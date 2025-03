Competencia de escritores Los participantes tendrán 3.20 minutos para expresar oralmente sus textos ante jurado y público.

Primero que nada aclaran que el formato ya existe en el país, pero están prácticamente seguros de que son los primeros en implementarlo en San Juan, que ya albergó otros encuentros donde poetas de la provincia interpretaron sus poesías oralmente. En el segundo, el mes pasado, comenzaron a probar la modalidad competitiva, tal es el sello de esta propuesta que volverá a tomar cuerpo esta semana. Sí, una competencia de poesía oral. De eso se trata, en líneas generales, el Slam Provincial de Poesía “Boca de Zorro’, que subirá a escena el jueves 20 de marzo (ver aparte) y que ya tiene cupo casi completo.

La convocatoria es muy flexible, puesto que, además de poetas, admite a escritores en general e incluso a cantautores, por ejemplo. No hay límites de edad ni de temática y los competidores pueden expresar sus textos de memoria o bien leerlos de un papel o del celular, frente al micrófono. Una propuesta novedosa en la provincia, que abreva en lo performático, puesto que reúne texto, voz y cuerpo, lo que habilita no solo “libertad para jugar con la palabra, sino también con la creatividad escénica’, como destacan. “Está permitido explorar todas riquezas de la poesía oral: la tonalidad, la corporalidad, las pausas, los matices’, subrayan. Claro que también hay ciertas reglas que observar: está dirigido a artistas sanjuaninos, el texto tiene que ser propio, la interpretación frente al público debe ser oral, debe durar alrededor de 3 minutos (3′ 20” máximo) y no se permite utilería. Y, como todo certamen, tendrá un jurado, que en esta ocasión integrarán Flor Leyes (escritora y tallerista), Gabriela Trad (cantautora, integrante del trío musical Leda del Revés y el Colectivo de Arte Agitando el Nido) y Fabricio Pérez (músico, cantautor, comunicador, gestor, docente e investigador).

“Justamente buscamos esta expresión escénica, la parte más performática, actoral; y la verdad es que hemos tenido unos artistas impresionantes, con una presencia escénica muy importante. Hay un rango etario amplio y lo que se comparte realmente es emotivo, conmueve muchas veces’, comentó a DIARIO DE CUYO Uma Romero, gestora cultural, estudiante de arquitectura y una de las integrantes del equipo organizador del Slam. Ella y Maite Nuñez (diseñadora industrial, fotógrafa) se sumaron a esta iniciativa de sus amigos de Momentos en Prosa, que encabezan Gonzalo Sillero (escritor) y Sol Galoviche (escritora, Lic. en Relaciones Internacionales). “Esta modalidad es muy interesante, es muy lindo ver lo que ofrece cada artista. Hay mucha gente que escribe y que tiene ganas de compartir, entonces es otra forma de mostrar lo que hacen y de vincularnos’, agregó la organizadora, que explicó que quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del link que figura en sus redes. El equipo hará una selección y unos días antes del encuentro publicará el nombre de los convocados para la próxima entrega.

Si bien el surgimiento del slam Boca de Zorro es reciente, Romero destaca que ha ido creciendo en cuanto a lo que ofrece, a participantes y a público. “Siempre apostamos a más. En esta oportunidad, además de música y gastronomía, habrá una feria gráfica a cargo del Club del Fanzine. Afortunadamente muchos artistas de diferentes ramas se van sumando. Ha sido una propuesta muy bien recibida, la verdad’, destacó Uma.

La cita es el 20 de marzo, 21 hs (puntual), en Entre Montañas (Av. Libertador 3790 O, Rivadavia). Entradas: $4000 anticipada y $5000 en puerta. Informes en redes de Boca de Zorro o al 2644578908. Feria gráfica, música y gastronomía.

El formato

Un slam de poesía es una competencia de poesía oral. Poetas y poetisas tienen 3,20 minutos frente al panel de jueces, que decide quiénes pasan a la siguiente ronda. En la primera leen 8 poetas, en la segunda 5 y 3 pasan a la final, de la cual saldrá el ganador o la ganadora. Quienes quieran participar deben inscribirse en el link que figura en las redes de Boca de Zorro.