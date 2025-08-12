250 voces una misma consigna Coros infantiles y juveniles celebran esta semana un encuentro integral en la provincia.

Siguiendo una tradición originada en 2017, este 15 y 16 de agosto distintos puntos céntricos de la ciudad conformarán un circuito cultural por el que transitará una decena de coros infantiles y juveniles de varias localidades de Argentina y de Chile. El festival tiene como lema ‘En el canto hay unidad’ y busca ser un espacio de intercambio entre agrupaciones corales, con amor y vocación por el canto colectivo. Coordinado por la Secretaría de Extensión y los Coros de niños del Centro de Creación Artística Coral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, el festival no es competitivo pero funciona como una plataforma de difusión, formación y crecimiento artístico para las pequeñas y jóvenes voces musicales. Participarán las agrupaciones estables de la UNSJ: el Coro de Niños y Jóvenes, Coro Preparatorio y Los Jilgueritos; y se sumarán el Coro Chamamecero Pomberitos Cantores de Corrientes, el Coro Juvenil Allegro, de La Serena (Chile); y el Coro Niños Cantores, de Córdoba. En total, habrá unos 250 niños y jóvenes involucrados en estas dos jornadas. Los puntos de encuentro de las actividades y conciertos serán el Auditorio Juan Victoria, el Museo de la Historia Urbana, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, el Centro Cultural Estación San Martín y el Teatro del Bicentenario. Además, para esta iniciativa, estará el maestro invitado, Oscar Escalada, quien desarrollará la labor coral de todos los elencos participantes en los repertorios que interpretarán; y un taller denominado ‘Un coro en cada aula’, para directores corales y educadores musicales.

Con el concepto ‘La ciudad canta’, los coros harán intervenciones urbanas musicales en los espacios anteriormente mencionados. Finalmente, todos los coros prepararán un repertorio en común que será presentado para la gala del 16 de agosto, bajo la tutela del maestro Escalada. Además, el encuentro propondrá la actividad coral como un camino hacia la experiencia musical en un ámbito de vivencias sociales positivas y significativas, que aporten a la formación de la persona como ser social y profesional. En este sentido, habrá talleres con cuatro bloques temáticos: De formación, en las salas del Teatro del Bicentenario, con Escalada; Taller de trabajo vocal para coros participantes, con Fernando Lazari y Luciana Escudero y Taller de apreciación musical activa, a cargo de Jorge Fuentes y Mariana Pechuán.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Fuentes -director coral y coordinador del festival- fundamentó que ‘Creemos que el canto es un bien de la humanidad, que es de y para todos. El canto comunitario favorece el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Cada voz es parte fundamental del entramado total del coro. Nuestra mayor recompensa es cantar, sentir y pensar en conjunto. Así entendemos la armonía, porque ese es nuestro lema En el canto hay unidad, es una frase que nos acompaña hace casi 10 años y es el reflejo de lo que transmitimos como comunidad coral. Los 3 coros (Los Jilgueritos, Coros de Niños Preparatorio y Coros de Niños y Jóvenes) viven la alegría y la unidad de cantar juntos y están súper emocionados de compartir con otros chicos lo mismo’, manifestó el director.

En 2017 y 2024 se realizaron dos encuentros corales con coros escolares de la provincia y con los coros infantiles y juveniles de la UNSJ. En ambas oportunidades se adoptó el nombre de ‘En el canto hay unidad’. Pero este año será la primera edición de carácter internacional y que se afianzará con una frecuencia anual

‘Estamos muy contentos con la convocatoria que tuvimos este año y aún más felices de poder recibir a tantos niños y jóvenes de otros puntos del país y de Chile, porque lo bueno de todo es que este encuentro está pensado para celebrar la música coral en un espacio de respeto, alegría y compañerismo, porque han tenido la oportunidad de hacer intercambios en otras oportunidades con coros de La Rioja, de Mendoza, de Santa Fe y siempre lo viven con mucha alegría y haciendo nuevos amigos’, reflexionó Fuentes

Sobre los coros visitantes, se conoce que el Coro Niños Cantores es dirigido por María Emilia Puebla y creado en 1956 por el Maestro Herbert Diehl, cuenta en su repertorio antiguas polifonías de músicos románticos y contemporáneos, incluyendo obras de importantes autores argentinos y abordando la música popular de diversas partes del mundo. El Coro Allegro, nacido en 2010 al alero de los Talleres que imparte la Academia de Música Allegro de La Serena, Chile. La agrupación está conformada por jóvenes de distintos colegios y universidades de la Cuarta Región y es dirigido por Francisco Espinoza Lamatta. Finalmente, el Pomberitos Cantores, surgió en 2018 como una propuesta del luthier y músico David Gauto y es dirigido por Betiana Belén Quiroz, es una de las agrupaciones que defienden al chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

El Festival ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de San Juan y también de interés educativo por el Ministerio de Educación. En el Hall del Ingreso del Teatro del Bicentenario se realizarán las acreditaciones desde las 08:30 hs. el día viernes 15 y las actividades y talleres iniciarán a partir de las 09 hs. Las rondas corales urbanas a partir de las 11:30 hs.; los ensayos a las 16 hs. y el concierto de gala será a las 20 hs. en el Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita. El sábado continuará de la misma manera y las 20 hs. el concierto de gala y de cierre en el Auditorio Juan Victoria.

DATO

Festival Internacional de Coros. Los dos conciertos de gala serán 15 y 16 de agosto en el Auditorio Juan Victoria a las 20 hs. con entrada libre y gratuita.