Científicos por unas horas (o quizás para toda la vida) Una propuesta inédita para chicos de 3 a 12 años ahora llega en versión adolescentes. Se trata de programas turísticos educativos destinados a jugar a ser paleontólgos o biólogos por una horas. No sólo aprenden acerca de los temas vinculados a la tierra sino también a realizar turismo sustentable, cuidar al planeta e incentivar la imaginación. Es organizado por el emprendimiento Paleoturismo Educativo y cuenta con el aval de la UNSJ y el Ministerio de Educación.

Fotos: Gentileza Silvina Surbano

¿Qué niño no se apasiona con los dinosaurios y todo aquello vinculado al origen de la vida? ¿Cómo no fascinarse entonces si pudieran jugar por unas horas a ser paleontólogos o biólogos? Ni hablar si ese juego se hace en un ámbito natural y con los elementos necesarios para descubrir el pasado, o la vida en la tierra. Afortunadamente desde hace poco menos de cuatro años eso es posible en San Juan gracias a la licenciada en Turismo, Silvina Surbano, quien, primero diseñó dos programas de Paleoturismo Educativo para chicos entre 3 y 12 años, y en menos de un mes presentará el tercero para alumnos de nivel Secundario. Además, los ya existentes cambian constantemente para que los pequeños puedan volver con novedades porque siempre hay algo nuevo por descubrir.

Esta propuesta nació en plena pandemia. El primer proyecto estuvo destinado para alumnos de nivel Primario y se hace desde entonces en Lomas de las Tapias. Hace muy poco sumó “Exploradores de la Naturaleza” que se desarrolla en el Camping de la UNSJ, y el próximo mes de mayo presentará “La Prehistoria a la puerta de la ciudad” para alumnos de Secundaria.

“Paleoturismo nació como una forma de resiliencia de pandemia porque yo trabajaba en una agencia de viajes y me quedé sin trabajo como tanta gente del sector. Mi especialidad siempre fue el turismo educativo entonces empecé a unir ingredientes. Tuve en cuenta la riqueza que tiene la provincia a nivel paleontológico, y no había nada que mostrara esta faceta para que los niños, sobre todo, tomaran conciencia sobre estos temas. Además la gente estaba encerrada y había que pensar en algo que se pudiera hacer en la montaña con pocos chicos. Ahí me di cuenta que había un gran potencial en este sentido y nació este proyecto que une diferentes ciencias y disciplinas. Surgió la Idea de Lomas de las Tapias porque es una zona protegida a la que concurre mucha gente a realizar caminatas y senderismo sin saber el valor patrimonial que tiene ya que cuenta con muchos restos fósiles de la mega fauna de mamíferos que existieron hace miles de años. Sin embargo entre las motos, los cuatriciclos y el senderismo, esos fósiles se rompen y es necesario empezar a tomar conciencia”, explica Silvina.

Así llegaron las primeras gestiones para conseguir los permisos correspondientes de la Secretaría de Ambiente para poner en marcha los primeros campamentos que contaban con cantidad limitada de chicos. Desde entonces no paró de crecer porque la temática de los dinosaurios es muy interesante tanto para los niños como para los adultos que los acompañan.

“Es una salida muy interactiva en la que los pequeños juegan, aprenden, toman contacto con la naturaleza, descubren que es un fósil y el proceso de fosilización. Los entrenamos para saber qué hacer si alguien se encuentra con uno, a quien llamar en ese caso, incluso la importancia que tiene si alguien descubre uno. Todo eso funciona de disparador para conocer las especies, generar curiosidad sobre estos temas y despertar el interés por el estudio posterior de ciencias de la tierra como geólogos, biólogos, paleontólogos, entre otros”, agrega la especialista y propietaria de Paleoturismo.

Por supuesto que toda la experiencia genera conciencia turística sustentable, cuidado del ambiente, conocimiento del pasado, y un detalle nada menor en estos tiempos es que aleja a los chicos del uso excesivo de la tecnología empleando su tiempo en indagar a través del juego.

“También es importante porque hay chicos que tienen poco contacto con la naturaleza, y acá llegan a jugar con sus pares y con los adultos que los acompañan, ya sean los docentes, los padres, abuelos o tíos, y de eso no se olvidan jamás”, asegura Silvina, quien es guía, técnica. licenciada en Turismo y especializada en el área educativa.

A la par debió tomar cursos de paleontología, y cuenta, además, con el aporte de profesionales que colaboran en cada área para transformar toda la información científica en contenidos pedagógicos.

Este primer producto consiste en un campamento en el que los niños juegan a ser paleontólogos por dos horas buscando réplicas de restos fósiles de dinosaurios de la mega fauna de mamíferos de la Era de Hielo. Incluye el uso de chaleco y caja con elementos de prospección (pincel, espátula, lupa), seguro de accidentes personales, refrigerio y un souvenir de regalo.Los chicos siempre van acompañados de adultos para que controlen todo lo que allí se hace, y de paso aprenden con los chicos.

