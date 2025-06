Argentina, por la remontada Participará de la segunda manga con cinco equipos que están de mitad de tabla para abajo.

Con el partido que jugará ante Países Bajos, hoy a las 11.30 en Belgrado, el seleccionado argentino de vóleibol, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa, iniciará el segundo Weekend de la VNL (Volleyvall Nations League). Junto a las selecciones de Alemania, Irán, Cuba, Países Bajos y la anfitriona Serbia, los albicelestes necesitan obtener buenos resultados, ya que entre ellos, sumaron solo siete victorias en 24 partidos que protagonizaron en el primer segmento. Todos se encuentran en la mitad inferior de la clasificación e intentarán sumar puntos y mejorar su posición mientras compiten por un puesto en la final de la VNL.

De ellos, Argentina fue la que tuvo el mejor comienzo y regresaron, desde Quebec, a su casa con dos victorias, tras vencer a Francia, vigente campeona olímpica, y a Canadá, la anfitriona. Ocupan el puesto 12 en la VNL 2025 con cinco puntos.

Alemania también estuvo en Quebec, donde tuvo una semana de locura, perdiendo tres partidos a cinco sets antes de finalmente vencer a Francia en su último partido. Esta semana, los alemanes contarán con el colocador Johannes Tille y el atacante Tobías Brand, quienes no viajaron a Canadá.

Irán, perdió tres partidos en Río de Janeiro, dos en tie-breaks. Lo mismo le pasó a Cuba, que venció al local, Brasil, pero perdió los otros tres partidos que jugó.

Países Bajos realizó un largo viaje a Irán al inicio de su campaña en la VNL y regresó a casa con tres puntos ganados gracias a una victoria sobre Turquía. En tanto que Serbia, también ganó un partido y perdió tres en su periplo por Irán.

> EL PROGRAMA

Hoy jugarán: Alemania vs. Cuba (08.00 de Argentina); Países Bajos vs. Argentina (11.30) y Serbia con Irán (15.00).

Mañana: Holanda vs, Alemania (11.30) y Serbia y Cuba (15.00). El viernes: Argentina vs. Irán (11.30) y Países Bajos vs. Cuba (15.00). El sábado: Alemania vs. Irán (11,30) y Serbia vs. Argentina (15.00). La acción culminará el domingo: con Irán vs, Holanda (08.00); Cuba vs, Argentina (11.30) y Alemania vs, Serbia (15.00).

Las otras zonas

En la segunda semana de la VNL, jugarán en Burgas, Bulgaria, el local, Francia, Ucrania, Japón, Turquía y Eslovenia, y en Chicago, competirán: Estados Unidos, Italia, Polonia, Canadá, Brasil y China.