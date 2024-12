Atenas vive su momento feliz Antes que termine el año coronó su racha feliz con la Superfinal. El domingo se la juega en el Regional.

Dicen que en el fútbol dominan los momentos. Y esto es completamente cierto. Porque por ahí a un equipo se le da una racha positiva y arrasa con todo. Y, en otro momento, cae en una racha negativa y cuesta que salga a flote. Y este Atenas de Pocito está pasando esa de las primera rachas. Las positivas. Y, como todos (entiéndase jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas) están entusiasmados, le quieren sacar el jugo al máximo. Ante noche, en el estadio “Del Bicentenario” concretaron una nueva hazaña en menos de una semana. Es que el jueves pasado los pocitanos se habían consagrado campeones en el torneo de Verano del fútbol sanjuanino. Y este domingo afirmaron su momento dulce consagrándose en la Superfinal local. En ambas consagraciones tuvieron el mismo rival: Marquesado. Un hueso duro de roer. Combativo al máximo como para graficarlo. Pero que terminó sucumbiendo ante este presente a pura risa del Mirasol (¿porque le dirán Mirasol? Algunos lo asocian con los girasoles pero éstos son verde amarillos. Otros hacen alusión a las señales ferroviarios que pasaban muy cerca de la cancha, algo que suena más a verdad).

Atenas es, por sobre todo, un equipo bien balanceado. En eso tiene mucho que ver el ojo y las decisiones del técnico Luis Pallaroni. El coach se las ha sabido ingeniar para que su equipo tenga aguante y fortaleza a la hora de defenderse, creatividad con astucia en el mediocampo y fiereza mezclada con efectividad en el ataque. Claro que ha tenido piezas excluyentes para que todo esto se conjugue en un fin determinado. Pero hay un jugador símbolo: Pedro Terrero. En realidad lo tendrían que apodar Pedro “Todo Terreno” porque es un polifuncional que corre, defiende, mete los pases precisos y de paso sabe definir en el arco de enfrente. Junto a la velocidad y desequilibrio de Francisco “Pipi” Salinas aparecen como los símbolos (sin quitarles méritos a los demás) de este presente exitoso de Atenas. Y, ante noche, apareció otra figura cuando más se lo necesitó: Cristian Cejas. El arquero contuvo dos disparos en la emocionante serie de penales con que se definió el título.

Marquesado, su rival, también completó una gran temporada. Ganó el título del torneo de Invierno, jugó la final del de Verano y perdió recién en los penales en la Superfinal, equilibrando el tablero cuando estaba dos goles abajo y nadie lo pensaba.

Con la obtención del título anual, Atenas se ganó el derecho a participar en la edición 2025 del Regional Amateur.

Claro, enfrente estaba ese momento ganador del equipo pocitano que no le tiene miedo ni desconfianza a lo que se viene. Sabe que la parada ante Sportivo Desamparados por el Regional Amateur no es nada sencilla pero va por más. Ya sacó diferencia a favor en el partido de ida. Tiene ese plus nada despreciable pero tendrá que hacer fuerzas para que su racha positiva no se corte este fin de semana que se viene en terreno puyutano.

Las cartas ya están jugadas. En el fútbol, como en los naipes, las cartas se barajan y se da de nuevo. Pero si alguien está de liga los astros pueden favorecer. Este Atenas de Pocito, que el domingo hizo historia ganando su tercer título sanjuanino, buscará afirmar su juego. En el Regional Amateur nada está definido. Todavía los cuatro sanjuaninos que sobreviven (Atenas, Desamparados, Mineros y Unión) tienen que pasar etapas claves que son eliminatorias. Siempre será a cara o cruz. Encima el que quede tendrá que vérselas con equipos de otras Ligas. Difícil. Complicado. ¿Pero alguien le puede quitar este sueño al equipo pocitano?

> Las convicciones del DT Luis Pallaroni

Es algo así como el “padre de la criatura”, aunque él mismo no le gusta reconocerlo. Luis Pallaroni (en la foto festejando con un jugador), el técnico de este exitoso momento de Atenas, está viviendo un presente de plena felicidad. Apenas terminada la emocionante tanda de penales en la Superfinal del fútbol sanjuanino el DT era entrevistado por la radio ullunera Santa Cecilia y dejó un mensaje claro: “Esto no es un éxito solo de Pallaroni. Esto es un éxito de todos quienes integramos esta gran institución. Y si me dieran a elegir yo le dedicaría este triunfo en especial al cuerpo técnico porque cada uno de sus integrantes aportó su granito de arena para que se concretaran los objetivos. También se lo dedico a los jugadores, que formaron un grupo excepcional que se ha movido con entusiasmo, dedicación y respeto. Igual que la parte dirigencial y demás está decir a las familias de cada uno de nosotros que nos apoya constantemente para que busquemos nuestros sueños”.

Más adelante el entusiasta técnico se refirió a lo que se le viene al equipo: “Que ganemos esta Superfinal es todo un orgullo pero no nos debemos desviar del gran objetivo que es seguir firmes en el Regional Amateur. Asó como Marquesado fue un tremendo rival en estas finales también lo es Desamparados en el Regional porque tiene los mismos sueños que nosotros. ¿Si les voy a dar un día de descanso a los jugadores? No, de ninguna manera. El partido con Desamparados es el domingo y tenemos que estar a punto y al máximo de nuestras fuerzas. Hay que aprovechar el buen momento por el que estamos pasando. Sabemos que todo lo que se viene es difícil pero nadie nos puede quitar nuestros sueños”.