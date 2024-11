Desde Barcelona, con sus historias Esta noche, la artista sanjuanina radicada en España presentará su primer disco.

Cantante y autora, Carmen Aciar nació y vivió en esta provincia parte de su niñez, para luego mudarse con su familia a Mendoza, donde se estableció con su madre y su hermana siguiendo el trabajo de su padre como ingeniero civil. Cuando cursaba la universidad en la vecina provincia, a los 21 años, escogió viajar a España, donde su pasión por la música cobró vuelo. Ahora, en su gira por distintas ciudades del país durante este mes, arribará hoy a San Juan para presentar en la Sala Z de IOPPS su primer álbum, Historias Mías, que también llevará a Mendoza y a Salta.

En plena búsqueda a través de la poesía y la música, con la finalidad de darles una identidad propia a las melodías y a las letras que surgían en su interior, la joven reunió la influencia recibida del folclore argentino con las notas españolas para crear una conexión entre Argentina y España, el país que la albergó. De este modo, después de un trabajo intenso, Carmen publicó Historias…, su disco de canciones propias, producido y grabado en Barcelona.

“Hice música desde chiquita, pero fue en la pandemia que se me despertó el bichito por componer y escribir lo mío. Después, en 2022, me fui a España al ganar una convocatoria de intercambio para la que me había presentado. Estaba estudiando Arquitectura en la UNCuyo en ese momento y partí con un programa de movilidad para pasar 6 meses en San Sebastián, allá me dio curiosidad por España, por su cultura, su música y la familia que nació ahí y me quedé’, expresó a DIARIO DE CUYO, la compositora de 24 años, que con esta decisión encaró hacia el País Vasco “con ganas de aprender sobre el flamenco, género que siempre me llamó la atención’, como añadió quien desde agosto de 2022 se instaló en Barcelona.

“Ya por terminar 2024 resulta que llevo dos años y medio en una ciudad increíble, que me acogió. Hice mucha comunidad argentina allá, pero también encontré maneras de vincularme con el nicho de musiques locales que están siempre abiertos a músicas nuevas y de afuera’, subrayó la hacedora que en la actualidad se desempeña en como cantante y letrista en tres proyectos, además de dictar clases de canto de manera particular.

Esta noche, con un concierto en el que estará acompañada por su bombo legüero y su guitarra, Carmen se presentará “solita’, buscando “fusionar la música popular nacional con lo que aprendo y me llega del flamenco y la música española’, como dijo.

“Me emociona e ilusiona mucho que mi provincia natal y mis abuelos, tíos y primos me puedan escuchar. Volver es una sensación de casa y abrazo’, reflexionó Aciar con felicidad de regresar y, sobre todo, de sentirse como hace tiempo, por “la cultura, la gente y la música folclórica’, como acotó.

Dato

El show será hoy a las 20 hs en la Salita de IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste). Tickets en boletería a $5000 y online en www.passline.com