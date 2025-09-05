Empezarán a tratar la salud mental en todos los puestos sanitarios y hospitales locales El cronograma empieza este año, con un análisis del servicio actual y puesta en marcha de organismos.

El Gobierno de San Juan presentó ayer el Plan Provincial de Salud Mental, que implementará la Dirección Provincial de Salud Mental. Se trata de una transformación profunda de la atención, que entre sus ejes principales tiene que todos los niveles, desde salas barriales a hospitales descentralizados como el Guillermo Rawson. También habrá servicios accesorios, como teleconsulta y atención ante desastres y emergencias. Todo esto se implementará en tres etapas. En 2025 concentrarán el trabajo en análisis y diagnóstico del servicio. A partir de 2026 empezarán a ampliarse a algunos servicios y desde 2027 en adelante habrá cambios en la mayor parte de las instituciones sanitarias.

El trabajo que iniciarán los actores sanitarios es complejo y abarca todas las áreas del ministerio, todos los departamentos y todos los niveles del sistema de salud. Además, buscan darles forma a los planes de trabajo finales en conjunto con varias organizaciones. Por eso, dentro del Plan Provincial de Salud Mental, tienen asignado el 2025 como un año de trabajo para preparar las condiciones. Habrá varias tareas en simultáneo, siendo una de esta el armado de los distintos organismos que participan del trabajo y fiscalización. Durante la presentación, que fue en Casa de Gobierno ayer, el gobernador Marcelo Orrego aseguró que “la salud mental ocupa hoy un lugar trascendental en la vida de las personas y en San Juan decidimos abordarla de manera integral, con todos los ministerios y poderes del Estado trabajando juntos”

“Tenemos un equipo técnico de primer nivel y un plan que apunta a la prevención, sobre todo en los jóvenes.” Marcelo Orrego – Gobernador de San Juan

Además de la Dirección de Salud Mental, creada por ley y que encabezará Noelia Villena, el protocolo creado por gobierno detalló que el plan será diseñado junto a autoridades gubernamentales, equipos de Salud, especialistas en Salud Mental, instituciones del área, organizaciones y grupos sociales y de usuarios del sistema. Habrá una Comisión provincial de Salud Mental, con representantes de todas las áreas anteriores, que se reunirán trimestralmente. También está previsto que armen un Órgano de revisión de Salud Mental, con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de salud.

En los meses que quedan del 2025, a su vez, determinarán la línea de base de todas las áreas involucradas en el plan, los servicios actuales, problemáticas y grupos vulnerables. Esto permitirá tener un conocimiento al detalle de cómo está hoy la provincia antes de empezar a implementar los objetivos concretos. Estos últimos son distintos en todos los ejes: rectoría en salud mental comunitaria, prestación de servicios en la red de salud mental, comunicación socio comunitaria en salud mental, vigilancia epidemiológica e investigación en salud mental y finalmente capacitación y docencia.

>Interdisciplinar

El Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, aseguró que el plan es “el resultado del trabajo de más de 100 personas a lo largo de un año y con la participación de los tres poderes del Estado, los ministerios y las asociaciones científicas”. Los distintos actores participarán de revisiones trimestrales.

>Cómo será la llegada a toda la red

El segundo eje es el que generará el mayor impacto en la provincia, porque es el que aplica cambios, actualizaciones y mejoras en todos los niveles, de salas vecinales a hospitales de mayor complejidad. En el documento que muestra en detalle el plan, explicaron que el objetivo general es “garantizar la “prestación de servicios de salud mental integrales e integrados por cursos de vida, con perspectiva comunitaria y de derecho, según las problemáticas relevantes, emergentes y características de la población”.

El trabajo se dará siguiendo objetivos específicos, cada uno con una agenda en tres etapas: mayo a diciembre de 2025, enero a diciembre de 2026 y a partir de 2027. El primero de estos tiene que ver con la programación anual de la red asistencial. Al igual que en la mayoría, luego un análisis en lo que queda de este año, avanzarán con tener una agenda de trabajo en 2026 de más del 30% de las redes asistenciales y a partir de 2027 este mínimo será del 60%.

La cobertura local en el Primer Nivel de Atención, donde están los centros de atención primaria, también tendrá el mismo esquema de primero mínimo un 30% de cobertura de los centros y luego el 60%. Además, hay un objetivo específico de que adecuación del perfil y distribución del recurso humano, que incluye piscopedagogos, trabajadores sociales y otros afines. En este mismo nivel buscarán fortalecer la atención de condiciones mentales y la atención de problemáticas prevalentes y prioritarias. Habrá un fuerte enfoque de prevención en las instituciones más cercanas.

En cuanto al cronograma en el segundo nivel, que incluye hospitales generales departamentales, también tendrán unos primeros meses de análisis para establecer la línea de base. Luego las líneas en las que trabajarán, aplicando un 30% de mínima en 2026 y un 60% de mínima en 2027, habrá una distribución y asignación de los recursos profesionales de salud. En este sector también incorporarán un área interdisciplinaria de salud mental que desarrollará programas especializados. Habrá también atención de urgencias y demanda espontánea de la salud mental, con el mismo esquema que los otros cambios.

En el caso del tercer nivel, donde están los hospitales descentralizados, centros terapéuticos especializados y equipos de apoyo territorial, los objetivos incluyen también intervenciones de mayor complejidad. A partir de 2026 se empezará a ver un fortalecimiento del personal. También incorporarán atención de problemáticas psicosociales y de salud mental, con equipos interdisciplinarios. En este caso el esquema de trabajo abandona el 30 y 60 y en cambio se concentrarán en que a partir del 2027 haya un 50% de los centros de tercer nivel que tengan estos equipos.

También en esta parte de la salud estará la atención de internación y externación por motivos de salud mental. A partir de 2027 tienen pensado el desarrollo de prácticas de atención y cuidados en los procesos de internación y externación en al menos el 50% de los hospitales descentralizados. También en este grupo de centros de salud se trabajará con los casos que están dentro del programa de atención especializada de problemáticas críticas de comorbilidad.

Una de las novedades del plan de Salud mental es que incorporarán dispositivos intermedios y sistemas de apoyo a la atención ambulatoria de padecimientos mentales y emergentes de la salud mental. En 2026 empezarán con al menos un dispositivo en al menos el 30% de los departamentos, según necesidades y recursos locales. Otro de los objetivos específicos tiene que ver con ampliar el acceso mediante la incorporación de prestaciones de tele consulta de diversa complejidad. A partir de 2027 buscarán que haya al menos una modalidad de prestaciones en un 30% de la red asistencial.

Otro punto que incorporaron es crear acciones directas o indirectas para la protección de personas vulnerables durante y después de emergencias o desastres. Para este trabajo, quieren tener a partir de 2026 una actualización del plan de contingencia por efector, departamentos y zonas sanitarias.

Finalmente, entre los objetivos está el de fortalecer los sistemas e articulación y apoyo en la tarea, que garanticen la continuidad de los cuidados, la calidad del servicio y el cuidado de la salud de recurso humano. Para esto a partir de 2026 habrá espacios de articulación, de formación, supervisión y apoyo en la tarea, tanto de manera presencial como remota.