“Aún no soy consciente de todo” El único medallista argentino llegará esta noche al país y retornará a Francia el viernes.

Mientras cenaba ayer con los hermanos Gabriel y Juan Curuchet, el cordobés José “Maligno” Torres, ganador de la medalla de oro en el Bicicross (BMX) freestyle conversó con DIARIO DE CUYO. “Hola, perdón por no contestar”, fue el mensaje en el chat de Whatsapp que abrió la charla, disculpándose por la tardanza de un día. Este muchacho de 29 años, que con su logro puso la bandera nacional en lo más alto del mástil olímpico, contó que desde el miércoles solo ha dormido por momentos. “Sinceramente, aún no caigo de lo conseguido”, explicó.

Esta noche arribará a Buenos Aires, donde se quedará hasta el martes para atender cuestiones de prensa, el martes estará en “su” Córdoba, y el viernes retornaría a París, porque sería quien porte la Bandera Argentina en el acto de clausura. “Creo que algo de eso hay”, contestó sonriendo, quien desde el miércoles ha dormido muy poco, y añora arribar a su casa para festejar con los suyos. “Seguro que mi mamá me recibirá con una de sus tortas”, dejó como una expresión de deseo para comentar que su progenitora es una especialista en temas de repostería.

“Estoy viviendo un momento mágico, nunca imagine que seria así”, dijo quien en la carrera donde ganó el oro, sacó a relucir un par de “trucos” que había “medianamente” ensayado. “Me los guardé en las series porque son muy difíciles y no podía darme el lujo de caerme o reventar una rueda. Arriesgué todo en la final y por suerte pude ganarla”, comentó, quien luego de conseguir 94,82 en la valoración de los jueces, en la primera ronda no salió a la segunda, y se limitó a esperar como sus rivales se “mataban” por igualarlo pero se iban resignando. Tan abrumadora fue su performance, que el australiano Logan Martin, último campeón olímpico, terminó último de nueve ryders; y sus escoltas, el británico Kieran Darren Reilly, y el francés Anthony JeanJean, en sus dos intentos no pudieron siquiera complicarlo.

El “Maligno” contó que descansará un par de días y que volverá a entrenar porque en la primera semana de septiembre tiene una fecha de Copa del Mundo en Chile, ese mismo mes el Panamericano en Chile, y en diciembre el Mundial en Abu Dhabi.

“Estamos armando una gira por el país para promocionar mi deporte, y una de las primeras provincias a la que iré será San Juan, no la conozco, pero me hablaron mucho de la pasión que hay por el ciclismo”, finalizó.