Cheroga: 25 años de amistad musical El grupo de rock y pop revival celebrará más de dos décadas de carrera junto a artistas invitados.

¿Quién dijo que los covers pasaron o pasarán de moda? Para el cuarteto musical Cheroga, reinterpretar los clásicos de la música pop y el rock nacional e internacional de otras épocas, es una fórmula que -por más que tenga sus detractores- es un camino que disfruta transitarlo. Es por el placer de sentir y vibrar al ritmo de canciones que marcaron a generaciones, la fuente de su motivación por mantenerse hasta el momento, durante 25 años en carrera. El objetivo siempre fue el mismo: brindar lo que su público quiere escuchar y cantar. Por eso, Cheroga celebrará su trayectoria en un show integral que tengá todos los ingredientes para festejar a lo grande. Nada más y nada menos que el Auditorio Juan Victoria, como el escenario preferido para compartir más de una hora y media de revivir aquellos hits de los 70, 80 y 90.

Desde The Beatles, Credence Clearwater Revival, Brian Adams, Chuck Berry, Coldplay, Eric Clapton, Kiss, Pink Floyd, The Police, Toto, hasta Charly García, Divididos, Enanitos Verdes, Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, León Gieco, Los Abuelos de la Nada, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Miguel Mateos, Pedro Aznar y Soda Stereo entre muchos otros referentes en lo que será un recital para alquilar balcones. Para poner en valor un extenso repertorio, el grupo sanjuanino no estará solo, sino que habrá compañía con numerosas figuras locales que compartieron e integraron la banda a lo largo de 25 años. Daniel “Beto” Lisandrello, María José Bittar, Laura Doña, Magaláctica, Albert La Troupe, Fernando Giménez, Juan Ariel Sardiña y Juanjo Giménez, estarán presentes para brindar una velada imperdible el próximo sábado 24 de agosto. En un diálogo con DIARIO DE CUYO, Gonzalo Suárez, voz principal del grupo habló sobre cuál es el lugar que ocupa Cheroga en la escena musical y por qué sostienen los covers con sello propio como propuesta.

El quinteto del pop revival. Gonzalo Suárez, Laura Doña, Diego Suárez, Raúl Iglesias y Daniel Sanz.

‘El objetivo de este show es repasar los 25 años de manejarnos de la misma forma, de interpretar clásicos del pop y el rock. Por eso hacemos revival, que significa revivir lo mejor de la música contemporánea de estos grandes géneros, tanto del país, como internacional. Es una línea de base que adoptamos desde un principio, desde que nos formamos y por eso, encontramos con todo el repertorio que manejamos, un espacio interesante para cada artista que invitamos a sumarse a este recital. Que cada canción haga explotar todo el talento y capacidad de cada uno en el escenario’, dio Suárez.

En alguna etapa o circunstancia, los invitados a este show, pasaron por las filas de Cheroga, en especial la voz de Laura Doña que durante un tiempo el cuarteto fue pasando a quinteto. Con el tiempo posterior, hubo otras variantes, pero el esquema básico siempre fue el mismo, Gonzalo Suárez como primera guitarra y voz principal, Diego Suárez (su hermano) en segunda guitarra y coros; Raúl Iglesias en bajo y coros y Daniel Sanz en batería y percusión. Actualmente, se integró Fernando Alamino en la puesta técnica y de sonido para los shows en vivo.

‘Los que invitamos son artistas que sentimos mucho cariño porque en cierta manera todos han contribuido a formar lo que somos hoy, fueron parte de la vida de Cheroga y queremos agradecer por tanta entrega. Por eso, adaptaremos nuestro estilo para que cada músico, se luzca y logremos una linda amalgama en escena’, expresó el cantante.

Por otro lado, el público podrá encontrarse con un cúmulo de sensaciones y emociones, en primer lugar, la nostalgia y la añoranza, de buscar en la memoria vivencias de otras épocas que estuvieron enlazadas íntimamente con aquellas canciones clásicas. ‘Queremos que la gente cante, se divierta, sea protagonista del show con nosotros y que pueda sentir con la memoria y el corazón. Estar en el auditorio, facilitará mucho la experiencia por la buena acústica que posee la sala’, señaló Suárez.

Todo empezó en 1999, cuando Gonzalo Suárez y Daniel Sanz, siendo compañeros del colegio y estudiaban música por separado, tuvieron ganas de hacer algo juntos. En 2001, se incorporaron las otras cuerdas en la escena, de la mano de Diego y Rulo, formando lo que sería la formación permanente. Pero no lograban encontrar un nombre adecuado al proyecto. Hasta que, Suárez recordaba la anécdota de sus padres cuando iban a bailar a la discoteca Cheroga. ‘Allí pasaban todas estas canciones. Pero estudiando e investigando descubrimos que Cheroga es una palabra guaraní que significa ‘casa donde se reúnen los amigos’, entonces nos pareció el mejor nombre y más adecuado para la historia de nuestra banda. Así quedó y hasta el día de hoy esa emoción de juntarnos a tocar, sigue siendo igual. Fuimos creciendo, madurando y escuchando a otros músicos con más experiencia. Comprendimos así cuál era nuestro propósito: divertirnos, pasarla bien y generar en el público la aprobación y el reconocimiento que todo artista busca conseguir’, dijo Gonzalo.

De este modo, el grupo no deja de girar y tocar por bares, fiestas privadas y escenarios sanjuaninos y mendocinos de distinto tipo. A pesar que no a todo el mundo puede gustar banda que haga covers, ellos son conscientes de eso, pero no resignan sus convicciones: ‘las críticas las vemos como constructivas. Nos enriquecen tanto como los aplausos. En todos estos años de trayectoria, que la gente se sienta a gusto con nosotros de disfrutar de la buena música, es el mayor logro de estos 25 años. Al ver otras bandas tributo y como imitan a la perfección a los ídolos, es una locura, un sueño como lo hacen. Pero nosotros hacemos interpretaciones con identidad propia y la sentimos así, el alma de Cheroga es el cover con nuestro toque. Mantener en el presente esa misma llamita encendida que teníamos cuando éramos chicos y recibir la misma respuesta del público, nos pone muy bien’, contó el músico.

CHEROGA 25 AÑOS. Sábado 24 de agosto a las 21:30 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada: generales a $3.000 anticipadas en VivaTicket y en boletería.