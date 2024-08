De vuelta a las andadas Tras superar complicaciones de su salud, regresa a la actividad en la Fiesta del Molino Viejo.

( FOTOS DANIEL ARIAS )

La chica, un árbol autóctono de la zona de Valle Fértil venerado por los lugareños cada octubre con una festividad popular, posee una dureza que es muy difícil de romper. Como esta noble madera, “El Chango Huaqueño’ enfrenta las adversidades de su tiempo, incluso los males que su cuerpo ha sabido soportar y, lógicamente, sanar. Efectivamente, luego de sortear un duro trance, Horacio Villafañe está mejorando y se siente con la energía necesaria para volver al ruedo, y será nada menos que para rendirle su tradicional homenaje a Don Buenaventura Luna en Jáchal, hoy en el marco de la mítica Fiesta del Molino Viejo (ver aparte).

El cantautor jachallero está en plena recuperación después de atravesar un delicado cuadro de salud, ya que a raíz de un golpe, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la columna, el 25 de enero pasado, y superar una infección por una enfermedad en los huesos. Estuvo mucho tiempo en terapia intensiva durante el verano y hasta hubo cadenas de oración de familiares y amigos porque la situación era crítica para el artista. Y si bien afortunadamente lo peor ya pasó, el tratamiento médico para recuperar su vida normal no ha sido nada sencillo de transitar; sin contar que -además- se suma el tema económico; razón por la cual varios colegas y amigos (como los hermanos Lucero, Los Arrieros Huaqueños, Cristian Funes, Darío Recabarren, Gringo Cuyano y Kallpa) organizaron un festival solidario para recaudar fondos.

Hoy, con algunos kilos menos y otros coletazos que todavía debe atender, Horacio Villafañe prepara su regreso. No quería demorar más su vuelta a los escenarios, y qué mejor oportunidad que volver para brindarle a su gente su tradicional repertorio, especialmente aquellos versos inmortales que escribió Don Buenaventura Luna. A pocas horas de presentarse nuevamente en la mítica Fiesta del Molino Viejo, en Huaco, el artista habló con DIARIO DE CUYO y reflexionó sobre todo lo que está viviendo.

“Me encuentro muy bien. Hace poco empecé de nuevo con mis actividades. Para no quedarme tan quieto tanto tiempo fui a la Fiesta del Carneo Español (celebrado hace unas semanas) pero lo fui tomando con calma, lo fuerte estará en Huaco. Ahí volveré con todo, porque se reunirá toda la gente que me espera con cariño. Mi problema de salud generó preocupación a muchos, pasa que tenía este problema de la columna y he tenido complicaciones, pero gracias a Dios, ya estoy saliendo adelante. Todavía ando con este tema de curarme, necesito moverme, lo hago despacio y la cosa no es fácil, pero lo voy tomando tranquilo… Mientras siga con el canto y la gente me acompañe, todo estará bien, porque las guitarras de Don Dojorti, no se rinden’, contó con el buen humor y ese tono campechano que lo caracterizan el artista que actualmente vive en Rawson.

Con su imborrable tonada jachallera, Villafañe asegura que no se rinde. A sus 69 años de edad, y ansioso por volver al Molino Viejo, está armando su set instrumental con el percusionista Simón Becerra, Sebastián Reinoso en bajo y Carlos Montaña en guitarra. En este formato, y con la misma pasión, entregará a los huaqueños ‘Las Sentencias del Tata Viejo’, uno de los poemas de Buenaventura más preciados y célebres. ‘No me puedo perder esta celebración, porque desde hace muchos años se viene trabajando para que la fiesta crezca. El Molino Viejo es motivo de encuentro, un encuentro especial por el que tengo un profundo sentimiento. Ya viene tanta gente de la ciudad, de La Rioja y otras provincias, que hace falta montar un anfiteatro para que esté cómoda y pueda disfrutar de algo muy lindo’, comentó el músico.

