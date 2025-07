“Como sea que sigan los resultados, ya estoy súper orgulloso de representar a mi provincia” WALTER VILCHES // Ya en el Team Miranda, el caucetero se prepara para las Batallas en La voz argentina

Finalmente, el domingo pasado Walter Vilches hizo su debut en La voz argentina. Fue el tercero en esa noche de audiciones a ciegas y sorprendió, no solo por el género elegido -lírico- y por su voz, sino también porque contó que ni su mamá sabía que cantaba; un talento que el ascendente pianista clásico (es alumno de la profesora Ana Inés Aguirre en la Cátedra de Piano del Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ) , profe de música y director coral despuntaba informalmente entre algunos colegas y amigos. Vestido con el uniforme del Coro Municipal Infantil de 25 de Mayo, el artista caucetero se plantó en escena y entonó Caro Sposa. Su performance logró que Luck Ra y Miranda! se dieran vuelta; y tras el ida y vuelta de rigor, eligió al team liderado por Juliana Gattas y Ale Sergi.

Ahora, instalado en un hotel de Capital, se prepara para la siguiente instancia, las Batallas. Y aunque no puede dar detalles por las exigencias del contrato, sí habló con DIARIO DE CUYO sobre su decisión de presentarse y este momento que transita, tan distinto a su día a día, que toma como una oportunidad y como un aprendizaje. “Estoy súper contento, la verdad que es increíble todo’, sintetizó.

“Tengo que mostrar lo que puedo hacer, aunque no quede, pero pasar la experiencia y aprovechar la oportunidad”

– ¿Cómo tomaste la decisión de participar del programa?

– Es chistoso porque yo no iba a hacer el casting, pero en el Colegio Santa Rosa de Lima, donde soy docente de música, mis compañeros me decían “¿Viste que llegó el casting de La voz? ¡Tenés que ir!’. Ese día había dado clases y me fui caminando al Conte Grand, pero tranqui, pensando que no iba a haber tanta gente… ¡Era una fila tremenda! Eran como las 10:30 y canté a las 17 h. Luego nos mandaron a una sala aparte para los resultados. “Los preseleccionados son el 4330, que era una chica, y el 4460′, dijeron. Mi cabeza estaba otra, porque tenía que ir a dar clase al coro, entonces una chica de Mendoza que estaba al lado mío me dijo “¡Sos vos, dale, apurate!’ (risas)

– ¿Qué cantaste, lo tenías pensado o lo elegiste ahí?

– Primero una canción en inglés, de Adele. Me pidieron algo más y canté lírico, quedaron como sorprendidos. Y después pidieron algo extra en español e hice Un sueño imposible. No llevaba nada preparado, fui pensando en el camino, pero también me preguntaba “¿Qué estoy haciendo?’, porque incluso me daba vergüenza…

– ¿Por qué?

– Bueno, yo manejo el hecho de ser pianista, pero el hecho de ser cantante… no me lo imaginaba, iba con muchos nervios. En la fila escuchaba increíbles voces y yo como “¿Qué hago acá?’

– ¿Y cuando te avisaron que habías quedado…?

– Pasó como una semana, como no me habían avisado nada, dije “Bueno, ya está’. Estaba en clase con el coro y me llegó una llamada “Hola ¿Walter Vilches? Has quedado en La voz Argentina?’. Fue una alegría con los niños, estábamos todos recontentos. ¡Pero no podíamos contar nada!

– Te preguntabas que hacías ahí, pero te quedaste y fue un acierto…

– En el fondo de mi mente y mi corazón estaba esa necesidad de “Tengo que mostrar lo que puedo hacer, aunque no quede, pero pasar la experiencia y aprovechar la oportunidad’. Sí, fue increíble…

– ¡Vaya manera de hacer pública esta faceta!

– Sí… Pocas personas sabían que canto, mi mejor amiga, Paola; los compañeros de trabajo que me habían escuchado… Cuando estaba en la fila del casting, le mandé una foto a mi mamá y le dije “Voy a hacer el casting de La voz’; y ella me contestó “¿Vos cantás?’ (risas)

– Tu mamá también sorprendió al jurado…

– Estaba en shock, nunca me había escuchado. Encima han sido muchas emociones juntas para ella… su primera vez en avión, conocer Buenos Aires… Yo tenía un poco de miedo de la exposición en la tele, porque es muy tímida, pero se la rebancó. Una grosa mi mamá.

– ¿Qué pasó por tu cabeza cuando giró Luck Ra? ¡Ya estabas adentro!

– ¿Sabes qué? Estaba en cero. Yo uso anteojos y cuando no los uso por un tiempo largo, no veo nada. Literal, estaba mirando un foco. Trataba de concentrarme, el corazón me latía como un motor de tren, trataba de mantener la calma. Cuando noté que dieron vuelta, me puse nervioso, es normal, pero trataba de mantenerme focalizado. Básicamente me cayó la ficha cuando terminé de cantar.

– Y había que elegir ¿Por qué Miranda!?

– Porque Ale canta agudo igual que yo, me gusta su música y sentí como más relación, que podemos aportar en el trabajo juntos; pero podría haber elegido a cualquiera, porque de cualquiera de ellos podría aprender mucho.

– ¿Y ahora qué sigue?

– Las batallas, que se hacen entre el mismo equipo. Estamos en la preparación con los coaches, vamos trabajando la parte vocal y también el show. Es lo máximo que puedo contar de eso…

– Todavía no trabajás con Miranda!…

– Todavía no.

– A esta altura, querrás quedarte en el programa…

– Sí, me gustaría, pero como sea que sigan los resultados, ya estoy súper orgulloso de representar a mi provincia, a Caucete, a mi coro… Estoy súper orgulloso de todo esto y muy feliz también de brindarle ese orgullo a mi familia, a mi mamá… Es una experiencia increíble.

– Claro, porque además del show, también hay un entrenamiento…

– Sí y estoy aprendiendo muchísimo de muchas cosas que no manejo, que no sé. O sea, en mi vida canté con un micrófono, todo para mí es muy nuevo. Y estoy aprendiendo mucho de compañeros también… Ver el talento que existe en Argentina es increíble.

– ¿Y cómo manejás vos la exposición? Hay quienes te alientan, pero no faltan los otros…

– De las cosas negativas, cada quien tiene su opinión y está perfecto. Estoy en un nivel de exposición que es alto, es una realidad, pero me quedo con los comentarios positivos y a las cosas buenas las guardo en el corazón y las valoro un montón, porque he tenido momentos de extrañitis, de bajón, he tenido mis llantos… pero trato de manejar mis emociones, de mantenerme focalizado, porque también hay muchos sueños nuevos…

– ¿Sentís que esta experiencia te abrirá otras puertas? ¿Será el puntapié de Vilches cantante?

– Sí, abre el camino en relación a lo que yo puedo hacer y de la forma que lo hago. Es un gran puente de divulgación también. La decisión de cantar lírico básicamente fue para que se siga divulgando esta música tan bella y que se conozca que en el interior, en este caso en San Juan, se hace. Tenía muy claro que es un programa de música popular, pero también fue mostrar cómo soy, mi identidad, de qué forma me expreso musicalmente. Es un riesgo que corrí, porque en esa parte no hay coaches, es lo que uno arma nomás…

– Y salió bien…

– Sí, por suerte pudieron conectar conmigo. Ahora viene la adaptabilidad a todo lo que propongan, así que voy a tratar de aprender lo máximo y también nutrirme de estilos distintos. Voy a tratar de dar lo mejor de mí.