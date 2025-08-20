A pesar de ser un cargo clave, aún no hay inscriptos para Fiscal General El cierre de la convocatoria es el viernes y esperan que sobre la hora se conozcan los nombres.

Uno de los cargos centrales de la Justicia de San Juan sigue vacante. Se trata del puesto de Fiscal General, que durante más de 30 años ocupó Eduardo Quattropani, quien falleció el 21 de julio. A pesar de que es uno de los puestos de mayor poder de la provincia, las primeras 48 horas en las que estuvo habilitado el sistema nadie se presentó todavía. La sospecha es que podría suceder algo similar a cuando eligen ministros de la Corte de Justicia: esperarán a que el plazo esté por cerrar para completar el formulario online. Mientras tanto, hay una decisión por parte de quienes intervienen de conservar los nombres en el mayor secreto hasta que lo vean desde el Consejo de la Magistratura.

Desde el lunes el proceso para buscar un nuevo Fiscal General está en marcha. El rol es central, ya que es quien encabeza el Ministerio Público Fiscal, que está encargado de representar a la sociedad en la Justicia. Desde que en San Juan pusieron en marcha el Sistema Acusatorio, los fiscales tienen un papel más activo en los procesos, ya que se encargan de investigar, mientras esto antes lo hacían los jueces de Instrucción. Este cambio también aumentó el número y a la vez puso esta parte del poder a dialogar directamente con los magistrados. Además, Quattropani se encargó de ser un interlocutor directo con la Corte de Justicia, muchas veces criticando o pidiendo cambios en el funcionamiento.

Todos estos elementos hacen que estar a cargo de este órgano judicial represente ocupar uno de los puestos más importantes de la provincia, con una jerarquía similar a un cortista. Pero a pesar de esto, en dos días no hubo inscripciones en la web que habilitó el Ministerio Público Fiscal. El secretario del órgano, Pablo Yacante, confirmó a DIARIO DE CUYO que no hubo candidatos que completaran el formulario, que es el primer paso, entre el lunes a primera hora y este martes. Esta etapa es digital, por lo que los interesados pueden solicitar en cualquier momento estar en el listado.

El ritmo lento de inscripciones no tiene que ver con que haya en un principio exigencias extraordinarias. Cualquier persona que tenga título de abogado, con más de 10 años de ejercicio o desempeño de la magistratura, ciudadano nativo argentino y al menos 30 años de edad puede inscribirse. En otros procesos, como fiscales regulares o inclusos jueces, hay más consultas al respecto y mayor cantidad de inscriptos desde el principio, con los mismos requisitos.

Para Yacante, es probable que aparezcan los candidatos cerca del cierre, que será el día viernes 22 a las 23:59, cuando dejará de funcionar la página habilitada. “A partir de ahí el sistema se bloquea y no deja que nadie se inscriba, pero tendremos el informe el lunes en la mañana”, explicó. El funcionario explicó que este tipo de demoras sucede en general con cargos como el de los cortistas. Pero no existen casi antecedentes en el caso de Fiscal General, ya que con el actual sistema el primero en asumir por el concurso actual fue Eduardo Quattropani, hace 32 años. Incluso aunque aparezcan algunos inscriptos, el objetivo que tienen es que no se confirmen nombres propios hasta que los conozcan los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Cómo sigue el proceso

Una vez que estén confirmados los candidatos, lo que sucederá recién el lunes, empieza un plazo de tres días hábiles en el que solicitarán documentación a los candidatos que hayan cumplido con los cuatro requisitos, que serán desde el 25 al 27 de agosto. Consultarán tanto en la Justicia como en el Foro de Abogado el tiempo que llevan trabajando, además de chequear la documentación presentada. Cuando termine el plazo vuelve a correr otro: tres días hábiles para que haya impugnaciones por parte de otros de los que están en el listado de inscriptos, en relación a los antecedentes.

Con esto, el 1 de septiembre ya estarán los nombres definitivos de quienes estarán concursando para el puesto de Fiscal General. Ahí empieza un proceso que incluye a los tres poderes. Es que primero serán entrevistados por los integrantes del Consejo de la Magistratura, que está compuesto por representantes del Ejecutivo, el Foro de Abogados, el Poder Legislativo y la Corte. En la actualidad los integrantes son la ministra Laura Palma, la diputada Fernanda Paredes, los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres y el cortista Juan José Victoria.

Los integrantes armarán las ternas que luego analizará la Cámara de Diputados. En este ámbito también deberán ser entrevistados por los legisladores, una vez que entre en estado parlamentario y también sea analizado por comisiones. La votación tendrá lugar cuando haya terminado este proceso, pero no hay plazos todavía para que esto suceda. Por el momento, el lugar de Fiscal General es ocupado por Daniel Galvani, quien tiene las funciones plenas.

>Filtros online

El sistema donde se pueden inscribir los candidatos, que está en la web del Ministerio Público Fiscal, no permite continuar en el caso de que el interesado en participar no cumpla con los requisitos. Así, si una persona es menor a los 30 años, no podrá avanzar.

>Los tiempos

Eduardo Quattropani falleció el pasado 21 de julio. Hay un plazo de 90 días para cubrir este puesto, que hoy está ocupado por Daniel Galvani, por lo que si bien a partir de septiembre depende del Consejo de la Magistratura, deberán terminar antes de fin de año.