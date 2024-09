Angaco: preocupa una expropiación que nadie esclarece

Ante el rumor de que el municipio de Angaco va a expropiar más de 100 hectáreas de tierra para el programa ‘Mi lugar en el mundo’ (venta de terrenos a bajo costo para construir viviendas), algunos productores locales se reunieron con el intendente José Castro y los concejales para pedir explicaciones, por el temor a perder sus propiedades.

Adriana Tárrega fue la única de los afectados por esta medida oficial que quiso hablar. ‘En el 2019 expropiaron la finca de mi tío que lindaba con la mía. En su terreno yo tenía el pozo que regaba ni propiedad y lo perdí, lo que me perjudicó bastante. Ahora me enteré que mi finca ha sido declarada de Bien Público por el municipio y está en condiciones de ser expropiada’, dijo la vecina, quien agregó que no está en contra de la expropiación porque ‘el fin no es malo’, pero que el problema es que el Tribunal de Tasaciones fija un valor ‘irrisorio’ para los terrenos.

Por su parte, Pedro Olivera, vecino que estuvo en la reunión, pero que no fue afectado por la medida, dijo que el intendente no les confirmó que sean 100 las hectáreas declaradas de bien público, pero que se comprometió ‘a dar detalles’ y a que ‘no va a hacer nada’ sin antes hablar con sus propietarios. ‘Él tiene la potestad de expropiar sin aviso previo, pero dijo que no lo hará sin hablar con cada propietario para ver que proyecto se puede llevar adelante en conjunto’, dijo el hombre.

En tanto que ni los concejales ni el intendente Castro quisieron responder a este diario.