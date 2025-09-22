Desde temprano y en familia, los sanjuaninos celebraron la primavera Fue en la FestiJoven que se realizó ayer en el Parque de Mayo con más de 20.000 personas.

La FestiJoven explotó el Parque de Mayo. Desde que se habilitó el ingreso, las familias coparon el lugar. Y a medida que avanzó el tiempo, el predio tuvo lleno total. Según el Comité de Operaciones Estratégicas (COE), más de 20.000 personas participaron del evento que organizó el Gobierno para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Los primeros en ingresar al Parque se ubicaron cerca del escenario para poder disfrutar de cerca del show de las bandas. Y fue una decisión acertada porque a medida que avanzó el tiempo, el lugar comenzó a colmarse de familias y de grupos de amigos.

Durante las primeras horas, los niños pudieron jugar a la pelota o andar en monopatín tranquilos porque había suficiente espacio libre. Pero, a partir de las 19 todo cambió. La gente copó el Parque a tal punto que hasta fue difícil caminar. Es que hubo personas que se sentaron hasta en los veredines de hormigón porque el sector parquizado estaba totalmente ocupado.

1 de 8 | Toda vale. Durante el festejo del Día del Estudiante y de la primavera, las familias encontraron distintas formas de divertirse como el arrojarse espuma como en pleno carnaval. 2 de 8 | Jugar en familia. Mientras hubo espacio libre en el Parque de Mayo, los niños pudieron jugar junto a sus padres al fútbol y vóley para divertirse y pasarla bien en familia. 3 de 8 | Jugar en familia. Mientras hubo espacio libre en el Parque de Mayo, los niños pudieron jugar junto a sus padres al fútbol y vóley para divertirse y pasarla bien en familia. 4 de 8 | Espectáculo inesperado. Un grupo de jóvenes sorprendió a la gente con un show de fuerza y agilidad sobre unas barras. La gente se acercó para ver su destreza y tomarles fotos. 5 de 8 | Adrenalina. En la pista de skate, los chicos pusieron a prueba su habilidad, deleitando al público con su destreza. 6 de 8 | Diversión. La gente bailó durante la FestiJoven al ritmo de las bandas locales. 7 de 8 | Picnic. Las familias disfrutaron de un día de picnic para celebrar la primavera. 8 de 8 | Atracción. Los niños se divirtieron jugando al ping pong, una de las opciones deportivas en la FestiJoven.

Desde las 16 comenzó la actuación de los artistas en el escenario, encendiendo el entusiasmo de los presentes. Durante las primeras actuaciones los espectadores pudieron saltar y hasta bailar frente al escenario. Pero, al poco tiempo ese sector también se llenó y el público tuvo que demostrar su apoyo a las bandas con gritos y agitando los brazos. Y hasta esta forma de arengar se complicó con el paso de las horas, tras la llegada de más gente a disfrutar de la fiesta.

Pese a la multitud, la FestiJoven se desarrolló sin inconvenientes. Según dijo Enrique Delgado, secretario de Seguridad, fue por el importante operativo de seguridad desplegado en el Parque y en las inmediaciones.

El secretario de Seguridad destacó la labor de los 250 efectivos de la Policía desplegados en el Parque de Mayo y en las inmediaciones para mantener el orden y la seguridad en la fiesta. Pero también agradeció la colaboración de los sanjuaninos para que esto ocurriera. ‘Ninguna persona se quejó o negó a que los efectivos le revisaran los bolsos en los 6 puntos de acceso controlado que hubo en la FestiJoven. Todo esto contribuyó para que la fiesta fuera segura para las miles de personas que asistieron. Sólo hubo algunos niños perdidos, pero que gracias a la intervención de los efectivos y de los puntos de encuentro se reencontraron rápidamente con sus familias’, dijo Enrique Delgado.

Además de los espectáculos musicales en el escenario, la FestiJoven ofreció varias propuestas divertidas para que niños y grandes disfrutaran durante la jornada. Y las actividades deportivas fueron una de las opciones más elegidas por la gente.

En el sector Noroeste del Parque, la Secretaría de Deportes instaló canchas para jugar al fútbol tenis, al basquet, al vóley y también al ping pong. Todas estuvieron ocupadas en forma permanente. Quienes quisieron usarlas tuvieron que hacer fila y esperar varios minutos a que se desocuparan para poder jugar y divertirse. Pero, la espera no les resultó tediosa, ya que mientras esperaban turno para entrar se divirtieron bailando con la música que llegaba desde el escenario.

Otra de las postales que reinó en el Parque de Mayo fue la del tradicional picnic de primavera. Las familias desplegaron los manteles sobre el césped para compartir una mateada con sanguchitos. Algunos buscaron disfrutar de este momento con mayor comodidad y llevaron reposeras y mesas. Las instalaron lo más cerca posible del escenario para poder tener una buena visión de los espectáculos que brindaron las bandas locales que se destacaron por su profesionalismo y el entusiasmo que generaron entre los presentes.

La FestiJoven se realizó por segundo año consecutivo en el Parque de Mayo, con el objetivo de los sanjuaninos puedan disfrutar de los festejos de la primavera en familia.

Algunas postales

Emprendedores

Artesanos y emprendedores se instalaron en el Paseo de Las Palmeras, en el Parque de Mayo, para vender sus productos. Ofrecieron desde productos de panificación caseros y artesanales hasta artesanías en diferentes materiales.

Limpieza

Una cuadrilla de empleados de la Municipalidad de la Capital recorrió todo el Predio del Parque de Mayo desde que arrancó la FestiJoven hasta que finalizó, levantando la basura que generó la gente que asistió al evento.

Los regalos

Los animadores de la FestiJoven entregaron diferentes regalos a las mejores hinchadas o a quienes más alentaban a las bandas que actuaron. Pero, nadie esperó que también regalaran bicicletas entre el público presente.

Transporte

A pesar de que hubo boleto escolar gratuito para llegar a la FestiJoven, muchos estudiantes prefirieron usar su propio medio de transporte para trasladarse al Parque de Mayo. Lo hicieron en moto, bicicletas y hasta monopatín eléctrico.

Buen tiempo

A pesar de que el pronóstico indicaba para ayer una temperatura máxima de 20 grados, viento y probabilidades de lluvia, el buen tiempo acompañó

el desarrollo de la FestiJoven con un Sol pleno y bastante calor.