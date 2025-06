“Cada canción de Los Beatles es una lección” ESTEBAN ZANARDI / Interpreta a Ringo Starr en The Beats, que actuará el sábado en San Juan.

The Beats se destaca por su original puesta escénica, por su vestuario y por los shows conceptuales que va renovando en cada temporada para homenajear de la manera más fiel a John, Paul, George y Ringo. En esta nueva propuesta denominada ‘A través del tiempo’ que presentará el fin de semana en el Teatro del Bicentenario, una invitación para la nostalgia y la emoción. DIARIO DE CUYO entabló un diálogo con Esteban Zanardi, el baterista que encarna a Ringo Starr. Develó cuál es la clave de la vigencia de la beatlemanía y el legado que sigue perdurando en la música contemporánea, además del aporte que hizo Ringo al alma del cuarteto.

– ¿Cómo fueron los cambios culturales que acompañaron a Los Beatles en cada década?

– La carrera discográfica de Los Beatles abarca entre el 62 y el 70. Aunque John, Paul y George se conocieron en 1957, los 60 fueron de mucha transformación. En un principio tenían más formalidad: los sacos de cuatro botones, la solapa más finita. Después cambiaron a la par de la moda. Usaron ropa más casual, y vino la psicodelia, el hipismo, se dejaron crecer el pelo y los bigotes. A la vez, también impulsaron aquellos acontecimientos culturales. Los Beatles dejaron una enorme influencia artística en todos los aspectos. Eso lo vemos reflejado en Argentina, donde Sandro y Los del Fuego y Palito Ortega con el Club del Clan, tuvieron más a Elvis en su cabeza, sin embargo, hubo un cambio tan fuerte, con los Shakers y Los Gatos que emulaban más a Los Beatles. Vinieron después Manal y Almendra que eran más cercanos a la etapa final de Los Beatles. Ese cúmulo de experiencias culturales lo vamos transmitiendo en nuestro show. Teniendo en cuenta los cambios visuales y estéticos de la época, como la serie de Batman, de Los Vengadores y en lo político como la Guerra de Vietnam, del pacifismo de Lennon y al mensaje de Martin Luther King. Por eso somos estudiosos y amantes del mensaje cultural que acompaña a la música de Los Beatles.

– ¿Qué aporte hizo Ringo al grupo?

– Cuando John, Paul y George lo conocieron y tocaron por primera vez con Ringo, sintieron algo mágico, era lo que les faltaba, no había una explicación racional. Ninguno de ellos era músico académico, eran instrumentistas intuitivamente, pero si sabían de música. Lo que llevaban en sus discos era de una fineza muy pocas veces vista en la historia y creo que para eso tenga lugar, era necesaria la base rítmica que aportaba Ringo como baterista. Ringo tocaba exclusivamente para la canción, si la canción no lo necesitaba, entonces no buscaba lucirse de más. Eso dio lugar a muchas cosas inspiradoras y cada canción de Los Beatles es una lección. Muchos de los que aprendimos a tocar escuchándolos, los vemos como una perfecta universidad.

– ¿En qué te marcó como batero y qué huella te dejó?

– Toco la batería desde siempre, aprendí a hacerlo solo por escuchar a Ringo. Estudiarlo me ayudó a tener la idea de cómo hacer brillar la batería. Ringo tiene algo particular y es que ningún otro pudo hacerla sonar de la misma manera, de los bateros anteriores y de los que le siguieron, cada uno tiene una manera de pegar muy distinta. Descubrí cuál es su técnica y a lo mejor no es la más correcta, o lo que te enseñaría un profesor de batería, pero la escuela que tuve de Ringo fue fenomenal. Los Beatles tocaban de manera despreocupada, mirando de cara al público, divirtiéndose y no estaban tanto mirando los instrumentos. En contraste con otros músicos, por ejemplo, de Pink Floyd que sí estaban muy preocupados de lo que sucedía con cada instrumento. ¿En qué lugar pararse? ¿Ser un gran estudioso del instrumento y estar concentrado solo en la música o en querer conectar con la gente y transmitir la alegría de estar tocando? Bueno, en la parte que nos toca a nosotros creemos que lo último es lo que termina trascendiendo y es por eso que Los Beatles hacen que la musicalidad esté presente, que es de suma importancia. Es ese aspecto actoral y teatral, que uno ya lo tiene incorporado, de conexión y alegría por tocar las canciones y que eso llegue a los corazones de la gente.

– ¿Qué sensación te da hacer un tributo cuando Ringo y Paul que todavía sigan activos?

– Esto lo hacemos con el mayor de los respetos y con mucha responsabilidad. Ringo y Paul siguen haciendo de las suyas, son los dos que nos quedan en tierra y mantienen vivo ese legado Beatle, cada uno con su estilo. Ringo sigue siendo auténtico y sostiene la misma esencia, la de tocar para divertirse. Paul es un prócer viviente también, porque sigue demostrando lo que sabe con su experiencia de hoy. Ambos siguen creando hasta ahora cosas maravillosas, no hay punto ce comparación con otros músicos la vigencia que tienen y la capacidad creativa que conservan.

– ¿Cuáles son las mayores satisfacciones de ser Beat?

– Es difícil de responder esa pregunta, pero recuerdo estar tocando y una persona mayor estaba con su nieto en primera fila, él le explicaba al nieto y le contaba sus historias, se sacaba los lentes para secarse las lágrimas. Esa secuencia me produjo una sensación de que lo que hacemos es conmover. Cuando vos estás en contacto con una obra, sea una pintura, un libro, una película, un recital o una obra de teatro, te modifica el día. Cuando estás en esa experiencia te vas más contento y todo lo sentís especial. La gente elige compartir con otros un gusto musical o una pasión, a uno lo llena de alegría. Te hace sentir parte de esto, es lo que tiene la cultura de transformarnos internamente para bien lo que somos.

– ¿Esta fórmula de realizar tributos musicales no se agota?

– No consideramos que hacemos tributo, sino un espectáculo teatral-musical, si bien sabemos que la palabra tributo se puso de moda en los 90 y que también hay muchos otros homenajes de este tipo como Dios Salve a la Reina, no se trata de tocar solo covers. Hay una idea, un concepto de transmitir lo que a uno le apasiona. Lo que sucede con los chicos de DSR también nos pasa a nosotros: nos hicimos músicos por la pasión y el amor que tenemos hacia nuestros ídolos. Lo que hace que Los Beatles sean tan vigentes es que ya son un clásico del siglo XX, como Beethoven, Mozart o Tchaikovsky. Me parece correcto que la música de Los Beatles sea considerada al mismo nivel, porque merece ser representada lo más fiel posible a como fue concebida, sin dejar de lado que puedan hacerse reversiones de dichas obras. El hecho que se represente y se recree como una experiencia viva, en eso radica un poco la clave de todo.

DATO

The Beats. Sábado 7 de junio. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). La banda tributo argentina de Los Beatles por excelencia, regresa a la provincia con el show temático ‘A través del tiempo’. Entrada: $28.000, 33.600, 39.200, 44.800. Anticipadas: Tuentrada.com