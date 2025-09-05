Daniel Scioli: “La unión entre lo público y privado es la fórmula para el crecimiento del turismo” Lo dijo ayer en el marco del Foro Nacional de Turismo que se está realizando en la provincia.

Ayer, Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, llegó a la provincia para participar de la apertura del Foro Nacional de Turismo del que ‘espera’ las conclusiones para elaborar una nueva agenda de trabajo. En un breve contacto con la prensa, habló sobre la situación de la actividad turística a nivel país, afirmando que ‘la unión entre lo público y privado es la formula para el crecimiento del turismo’. También dijo que fue ‘inteligente’ la decisión del gobernador Orrego de buscar apoyo privado para la realización de la Fiesta Nacional del Sol (FNS).

Ante el crecimiento del turismo emisivo y la baja del turismo receptivo en el país, Scioli, dijo que se ‘trabaja en acciones concretas’ para promocionar Argentina en el mundo, destacando el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado. En este aspecto, resalto la decisión del gobernador Marcelo Orrego de buscar espónsores para la FNS. ‘Lo que el Gobernador buscó inteligentemente fue el compromiso del sector privado para mantener la excelencia de la FNS, un acontecimiento social, cultural y artístico. Es acertado y es lo que estoy haciendo yo en mi agenda de deporte. No se trata de privatizar, sino de sentido común. Recibí el Centro de Alto Rendimiento con las instalaciones destrozadas y con inversión privada hoy les ofrece a los deportistas la posibilidad en entrenar con máquinas de última generación. La unión entre lo publico y privado es la fórmula para el crecimiento del turismo’, dijo Scioli.

PRESENTE. Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, participó del inicio del Foro Nacional de Turismo.

El funcionario también enumeró algunas acciones concretas de este trabajo combinado que buscan impulsar el crecimiento del turismo a nivel país. Hizo referencia al nuevo fin de semana largo que habrá en octubre por el Día del Respeto por la Diversidad Cultural que se conmemora el 12 de octubre. Y durante el cual habrá ‘importantes’ beneficios para quienes decidan viajar por la Argentina. ‘Este será un fin de semana largo clave, que va a estar acompañado de algo muy bueno. En la Feria Internacional de Turismo, que será en unos días, vamos a lanzar una línea de crédito especial para el sector, con 12 cuotas sin interés en hotelería, gastronomía, alquiler de autos, pasajes aéreos y en colectivo, y todo lo referido a la actividad. Esto es el resultado de un trabajo conjunto con el Concejo Federal de Turismo, la Cámara de Turismo y empresarios’, sostuvo el funcionario.

Otra de las estrategias que mencionó Scioli para aumentar el flujo turístico durante el próximo fin de semana largo y que están en etapa de planificación son el armado de paquetes con importantes promociones para las familias a diferentes destino del país y la implementación de tarifas especiales en los pasaje aéreos que ofrece Aerolíneas Argentinas.

En cuanto a acciones específicas en San Juan, dijo que se está analizando con la empresa Flybondi aumentar en un 50% la conectividad de la provincia con otros destinos, mientras que también están ‘trabajando’ para contar con vuelos directos que conecten San Juan con Chile.

Scioli también hizo referencia a los beneficios que están estudio para favorecer a los empresarios turísticos como es el del IVA diferencial que prevé una alícuota del 10% para los prestadores. Dijo que este medida ‘está en la agenda del Ministerio de Economía igual que otras reformas fiscales que se vienen y que, como todas, tienen que ‘pasar por el Congreso’.

El secretario de Turismo de la Nación también se refirió a la influencia que puede tener, para bien o para mal, la decisión del presidente, Javier Milei, de parar la obra pública de la provincia, ya que esta decisión alcanza a rutas que son claves para el desarrollo turístico. ‘Yo creo que en esta Argentina de cambio hay que apelar a soluciones innovadoras y creativas, con intervención privada también. El rascacielos del país se va construyendo de la base hacia arriba. Fue prioridad estabilizar el país, bajar la inflación (el impuesto más duro para los sectores humildes), recuperar la confianza y el crédito. Cuando el presidente de la Nación habla de orden fiscal está hablando de que vuelvan los créditos hipotecarios, algo que era impensable. También se refiere a que estemos hablando de crédito a 12 cuotas sin interés para comprar pasajes y pagar alojamiento en vacaciones, de eso se trata. Ahora están dadas las condiciones para que Argentina inicie una etapa de desarrollo y prosperidad en la cual predomine un círculo virtuoso de inversiones en distintos sectores estratégicos como es el turismo, la minería y el agro. Y la provincia de San Juan es protagonista en todos estos sectores’, sostuvo el funcionario.

> Hoy será el cierre del Foro de Turismo

Arrancó el Foro Nacional de Turismo San Juan 2025 “Diálogo Federal sobre Destinos Turísticos Inteligentes” que, este año, se destaca por el tema a debatir como también por la calidad y diversidad de sus disertantes. Desde el Ministerio de Turismo de la provincia confirmaron que más de 1.500 personas de Argentina, Uruguay, Brasil y España se inscribieron para participar de este evento que continuará mañana. En la apertura estuvo presente el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego.

El objetivo del encuentro es pensar y proponer iniciativas de transformación de destinos mediante el aporte de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente. Sigue hoy, con charlas magistrales y paneles con disertantes de diferentes provincias y países que buscarán terminar con la idea de que los DTI son ‘campamentos tecnológicos’,