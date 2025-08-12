Arte desde las fibras más íntimas Se trata de la nueva producción del grupo artístico FuzionArte.

Humanidad profunda, que se inaugurará este jueves a las 20 h en la sala Mario Pérez del Complejo La Superiora, caló hondo en los 15 artistas pertenecientes al grupo inclusivo FuzionArte que plasmaron su emotividad en esta exposición que abrirá con el show de India Mariana, conjunto dirigido por Mariana Tudela Rodríguez y Hugo Pujado.

LOS ARTISTAS. Los miembros de FuzionArte junto al mural realizado de manera colectiva. (Fot Daniel Arias)

Ellos son: Andrea Cámpora, Paulina Sofía Slavutzky, Ana Elizabeth Sánchez, Estela Mary Enrique, María Eugenia Frezza, María Fernanda Ramírez, Olga Martínez, Mirtha Mostazo, José Luis Herrera, la joven Martina Vega, Sonia Leza y Graciela Pringles, quien en esta oportunidad coordinó la muestra.

Tras su nacimiento como un nuevo movimiento artístico en junio de 2024 con su debut en el Foyer del Auditorio Juan Victoria con la muestra El arte de desafiarnos y una segunda realizada en el mismo complejo; este año, el colectivo se impuso un nuevo reto con la exhibición de más de 30 producciones bajo la curaduría de Eliana Femenia. Por otro lado, todos juntos confeccionaron un mural con una serie de rostros ya que “nos pareció apropiado representar la diversidad según la óptica de cada uno y las características que nos distinguen, así es que mostramos diferentes tonalidades y expresiones’, expresó Leza a DIARIO DE CUYO en relación a la iniciativa que podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto, de 10:30 a 20 h.

Algunas de las obras de los hacedores locales. – GENTILEZA FUZIONARTE –

“La temática surge como idea de Femenia. Los integrantes de FusionArte nos entusiasmamos porque tocó nuestras fibras más íntimas, surgiendo en cada uno palabras significativas y frases que nos identificaron con la humanidad. Cada artista pintó según sus emociones utilizando diferentes técnicas como la fotografía, el acrílico y el óleo, además vinculamos el arte y lo humano a una herramienta tecnológica como es la Inteligencia Artificial’, añadió la también hacedora como coordinadora de la agrupación que hoy sumó artes como fotografía y escultura a disciplinas como la pintura, el dibujo y la cerámica.

Por su parte, Femenia destacó que la galería “reunirá creaciones de autores que, desde su mirada personal y única, exploraron el concepto de humanidad profunda’; si bien cada integrante también desarrolló sus obras incorporando bocetos generados con IA. Así, la curadora subrayó que “aquí todos aprendieron a comandar y “‘vivenciar” digitalmente este recurso tecnológico como una herramienta creativa que dialoga con el arte contemporáneo’, como guía de un procedimiento que combinará “sensibilidad, experimentación y reflexión sobre lo humano’.

EL DATO La muestra inaugurará este jueves a las 20 h, en la sala Mario Pérez (subsuelo de Complejo La Superiora, Dr. Ortega y Conector Sur, Rawson). Gratis