Paleoturismo educativo está registrado como obra inédita porque “somos el primer emprendimiento a nivel nacional que se ha planteado con esta idea en áreas protegidas. Es un orgullo para San Juan porque somos capital de fósiles del triásico y porque esto no se hace ni en museos ni en parques con la profundidad que lo hacemos en ese espacio. En este tiempo hemos recibido mucha gente de otros países que se han quedado impactados de la actividad”, agrega Surbano.

Para mejorar la calidad de los servicios e ir modificando, sumando o cambiando actividades , realizan una consulta posterior a la visita a través de un formulario que los visitantes contestan y realizan sus aportes.

La participación del profesor en Paleontología Víctor Contrera es fundamental para llevar adelante esta idea con los conocimientos científicos y pedagógicos necesarios. Además él es el responsable y precursor de dar el valor de Area Natural Protegida a Lomas de Las Tapias ya que ha descubierto los primeros fósiles de mamíferos prehistóricos en ese sitio y ha trabajado en la divulgación del área y su valor paleontológico. Del mismo modo participa en el nuevo programa que saldrá a la sociedad el mes próximo para estudiantes de secundaria.

> Exploradores de la Naturaleza

Este es el segundo programa educativo presentado este año y se desarrolla en el Camping de la UNSJ que cuenta con todas las comodidades externas e internas y, además, a pocos metros está el Dique de Ullum, lo que lo convierte en un marco único.

En este caso los pequeños juegan a ser biólogos por lo que se les entrega un mini microscopio manual para salir a buscar – a través de un sendero predeterminado-, naturaleza muerta para observar su composición celular, siempre guiado por profesionales en el tema. También reciben elementos para colocar las bolsitas con las muestras que serán observadas en los microscopios de banco ubicados en el campamento. Allí les explican como está compuesto ese ser, sobre todo por los detalles muy pequeños que no se pueden ver a simple vista.

Como si fuera poco también proceden a tomar el PH del agua del dique, que también es observada microscópicamente. A la par aprenden como se puede contribuir para evitar la contaminación del agua, cómo llega hasta allí y, sobre todo se los orienta a asumir el compromiso para su cuidado.

Por otra parte, un estudiante avanzado de Biología aporta sus muestras en formol de serpientes, arácnidos, alacranes, entre otros para conocerlos y distinguir cuáles son venenosos, cuáles no y cómo reaccionar ante cada uno de ellos.

> Para alumnos de secundaria

“La Prehistoria a la Puerta de la Ciudad” es el nombre del programa de Paleoturismo Educativo para alumnos del nivel Secundario que será presentado el próximo mes y se desarrollará en el Area Natural Protegida Lomas de las Tapias. Para llevarlo adelante se ha firmado un convenio con la UNSJ a través de INGEO que tiene como director a Profesor Víctor Contrera y codirectora a la licenciada Silvina Surbano. Tiene carácter de proyecto de divulgación científica y uno de sus objetivos es potenciar el interés en jóvenes alumnos por las Ciencias de la Tierra, promover las habilidades socio afectivas, cognitivas, psicolinguísticas del alumno y promover la educación ambiental.

La experiencia incluirá el levantamiento real de una pieza fosilífera de mamíferos prehistóricos como los gliptodontes, megaterios, biorenidos, toxodontes y macrauchenias.

Una experiencia que les permitirá conocer, y quizá hasta decidir su futuro profesional.

TODO LO QUE HAY QUE SABER

* Los programas cuentan con dos temporadas, una de primavera verano y otra de otoño invierno en las que varía el público y los horarios.

* En la temporada actual los horarios son de lunes a viernes por la mañana de 9 a 11 y por la tarde desde las 14 a 16.

* Para particulares se realiza los sábados -generalmente el primero de cada mes- a partir de las 14 y se extiende un poco más que el destinado a las escuelas.

* Paleoturismo está ubicado en Hipólito Irigoyen 435 sur Rivadavia.

* Siempre se debe hacer reserva previa por las siguientes vías

-Teléfono: 264 563 6605

-Redes: @paleoturismoeducativo

-Web: www.paleoturismoeducativo.com.ar

* Los fines de semana largo, Semana Santa y vacaciones se hacen campamentos para familias visitantes y turistas.

* Para esta Semana Santa se realiza el sábado 19 de abril a las 14. Está destinado a familias. Valor: 18 mil pesos por menor. Hay promos por grupo familiar y el cupo es limitado.

* Los diferentes programas están en promoción para las instituciones educativas a 15.000 pesos por alumno hasta el 16 de abril.