Demasiado castigo para San Martín Perdió con Vélez Sarsfield en Liniers. La expulsión de Iacobellis fue clave en su derrota.

Demasiado castigo para un San Martín que revivió al último campeón. Es que Vélez Sarsfield recién pudo respirar cuando el Verdinegro se quedó con uno menos. Recién ahí sacó esa mínima e injusta ventaja para terminar ganando por 1-0 en la novena fecha del Apertura de la Liga. Antes, San Martín había hecho un muy buen partido. Controlando primero la ansiedad de Vélez y después manejando el juego, generando opciones pero sin definirlo. Y eso, cuando se condicionó con la expulsión de Iacobellis, lo terminó pagando.

Si había un partido para imaginar en la previa era el que Vélez le planteó a San Martín desde el comienzo. Con Bouzat adelantado, presionó arriba, empezó a jugar con Maher Carrizo y Montoro, buscando velocidad y precisión. Con eso, en los primeros 10′ de juego le complicó la vida a un San Martín que se replegó bien y esperó su momento. Cuando había aflojado la presión del Fortín y el Verdinegro parecía hacer pie, llegó el susto de la primera etapa cuando Cáseres equivocó una salida y Vélez metió la contra rápido que encontró a Carrizo libre, para habilitar a Romero quien convirtió. Pero claro, el retroceso de Carrizo era inválido por esta en offside. Pasó ese momento y San Martín empezó a acomodarse en serio. Aparecieron Seba González y Marco Iacobellis para darle más juego a los espacios que tenía en tres cuartos de cancha. Así, empezó a aproximarse al arco de Marchiori y a los 33′ Molina tuvo la primera clara cuando remató de zurda, obligando al desesperado cruce de Elías Gómez. Luego, en el corner cabeceó débil Anselmo y más tarde, Iacobellis tuvo la suya cuando elevó su remate desde el límite del área.

Goleador. Brian Romero tuvo la suya y no perdonó. Cuando Vélez no podía, recién con la expulsión, logró la victoria. Un castigo grande para el Verdinegro.

Si ese final de primer tiempo había sido positivo en San Martín, el complemento fue de lo mejor que mostró el equipo de Antuña en todo lo que va de la Liga. Se soltaron los volantes, entró derecho Watson, apareció Iacobellis y San Martín jugó lo mejores 20′ de su regreso a Primera. Creo netas con Anselmo, Iacobellis, Fernández y Cavallaro. No acertó y a los 21′ cambió todo cuando se fue expulsado Iacobellis por una fuerte entrada a Bouzat. Nació otro partido para San Martín. Ya no tuvo la pelota, se le vino encima Vélez y pasó algunos sobresaltos con una corrida de Pellegrini que salvó Watson. Pero claro, condicionado llegó el minuto fatal cuando a los 35′ Brian Romero encontró el gol del desahogo para un Vélez que no la tenía clara, que iba por ir. En el tramo final, ya apurado y sin muchas opciones, San Martín fue al frente con lo que tenía. Vélez tuvo los espacios, los momentos pero no pudo estirar su ventaja. Y claro, un golpe duro para un San Martín que mereció decididamente más en uno de sus mejores partidos del campeonato.

> El Mellizo Barros Schelotto llega al Fortín

Federico Insúa sería nuevo ayudante en el cuerpo técnico de Guillermo Barrios Schelotto, quien llegó a un acuerdo para ser entrenador de Vélez. La firma es lo único que falta para que el Mellizo regrese al fútbol argentino, luego de su último paso en el país por Boca entre 2016 y 2018. De esta manera, Insúa será ayudante junto a Gustavo Barros Schelotto: el hermano de Guillermo lo acompañó siempre (en Lanús, Palermo, Boca, Los Ángeles Galaxy y la Selección de Paraguay). Ese lugar antes era de Ariel Pereyra, quien actualmente es el director técnico de Colón. El preparador físico no será Javier Valdecantos, histórico de Barros Schelotto. sino Pablo Matamalas (fue parte del grupo de trabajo en Boca y la Selección de Paraguay). l entrenador de arqueros será Juan José Romero.