La Fiesta del Molino Viejo conmemora el aniversario de la muerte del gran poeta huaqueño, Eusebio de Jesús Dojorti -Buenaventura Luna-, quien falleció en Buenos Aires el 29 de julio de 1955, a los 49 años. Él inmortalizó ese molino (uno de los que brilló en la zona, testimonio de la gran producción triguera que hubo en la provincia a comienzos del siglo XX) en sus versos, siendo los más emblemáticos los de Vallecito de Huaco, casi un himno para los jachalleros.

‘A esta fiesta se le tiene mucho respeto y afecto. Tengo esperanza de que saldrán nuevos cantores jóvenes para seguir defendiendo nuestra cultura. Buenaventura fue un poeta que dejó muchas cosas, en estas sentencias que él compuso, por ejemplo, hay verdades de la vida que es bueno aprender. Solo hay que saber escuchar ese mensaje profundo del valor de la vida’, señaló, antes de recitar ‘El que es pobre en lo que caiga se tiene que conchavar, si no querís trabajar, no andés rogando que llueva, ni le pidas botas nuevas al que te mande a bailar. No hay dicha que dure siempre ni mal que el tiempo no borre, sépalo el hombre que corre por la vida como loco, piedra a piedra y poco a poco, se hace más firme una torre’.

MIRA TAMBIÉN Empresarios y diputados discutieron el RIGI: habrá una segunda reunión

Movilizado, el artista admitió que si bien extrañaba horrores pisar un escenario, es consciente de que este proceso sirvió también para replantearse muchas cosas. ‘No podía con tanto dolor que tuve, la pasé mal, para calmar el dolor necesité unas pastillas, pero la doctora no me descuida. La verdad que la gente me ayudó mucho y cuando el pueblo le da una mano al cantor es algo muy valioso. Estoy agradecido por tanta ayuda que recibí, que en mi nombre organizaran peñas, que rezaran para sanarme. Todo ha sido muy conmovedor y eso llena de impulso para volver a cantar’, manifestó el guitarrero, que después de Molino Viejo irá justamente a la Fiesta de la Chica y el Tomillo, en las Sierras de Chávez, en Valle Fértil, a mediados de octubre. Y después, su más gran anhelo es llegar a la Fiesta de la Tradición, en noviembre.

Mientras tanto, en paralelo con las rehabilitaciones sigue componiendo canciones. Por ejemplo, tiene lista una milonga llamada ‘Al gauchito de la sierra’, dedicada a los gauchos de las sierras de Chávez, que narra la forma de vida de aquellos paisanos, que cada vez que visita las tierras del norte sanjuanino, lo esperan con un chivito asado para compartir. Una muestra del afecto que ha sabido ganarse en la provincia y que, en forma de aplausos, también volverá a sentir hoy en Huaco.

* Fiesta del Molino Viejo

A las 10:30 hs. se realizará un acto ceremonial en el cementerio de Huaco, junto la tumba de Buenaventura Luna, para rendir homenaje y cantar “Vallecito’.

Desde el mediodía, en el Predio del Molino Viejo, con entrada libre y gratuita, se realizará el festival. La grilla contará con Rubén Dojorti, Nicolás Balmaceda, Los Arrieros Huaqueños, Chango Huaqueño y como figuras centrales, Grito Mansero y Los Carperos. Además, participarán el Ballet Municipal Luis Tello, el Ballet de Huaco y la animación de Pascual Recabarren. También, se prevé los puestos de ranchos de comidas típicas, artesanías y producciones de emprendedores locales. Para llegar al predio, puede accederse desde la Ruta Nacional 150 o por la llamada “Cuesta de Huaco’, yendo por el camino de La Ciénaga. Dentro del predio se podrá alquilar mesas y sillas por $8.000. Se permite llevar reposeras y conservadoras particulares. El estacionamiento es privado. No se permitirá estacionar en la ruta.