Una nueva posibilidad para empresas sanjuaninas con potencial exportador Se trata del Programa federal de asistencia técnica especializada que realizará por segunda vez la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, del que participa el Gobierno de San Juan.

Hasta el próximo lunes se recibirán las preinscripciones de interesados en participar de la segunda edición de Argentina Exporta en San Juan, programa federal que brinda asistencia técnica especializada durante 100 días para potenciar la internacionalización de empresas locales con potencial exportador. Esta actividad está organizada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y en San Juan es implementada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de su Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior.

El programa se divide en tres etapas:

Diagnóstico y plan de acción (20 días): un técnico especializado designado acompaña a cada empresa para realizar un diagnóstico inicial y elaborar un plan de negocios personalizado.

Tratamiento aduanero y definición de mercados potenciales (30 días): se trabaja en aspectos aduaneros y se definen dos mercados internacionales de interés. Y *Investigación de mercados y desarrollo del plan exportador (50 días): se profundiza en el análisis de mercados y se diseña un plan exportador a medida.

La convocatoria está abierta con preinscripción online, habiéndose previsto el inicio del programa para el lunes 8 de septiembre. La selección se realiza mediante evaluación de un formulario de preinscripción, considerando variables cualitativas y cuantitativas, y se limita la participación (no pueden postularse empresas monotributistas de bienes).

Al finalizar, las empresas pueden acceder a herramientas adicionales como capacitaciones, ferias internacionales, rondas de negocios y plataformas de inteligencia comercial que ofrece la agencia.

Para inscribirse, las empresas deben completar un formulario de preinscripción disponible en el sitio oficial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y para más información pueden contactar a la Dirección de Comercio Exterior del Gobierno de San Juan vía correo electrónico.

La primera edición

La primera edición de Argentina Exporta en San Juan fue un programa lanzado para apoyar a empresas locales con potencial exportador que aún no habían concretado ventas internacionales, brindándoles asistencia técnica especializada durante 100 días para impulsar su inserción en mercados externos. Las firmas participantes recibieron un diagnóstico integral, asesoramiento en aspectos aduaneros y un análisis de mercados, para diseñar un plan exportador personalizado, con la ayuda de un gerente de comercio exterior cuyo costo cubrió el Estado.

Este programa fue abierto a empresas de todos los rubros y tamaños, incluyendo agricultura, industria y servicios. Durante la primera edición se seleccionaron siete iniciativas sanjuaninas a partir de la inscripción inicial, enfocándose en aquellas con excedente productivo o alta demanda potencial. El Estado pagó el costo del profesional que acompañó a cada empresa para cerrar acuerdos y avanzar en su desarrollo exportador. Los resultados obtenidos fueron considerados positivos por el gobierno provincial y la experiencia sirvió para habilitar nuevas convocatorias y fortalecer la política exportadora local.

Este esfuerzo formó parte de una estrategia más amplia implementada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan para incrementar las exportaciones y mejorar la competitividad provincial, tomando modelos exitosos de otras provincias como Córdoba y Mendoza. El lanzamiento contó con la participación de autoridades provinciales, cámaras empresariales y representantes de países socios, resaltando el compromiso local con la internacionalización.

La primera edición de Argentina Exporta se enmarca en un contexto de gran crecimiento exportador de San Juan, que en 2024 aumentó sus exportaciones un 62,7%, posicionándose en el segundo lugar nacional por crecimiento en volumen exportado, destacándose productos como oro, medicamentos, aceite de oliva y uvas. Esto evidencia que el programa contribuyó a consolidar y diversificar la matriz productiva y exportadora provincial.

En síntesis, la primera edición del programa Argentina Exporta en San Juan fue una iniciativa federal aplicada localmente que combinó asistencia técnica personalizada, apoyo estatal y diagnóstico profundo para que empresas con potencial exportador iniciaran y mejoraran su presencia en mercados internacionales, con resultados prometedores que impulsaron su continuidad en la región.