Cuenta regresiva para la cuyanía El Auditorio Juan Victoria volverá a ser epicentro de la popular celebración, que llega a su cuarta edición.

FOTOS DANIEL ARIAS

Todavía joven y no exento de vicisitudes, pero con la misma fuerza y convicción con las que vio la luz hace cuatro años, el festival “San Juan celebra la cuyanía’ regresa este mes a la cartelera local, para colmar el aire -y los corazones tradicionalistas- de cuecas, gatos y tonadas. El complejo Auditorio Juan Victoria volverá a albergar esta convocante movida, gestada de manera independiente, que se desarrollará los días 22 y 23 (ver aparte), ofreciendo cada noche más de 6 horas de canto, música y danza. Más de 30 números locales -entre grupos, solistas y bailarines- darán vida a esta cuarta edición consecutiva, que recorrerá un vasto repertorio de clásicos, pero también obras de actuales compositores sanjuaninos que continúan enriqueciendo el cancionero. Sin representantes de las provincias vecinas esta vez, “solo por cuestiones económicas’, tal como subrayaron desde la organización; el único que llegará desde afuera será Cuerdas de Ecuador. Se trata de un grupo de “pasillo’, género musical declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, que de la mano de artistas cuyanos que viajaban a ese país -como Hilario Cuadros, Los trovadores de Cuyo o Los cantores de la Cañadita, señalaron- supo entrar, echar raíces e incluso hacerse un lugar en el acervo musical de estas tierras.

Parte de los artistas que este año serán parte de “San Juan celebra la cuyanía’, junto a su creador, Rolando García Gómez (primero a la izquierda).

“Será lo único que no es específicamente folclore de esta región, pero porque si bien es muy propio de Ecuador, sí se tocó mucho en el repertorio de la música cuyana. El Festival se creó porque la música cuyana prácticamente no tiene cabida en los grandes festivales del país. Nos hemos pasado la vida quejándonos de que no nos convocan, entonces dije “hagamos nuestro propio festival”. Esa fue la idea básica, que los artistas y el público de la música cuyana tengan su espacio, distinto a otros festivales donde se hacen otros géneros y vienen grandes artistas de afuera, que no está mal, pero es otra cosa’, dijo el creador del encuentro, Rolando García Gómez. “La cuyanía también tiene una gran convocatoria y el fuerte son los artistas de la provincia Y al menos en Cuyo, y diría que en Córdoba y parte de Buenos Aires también, se sabe que en San Juan hay un festival de música cuyana’, agregó el guitarrista y director del Complejo Juan Victoria, quien en esa línea destacó el recital que intérpretes locales hicieron junto a Baglietto, Vitale, Mihanovich y Lizarazu en 2022, que tuvo su eco en la Fiesta del Sol 2023. “Eso ayudó a posicionar este festival, que tiene una gran identidad y es uno de los pocos originales del país. Y el objetivo es que siga creciendo, que tenga la magnitud del festival de Chamamé’, acotó.

Con ese faro, “los integrantes de la cuyanía’ -como suelen nombrar al grupo organizador- vienen realizando actividades paralelas al encuentro. El año pasado recorrieron escuelas y homenajearon a Buenaventura Luna. Este año hubo un tributo a Ernesto “El Negro’ Villavicencio y, adelantaron, están preparando un cancionero que esperan publicar el año que viene, para distribuir en escuelas. “No todos saldrán cantando esto, pero es bueno que los chicos conozcan la música que nos representa’, dijo García Gómez.

De momento, las energías se concentran en el Festival, sostenido no solo por el empuje de los artistas, también por la respuesta del público que ha acompañado desde el principio. “La gente está teniendo un sentido de pertenencia con la cuyanía que es muy importante. No digo que es la manera de defender nuestra música, porque tiene tanta riqueza que se mantiene por sí sola; pero sí de difundirla, que la gente la conozca más y se apropie de ella. Tenemos mucha confianza de que volverán a acompañar este año’, cerró el músico.

Como en ediciones anteriores, la acción transcurrirá primero en el anfiteatro y luego en la peña, ubicada en los jardines.

> PARA AGENDAR

San Juan celebra la cuyanía tendrá lugar los días viernes 22 y sábado 23 de noviembre, en el anfiteatro y jardines del Auditorio Juan Victoria, con una entrada general de $2000 por noche. El predio abrirá a las 19 hs, los recitales en el anfiteatro darán inicio a las 21 hs y sobre las 23:30 hs comenzará la peña. Habrá patio gastronómico y también acompañará la feria de artesanos y emprendedores El paseíto.

Aún no están definidas las grillas, pero participarán de esta edición Gustavo Troncozo, A3 Hermanos Andrada, Los caballeros de la guitarra, Ariel Castro, Giselle Aldeco, Los Lucero de Jáchal, Los gajos de Pinono, Mercedario Dúo, El chango huaqueño, Diablito Martínez, Mariú Fernández, Ángel Dávila, Vivencias de Cuyo, Cuerdas del Ecuador, Los Videla, María Julia Sánchez, Nano Rodríguez, Daniel Giovenco, Carlota De Belaustegui, Ernesto Villavicencio, Noelia Cantos, Los Barro, Raúl Rizo, Lechu García, Mario Herrera, Raúl De la Torre, La trova de Ansilta, Dúo Díaz-Heredia y Tres para Cuyo. En danza, Ballet Nuevo Arte, Carlos Illanes y Cecilia Soler, Ballet Amistad y Tradición. Conducción: Laura Poblete, Jorge Maestre y Jorge Pascual Recabarren.