500 tangueros bailarán en San Juan Será la edición 40, en el marco del 15° aniversario del Encuentro de Tango del Interior.

Una gran movida cuya chispa se encendió en San Juan está a punto de celebrar su cumpleaños número 15 y su 40ma. edición ¿Y dónde podía ser el festejo sino en la provincia? Se trata del Encuentro de Tango del Interior (ETI) que se desarrollará desde el 21 al 23 de marzo. Más de 500 personas de distintos puntos del país y también de Italia, Australia, Estados Unidos, Uruguay y Chile llegarán para celebrar esta pasión compartida entre amigos, en diversos escenarios: El comedor universitario del CUIM (UNSJ) será la base de operaciones, pero también irán al foyer del Auditorio Juan Victoria y al hall del Teatro del Bicentenario, donde el público podrá participar de las propuestas abiertas que contempla el encuentro (ver aparte), que se realiza sin fines de lucro.

Todo está prácticamente listo para recibir a los cientos de tangueros que disfrutarán del baile y la música, pero además de los espacios culturales, los paisajes y la gastronomía del lugar, como también lo han dispuesto aquí los organizadores, que trabajan desde la edición número 39, que tuvo lugar a fines del año pasado en Ushuaia. Allí se anunció que la próxima sede sería San Juan y recibieron con algarabía -como se estila- la bandera oficial, que viaja de ciudad en ciudad.

Un gran equipo dividido en comisiones resuelve las muchísimas tareas que implica poner en marcha semejante desafío, desde conseguir los espacios para las milongas, que deben ser muy amplios, con piso adecuado para bailar y buena acústica; hasta los hospedajes a bajo costo, puesto que mueven gente de distintas localidades, edades y bolsillos. Además hay que ocuparse del programa de inscripción, de presupuestos, de rendición de cuentas, de comidas, de paseos, de manejo de redes y tanto más. A la cabeza está Elvira Ortiz, integrante de la Asociación de Milongueros que también ha colaborado para que todo llegue a buen puerto. Será la primera edición de 2025 del encuentro que -con tres citas anuales, cada cuatro meses, en diferentes provincias- se gestó en 2009, de la mano de bailarines, docentes y profesionales del tango que mantenían contacto vía Facebook. A principios del 2010, en el Auditorio Juan Victoria, un grupo en el que había varios sanjuaninos creó el Foro Tanguero del Interior (que hoy tiene arriba de 8 mil miembros) en la misma red social. A partir de ahí se generaron los primeros encuentros, ese mismo año: en mayo en Mendoza y en julio en San Juan, que en 2013 fue sede del ETI junto a San Rafael.

“Por eso hacemos la primera actividad en el Auditorio, porque lo consideramos el punto donde se inició todo esto’, comentó a DIARIO DE CUYO Ortiz. “Claro que aquellos primeros tiempos no tenían la dimensión que tiene hoy. Acá hemos tenido que poner un cupo de 500 a 530 personas, por los espacios de los que disponemos, y ha quedado gente en espera; pero hubo encuentros con 1200 personas’, precisó la organizadora, quien relató que en los comienzos había pista y música las 24 horas.

Ahora no será tan así, pero no faltarán momentos para sacarle viruta al piso, porque más allá de las milongas pautadas (como la de bienvenida, que será temática y estarán disfrazados; la “callejera’, en el Teatro del Bicentenario, abierta al público; y la de gala), la pista está disponible desde la mañana y hasta las 5 de la madrugada las dos primeras jornadas. Esto sin contar otras milongas que están gestionando para quienes lleguen antes o se queden ya finalizado el encuentro. “Sí, somos muy fanáticos del tango’, rió Elvira antes de poner de relieve el espíritu de estas verdaderas fiestas tangueras, donde si bien puede haber más mujeres que hombres y los roles no son tan fácilmente intercambiables, nadie se queda sin bailar. Tampoco los principiantes, que son guiados por los más experimentados.

“Acá no interesa la edad, ni la trayectoria, ni la condición económica de nadie. Es muy plural. Lo importante es ir a bailar, a intercambiar experiencias sobre el tango, a disfrutar entre amigos. Reencontrarse y compartir esto que es único en el país, además de conocer los lugares adonde vamos’, señaló la organizadora sobre el encuentro que cada vez es un despliegue de tango, de cariño, de fraternidad y de alegría, que resumen en una frase “¡Larga vida al ETI!’

Hoy, casi doce años después del último encuentro en San Juan y con los pies que ya se mueven solos, los anfitriones cuentan los días para volver a abrazar a sus amigos etianos, otra vez en casa.

Para conocer en detalle lo que ofrecerá esta primera edición 2025 se puede ingresar al Facebook del encuentro: San Juan ETI. Y para saber más del ETI se puede ingresar a etitango.com.ar

San Juan fue sede en 2010 y en 2013 (foto) junto a San Rafael, en lo que llamaron “SanJuafael 2013′

EL CRONOGRAMA

– VIERNES 21

11 a 18 hs, Milonga de acreditaciones. Auditorio Juan Victoria, Foyer Norte. Cantina de comidas y bebidas. Actividad abierta al público

22 a 03 hs, Milonga temática de bienvenida. Comedor universitario Juan Gutiérrez (en el Complejo Universitario Islas Malvinas -CUIM- de la UNSJ). Temática: Escolar, somos todos estudiantes, maestros y profes. Cantina de comidas y bebidas

03 a 05, After, en el Comedor universitario Juan Gutiérrez

– SÁBADO 22

10 a 11 hs, Desayuno etiano. Salón Juan Gutiérrez. Pista y mateada

12 a 14:30 hs, Milonga y almuerzo. Comedor universitario Juan Gutiérrez

14:30 a 16:30, Asamblea etiana

17 a 19 hs, Milonga callejera. En el Teatro del Bicentenario. Actividad abierta al público

22 a 03 hs, Milonga de gala y bautismo etiano. Con la actuación de la Orquesta Típica San Juan,dirigida por Esteban Calderón, y cantantes. Comedor universitario Juan Gutiérrez

03 a 95 hs, After, Comedor universitario Juan Gutiérrez

– DOMINGO 23

Todas las actividades son en el Comedor universitario Juan Gutiérrez

11 hs, Desayuno etiano

13 hs, Asado etiano

16 hs, Traspaso de bandera

19 hs, Cierre del San Juan ETI y despedida