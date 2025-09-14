“Con mi personaje trato temas tabúes” Este personaje llega de la mano de Carla Dogliani para hacer dupla con el humorista.

Como coequiper de “El Flaco” Pailos, Carla Dogliani saltó a las redes sociales y a las carteleras de teatros nacionales convertida en “La Bicho” y esta noche se presentará junto a él en el escenario del Teatro Oscar Kummel a las 20 h. La cordobesa, que cursó Psicología, hizo el posgrado de Gestora Cultural y se graduó como Licenciada y profesora en Artes Escénicas, es quien se pone en la piel de ese personaje femenino que se viralizó en las redes sociales y se terminó de consagrar haciendo dupla con su coterráneo en las temporadas de Carlos Paz desde donde trascendió al país y plaza turística a la que volverán este año con una nueva producción.

“Un día me decidí dejar esa carrera cuando ya estaba en cuarto año y comenzar a estudiar Artes Escénicas en la Universidad Provincial de Córdoba, que se llama Escuela Roberto Arlt, porque a la par hacía teatro de manera informal y me tiraba muchísimo”, expresó a DIARIO DE CUYO la humorista que se consolidó como “La Bicho”.

La actriz Carla Dogliani. Foto: Sergio Ortega

Sin embargo, para llegar a donde está, ella manifestó que tuvo que trabajar de “cosas que no me gustaban como ser administrativa en un registro del automotor donde creo que tranquilamente me podía reemplazar una máquina. Sentía que me achicharraba como una planta”, dijo la artista con la comicidad que la caracteriza.

“Yo también soy dramaturga ya que desde que tenía 19 años vivo sola. Cuando me recibí, en 2009, empezamos a armar una obra con mis compañeros donde La Bicho ya empezaba a esbozarse. Un amigo que tiene un vivero al frente de un cementerio de Córdoba, me dijo que fuera a ver a su vecina, un ser humano maravilloso. Así apareció esta mujer que siempre recalco que no es una copia, sino una inspiración porque está compuesta desde lo grotesco, es como una caricatura con aspectos sobredimensionados”, señaló Carla acerca de la manera en que la fue caracterizando.

“Con mi personaje trato temas tabúes. A través de La Bicho he visto a gente emocionarse y crecer. Trato, por ejemplo, la temática de la sexualidad que tiene tanta mala prensa y fue tan bastardeada que ha perdido el valor de lo maravilloso que es; y lo hago desde los vínculos sexuales, los problemas de erección o sobre si el tamaño importa realmente. Por ahí uno se ríe pero nadie habla de eso. Hay mucha gente que realmente la pasa mal y sufre, y hay mucho silencio incómodo”, subrayó respecto a la temática que aborda detrás de esa mujer casi indigente que viste la camiseta de la Selección Argentina y “no cumple con el estereotipo de mujer con estética de revista que sigue existiendo en la sociedad”, señaló.

“Hay una bajada de línea de la que soy consciente. Más allá de género que sea, hay que ser respetuosos porque lo que uno está diciendo lo está soltando. En el humor hay que ser responsables porque a través de la risa entra todo, sin filtro”, añadió sobre otro concepto como es la igualdad entre el hombre y la mujer que se deja en claro en Pollerudo.

“Ha cambiado mucho el estilo de hacer humor, antes se hacía foco en mirarle las piernas a la mujer o mandarla a lavar los platos como un insulto. Hoy el género se vive de otra manera, mi personaje es una mujer empoderada desde un lugar constructivo que no odia a los hombres porque para ella ser feminista es reivindicar a la mujer haciendo que los géneros convivan todos por igual y celebrando las diferencias. Dentro de su humor, La Bicho hace bajadas de línea en contra de la violencia a los animales, a los niños, al hombre, a la mujer, a los ancianos; y sobre la importancia de los valores en la familia”, reflexionó Carla, en torno a La Bicho, una creación que en Instagram tiene su propia cuenta que triplica en cantidad de seguidores al perfil personal de la actriz.

DATO

Para la función de hoy a las 20 h, en el Teatro Municipal Oscar Kummel (Mendoza pasando República del Líbano, Rawson), el precio de los tickets es de: $25.000 en boletería.