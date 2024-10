Arte libre de prejuicios Se trata de la exposición de Ariel Domínguez Curth, que instalará en el Foyer Sur.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

FOTOS GENTILEZA HERNAN NUÑEZ

El jueves próximo, el artista Ariel Domínguez Curth, nacido en Buenos Aires y sanjuanino por adopción desde que su familia se radicó en la provincia, presentará su colección a las 20 hs. el foyer sur del Auditorio Juan Victoria con la curaduría de la Magíster Sonia Parisí.

“Siempre fui un poco reacio a muestras colectivas que hice varias, pero individuales como la que presentaré, creo que es la primera mega muestra que encaro. Es como un arranque con todo’, expresó a DIARIO DE CUYO el artista, cuyos comienzos en el arte fueron a “muy temprana edad’ apoyado por su padre también pintor, así es que se recibió de Maestro Nacional de Dibujo en el Centro Polivalente de Arte y cursó los dos primeros años de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, además de experimentar en grabado, tipografía y escultura.

Bajo el título Universo Curth – la esencia de lo perdido, el hacedor mostrará una serie de creaciones con diversos estilos y temáticas, con la finalidad de “movilizar la atención o la indiferencia del público que asista’, como dijo el maestro de 53 años de edad que a lo largo de su carrera obtuvo varios premios y menciones, trabajó como artista seleccionado en exclusiva para la Antigua Bodega Galería de Arte y A&B Proyect de Berlín (Alemania) y fue encargado de la decoración con obras de arte del Hogar de Ancianos.

“Para esta oportunidad sentí la necesidad de mostrar la sorpresa y ese instinto ignoto donde el artista se muestra tal cual es, libre de prejuicios que potencian a ese “‘enfant” que no crece, que crea y vuelve, con una fuerte conexión y apego a mi madre’, mencionó Domínguez Curth acerca del objetivo con el que llevó a cabo sus pinceladas para esta exposición producida por Minerva, en la cual un mobiliario, una mesa, es empleado por él “como elemento recurrente, objeto de banquete y de vacío, tinta inagotable de una única historia’, de acuerdo a lo que añadió quien confesó que su pincel trabaja “casi tiempo completo’ en su estudio.

“Mis obras son creadas e intervenidas como expresión de interrogantes que surgen en mi atelier atravesadas por contradicciones, carencias, la sensación de soledad, esperanza y fe. El aroma de esencia de trementina me transporta a otros mundos de artistas franceses, de burdeles, de bohemia…Se convierten en motor de mis sentimientos, en el disfrute tanto sexual como de la buena comida, así como de la melancolía y las ganas de morir al otro día. Siento que me mimetizo en un personaje y hago rico mi entorno. Creo y recreo mi mundo’, reflexionó agregando que “las técnicas mixtas, variadas y plurales’, representan para él “el desorden aparente de algo que ya no está quedando sólo el trazo, el color y un esbozo tenue de lo que fue…que sólo yo revivo con fuerza y vitalidad’, como destacó quien en Estados Unidos tiene más de 16 piezas que forman parte de colecciones particulares.

El recorrido de esta original propuesta podrá hacerse hasta el 27 de noviembre, de 09 a 21 hs. de lunes a miércoles; de 09 a 22.30 hs. de jueves a sábados; y domingos de 11 a 19 hs, ya que luego seguirá viaje a la Casa de San Juan en Buenos Aires y a una galería particular .

DATO

La exhibición será este sábado a las 20 hs. en foyer sur de Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada gratis