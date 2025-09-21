Casi 900 efectivos de la Policía se perfeccionaron en diferentes áreas Fue a través del Sistema Integral de Educacion Policial que inició en 2024 con cursos gratis.

Desde que la Policía de San Juan retomó la formación inicial de los cadetes, que estaba a cargo de la UCCuyo, la Secretaría de Seguridad de la provincia se propuso crear un plan integral de educación y capacitación continua destinada a los efectivos en función. Y ya son casi 900 los policías que se perfeccionaron en diferentes áreas específicas como acciones motorizadas o rescate y salvamento acuático, entre otras. Esto fue gracias al Sistema Integral de Educación Policial (SIEP) que incluye cursos de capacitación gratis. Patricia Herrera, comisario mayor y jefa interina de la Dirección de Instrucción Policial D6, sostuvo que con esta amplia oferta de capacitación se busca que la Policía de San Juan se convierta en el primer centro educativo y de perfeccionamiento de Cuyo, donde puedan capacitarse gratis los efectivos de San Luis, Mendoza y La Rioja. También agregó que ya inicia una nueva etapa intensiva de capacitación.

Hace unos 15 años que los efectivos policiales de San Juan no tenían la posibilidad de perfeccionarse en diferentes áreas de manera gratuita y sin salir de la provincia. Para capacitarse en áreas específicas debían pagar por un curso de capacitación en la UCCuyo, viajar a Salta, Jujuy, Santa Fe o Córdoba o recurrir a las escuelas de la Policía Federal o de Gendarmería para hacerlo. Pero todo cambió desde el año pasado cuando se puso en marcha el SIEP con una oferta académica de formación continua.

La comisario Herrera dijo que ‘Desde el 2024, y a través del SIEP, se restauraron los cursos de perfeccionamiento y actualización anual. El año pasado participaron 450 policías y en este año fueron 430 más. Lo positivo es que esta capacitación es gratuita y en San Juan’, dijo Herrera.

La comisario agregó que se está planificando ampliar la oferta educativa para el 2026 con la incorporación de nuevos cursos de perfeccionamiento. Agregó que con esta ampliación se busca que la provincia se convierta el en el primer centro educativo y de perfeccionamiento policial de Cuyo. El objetivo es ofrecerles a los efectivos policiales de Mendoza, San Luis y La Rioja la posibilidad de capacitarse en áreas específicas y de manera gratuita en San Juan.

Herrera explicó que algunos cursos de perfeccionamiento son de formación general como los de primeros auxilios que se dictan mensualmente y que incluyen capacitación tanto para practicar RCP como para asistir a un herido de bala. Y que otros son de formación específica que capacitan al efectivo para integrar las divisiones especiales como GERAS, GAM, Montada, Canes, etc. ‘Estos son los llamados cursos de ascenso porque permiten sumar puntos para ascender y poder formar parte de estas divisiones. No sólo son beneficiosos para los efectivos que pueden pasar de prestar servicio en una comisaría a una división de las mencionadas. También benefician a la Fuerza porque permiten contar con personal capacitado para cubrir vacantes sin demoras’, dijo la comisario.

Arranca otra etapa de perfeccionamiento

Ya arranca una nueva etapa del SIEP con la siguiente oferta.

-Curso de Caballería: del 13 al 31 de octubre. Cursado de 150 horas reloj.

-Curso de Capacitación y Especialización de Acciones Motorizadas (autos y motos): del 27 de octubre al 22 de noviembre, con cursado de 292 horas reloj.

-Curso de Rescate y Salvamento Acuático: del 12 de noviembre al 12 de diciembre. Cursado de 212 horas reloj.

-Curso de Combate de Incendios Forestales en Zonas Agrestes: del 29 de septiembre al 15 de octubre. Cursado de 212 horas reloj.

-Curso Avanzado de Armas Cortas: del 6 al 10 de octubre y del 24 al 28 de noviembre. Cursado de 50 horas reloj.

-Curso de Operador de Escopeta Policial: del 23 al 27 de septiembre y del 20 al 24 de octubre. Cursado de 50 horas reloj.

-Curso de Atención de Urgencias: del 29 de septiembre al 3 de octubre. Cursado de 15 horas reloj.

-Curso de Primer Interventor en Situaciones de Crisis con Toma de Rehenes: del 22 al 27 de septiembre. Cursado de 36 horas reloj.