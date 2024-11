Venta libre de medicamentos en San Juan: Salud aseguró que habrá “restricciones” para kioscos y supermercados Mientras los kiosqueros celebran, los farmacéuticos se quejan. La postura oficial

El Gobierno nacional decidió “blanquear” la venta de medicamentos en los kioscos, algo que ocurre pero que por ley estaba prohibido. Con la nueva disposición, algunos remedios de “venta libre” podrán ser comercializados por kioscos y supermercados.

Como era de esperar, los kiosqueros celebraron la medida y los farmacéuticos, no. Como publicó este diario, la cámara que agrupa a los kioscos en San Juan explicó que “beneficia sobre todo a los clientes, porque siempre buscan comprar el remedio de venta libre en el comercio cercano porque es más rápido y cómodo”. Los dueños de farmacia quieren el Gobierno provincial controle para que no se venda en otro lugar que no sean las farmacias.

Sobre este tema habló este viernes en rueda de prensa el ministro de Salud, Amilcar Dobladez. El funcionario dijo que lo están “analizando” y que “se ha enviado la consulta a nivel judicial porque hay un ‘gris’. Si bien nosotros estamos adheridos a la ley nacional, hay una reglamentación provincial de la ley nacional la cual no avala la venta de medicamentos fuera de las farmacias, por lo que nos encontramos con un gris en esa situación. Y de avalarlo hay restricciones importantes que un kiosco o un supermercado pueda vender medicamentos.

De esta manera y pasando en limpio, en la provincia le pondrían algunos reparos a la venta en kioscos, almacenes y supermercados. Para Dobladez, la clave está en garantizar la seguridad al cliente de lo que compra, que dice que se pierde cuando se vende suelto.

En este sentido, insistió en que “haya una trazabilidad del medicamento, una ventana segura del medicamento, donde haya un profesional que aconseje sobre el medicamento, en ese lugar me van a encontrar. Si se cumplen esas condiciones, vamos a avalar el tema trazabilidad, seguridad, confiabilidad”..