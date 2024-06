Con Leanez, póker nacional Diego Leanez vuelve al TN y así las cuatro categorías nacionales tendrán al menos un sanjuanino.

“No estaba en los planes volver a correr y menos en Turismo Nacional, pero surgió un proyecto con costos manejables y ya estoy encaminado. Me siento feliz”, confesó el piloto Diego Leanez, quien regresará a la Clase 2 del Turismo Nacional el mes que viene y con un Toyota Etios. De esta manera, en las cuatro categorías nacionales más importantes de automovilismo habrá al menos un representante sanjuanino, ya que en TC está Tobías Martínez, en Top Race corren Juan Cruz Roca (Series) y Santino Persia (Junior) y en TC 2000, Ulises Campillay.

Durante varios años, Diego y su hermano Facundo fueron protagonistas de la Clase 2 con el “San Juan al TN”, el equipo que crearon con mucho esfuerzo pero al que pusieron en stand by por la crisis económica. El año pasado habían alternado el manejo de uno de los dos Toyota Etios con tal de seguir corriendo, pero esa drástica medida no alcanzó. Así, la temporada 2024 avanzó sin ninguna chance de retorno para ambos, hasta que un llamado cambió la suerte de Diego. “Se comunicó conmigo Ricardo Restovich, quien junto a Fabián Pedraza tienen en proceso de construcción un Toyota Etios. Me propusieron manejarlo y que yo aportara mi mecánica, es decir, motor y caja, para poder terminar de armarlo. En carrera ellos se encargarán de poner el auto en pista y yo de conducirlo, además de afrontar algunos gastos propios de competencia. Son costos más accesibles, por eso acepté la propuesta”, explicó Diego.

De esta manera, en los próximos días enviará a Santa Fe la parte mecánica de su Etios, que no está en uso, para que Pedraza termine de armar el nuevo Toyota. Así, el regreso del sanjuanino a las pistas será el 14 de julio en el autódromo de San Nicolás, por la séptima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional.

“En otras condiciones hubiese sido imposible volver a correr. Dejar de competir tanto para mi como para mi hermano fue un golpe muy duro. Trabajamos muchos años para conformar el único equipo netamente sanjuanino en TN, con el cual fuimos competitivos y en 2022 Facundo fue subcampeón de Clase 2. En cuanto a mi última carrera en San Nicolás, fui sexto en la clasificación a sólo dos décimas de la pole position; luego en la serie venía segundo y perdí la posición con Facundo cuando luchaba por pasar adelante, para terminar tercero. Es un circuito en el que me siento cómodo, me gusta”, indicó el piloto sanjuanino.

Los próximos pasos de Leanez serán probar el Etios antes de San Nicolás y buscar los recursos para asegurar su participación en todas las carreras. “Voy a ir fecha por fecha, pero las reuniones con los sponsors van bien encaminadas. Ya tengo el 70% del presupuesto asegurado para afrontar las últimas seis carreras del calendario 2024”, apuntó el sanjuanino.

Una prueba

En un par de semanas, Diego Leanez realizará la única prueba del Toyota Etios de Pedraza antes de ponerlo en pista en San Nicolás. El objetivo es ver cómo se comporta la unidad.