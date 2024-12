Arraigo llegó a su fin Integrado por Díaz-Heredia, Cantos y Recabarren, se despidió en redes.

Daniel Díaz, Julio Heredia, Abelino Cantos y Pascual Recabarren llegaron a un acuerdo para darle fin a la sociedad musical nacida en 2020, denominada Arraigo. Fue el propio Daniel Díaz quien, consultado por este medio, confirmó la separación anunciada en redes. El cantante hizo hincapié en que la decisión fue meditada y consensuada por todos; y expresó que son varios factores los que desencadenaron esta disolución, aunque los principales tienen que ver con la puesta escénica, la agenda y lo económico.

‘No tenemos problemas entre nosotros, somos muy amigos entre los cuatro y nos respetamos. La decisión es dura, sabiendo que es un proyecto hermoso que nos hizo divertir mucho y nos dio satisfacciones. Anduvimos recorriendo provincias y llegamos hasta Chile y nos fue fantástico’, contó Díaz. Según relató, el primer planteo fue de Pascual, ya que ‘se sentía incómodo al estar a un costado del escenario después de presentarnos para ponernos a tocar y cantar. La gente disfruta de su recitado y de los relatos que muestran la historia en cada canción y es algo que los intérpretes no hacemos mucho, resaltar ese aspecto. Pero más allá de la forma de este ensamble, todos tenemos otros trabajos en paralelo que, si esto nos funcionara mejor económicamente, tal vez podríamos sostener, continuar todos juntos’.

El dúo pocitano (Díaz-Heredia) y Abelino asumieron otros compromisos (Abelino como solista y en dúo con Jesús ‘Diablo’ Martínez) y, sumado a eso, la agenda cargada de festivales y fiestas en estos meses hizo que también a Pascual se le complicara coincidir con las fechas para actuar juntos. Las últimas presentaciones de Arraigo fueron en noviembre en el Patio Cervecero El Ombú (Pocito), el 1 de diciembre en el Festival de Cristo Rey en Caucete y cuatro días después en 25 de Mayo.

‘Lamento que no hayamos dejado un registro grabado o un disco de esta linda experiencia juntos, para que no quede en el olvido. Es un ciclo cumplido y lo dejamos con nostalgia, pero aceptando lo que tenía que ser. Nos debemos una despedida con el público, así que propuse organizar un show en teatro y está pendiente todavía’, contó Díaz.

Trío de voces con guitarras y un decidor es un formato poco habitual y hay que remontarse hasta la época de la Tropilla de Huachi Pampa, de Buenaventura Luna, que ofrecía una propuesta por el estilo, según marcaron Abelino y Daniel, que junto a sus compañeros lanzaron Arraigo en tiempos de pandemia.

“En el país no hay una propuesta así como la nuestra desde 1937′, resaltó Abelino, quien -a tono con las declaraciones de Daniel- también lamentó la separación. ‘Estuvimos entre peñas, festivales y con proyectos muy lindos a futuro. Pascual nos contó que no quería seguir y se despide porque sus trabajos como locutor son muchos. Nos favorece para seguir en las cosas propias, pero por otro lado perdemos una fuente laboral, a pesar que la gente nos pide que sigamos… Es una pena que tengamos que decirles a todos ahora que el conjunto ya no existe más’, expresó compungido a DIARIO DE CUYO que también intentó comunicarse con Pascual, durante el fin de semana pero no tuvo respuesta.