención sobre 24,5 kilómetros de la Ruta 20. La inversión estimada es de 180 millones de dólares, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses.

La obra busca mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales accesos a San Juan desde el Este. Para las empresas dedicadas al transporte y la distribución, una conexión de mayor capacidad puede traducirse en mejores condiciones para organizar recorridos, aunque el impacto concreto dependerá de la ejecución y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

“Esa zona se va a ver potenciada después del último anuncio del gobernador de la autopista Caucete-San Juan”, sostuvieron. En la misma línea, mencionaron que hay otros proyectos en movimiento en el área y señaló la presencia de un centro logístico perteneciente a una importante empresa transportista de Córdoba, en 9 de Julio.

La lectura oficial es que el corredor puede ganar peso como espacio para la instalación de emprendimientos que necesitan superficie, conectividad y acceso a las principales vías de circulación.

La situación de ZLT se inscribe en un movimiento más amplio de empresas que evalúan instalarse en San Juan o ampliar su presencia, en particular por las oportunidades vinculadas con la minería y los servicios que demanda.

Hay interés de empresarios industriales de Santa Fe visitaron la provincia durante la Expo Industrial y que representantes de ese sector manifestaron su intención de regresar para la Fiesta Nacional del Sol, con el objetivo de explorar posibilidades de trabajo conjunto.

También sucedió recientemente la inauguración de un laboratorio de análisis de minerales perteneciente a una multinacional francesa en el Parque Industrial de Chimbas. Según relató, la empresa decidió concentrar en San Juan operaciones que anteriormente tenía en Mendoza, Salta y Neuquén.