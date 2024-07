Inés Mira: “Dirigir era mi sueño’ INÉS MIRA, artista y docente de trayectoria, se probará en otra faceta

Desde que cursó en 1990 el tradicional seminario sobre técnicas de actuación que dictaba el fallecido maestro Oscar Kummel, quien la integró a su elenco estable Nuestro Nuevo Teatro, Inés Mira se especializó en las distintas disciplinas de este género, incluso, en la rama de su enseñanza. “Pero el universo me envió esta oportunidad. Dirigir era mi sueño, algo en lo que necesitaba incursionar pero no me animaba. Y cayó de sorpresa’, expresó la artista a DIARIO DE CUYO respecto a la iniciativa que nació de una charla de café y, en la actualidad, es una obra cuyo estreno será el 10 de agosto en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

(FOTO DANIEL ARIAS)

“Al principio, fue una conversación informal con Eliana Acosta y Eduardo Ávila, ambos del elenco La Esquina en el que estoy participando. Mientras ensayábamos la obra Piedra para Mario, ya en sus últimas funciones el verano pasado, yo les conté a ellos que siempre había tenido ganas de dirigir pero que nunca me había animado y tampoco me habían dado esa responsabilidad. Y, a las semanas, Eduardo me llamó para proponerme dirigir y le dije que sí con la única condición de que se tratara de una comedia y él aceptó’, añadió la inquieta hacedora que como actriz, realizadora de escenografía y traspunte intervino en una de las mas premiadas producciones de Kummel como fue Argimón, a la que luego le siguieron innumerables títulos, entre ellos: De cómo el Sr. Mockinpott logró liberarse de sus padecimientos, Juguemos con el sol, juguemos con la luna; Prohibido no pisar el césped y Menos el pecho de Deolina con la que fue parte de una gira a México, también de Cuando te mueras del todo, No hay que llorar y Conversaciones con mamá con el exgrupo Los Juglares de José Annecchini; de la reposición de Menos el pecho de Deolinda con la agrupación Artistas Periféricos de Liliana Rodríguez, y El Médico a palos con el elenco de la Biblioteca Franklin y la conducción de Flavia Domínguez, entre otros; y, por otro lado, desde 2010, se encuentra en el staff del espectáculo central de Fiesta Nacional del Sol.

Una creadora multifacética, tanto arriba como abajo de los escenarios, mientras desempeña diversos personajes en las tablas, desde hace 13 años, trabaja en la Universidad Católica de Cuyo como “la enferma imaginaria’ -como dijo ella- de los futuros médicos de San Juan; y como docente, desde marzo pasado, tiene a su cargo un taller de adultos mayores en la Villa San Patricio y otro en el Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos, contratada por el Municipio de Chimbas.

“Pero tener el privilegio de haber sido aceptada como directora, es especial. Sencillamente increíble’, mencionó acerca de este nuevo paso en lo que representa una pasión que sigue tan vigente como cuando empezó a dar sus primeros pasos.

Asimismo, ella manifestó que estar al frente del estreno de Los secretos… es un proyecto que está “ansiosa’ por concretar, un compromiso que tiene en sus manos por primera vez, en la madurez de un arte que inició como un juego mientras cursaba el secundario y pasó a ser su profesión, tras egresar de la Carrera de Estudios Teatrales en Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, en 2021.

“Fue una señal del maestro. En esto está Kummel, él me dirigió a esto y aquí estoy’, subrayó Inés, quien para esta apuesta reunió a una compañía de actores y, especialmente de actrices, con quienes, además de ser colegas, tiene un fuerte vínculo de amistad. Ellos son: Coyi Aguiar, Lila Guzmán, Romina Pereyra, Juan Manuel Cuello y Maximiliano Pereyra.

“La idea fue ambientarla a fines de los “80 y principios de los ’90, a Eduardo le gustó la propuesta y me dijo que me encargara de elegir al elenco. A partir de ahí comencé con los ensayos con ellos’, relató.

“Sin embargo, los actores me hicieron el trabajo muy fácil porque todo surgió desde el juego. Estamos buscando un producto con el cual el público se divierta de principio a fin. Con todo lo que está pasando y lo que cuesta la vida, un poco de risa vendrá muy bien’, dijo sobre la obra quien consideró que “una cosa es subirse al escenario’ y otra “es verla de abajo, con “toda la responsabilidad en tus hombros de los movimientos y los tiempos de puesta’.

“¿Si tengo nervios por este bautismo de fuego? ¡Estoy loca! ¡Camino por las paredes!’, exclamó Mira, en tanto reflexionó que: “Después de 35 años, creo que tengo merecido este honor’.

DATO

A las 21:30 hs. en la Sala Auditórium del TB (España casi Av. Córdoba), el 10 de agosto. $5000 en boletería con descuentos y online en tuentrada.com

> La temática de Los secretos de mamá

Apta para mayores de 13 años, la obra Los secretos de mamá es de autoría del sanjuanino Eduardo Ávila y en tono de comedia toma la realidad de una situación cotidiana con la cual, quizás, gran parte de los espectadores puedan identificarse.

La historia se centra en tres hermanas “a las que les intriga saber si su madre tuvo algún secreto que quedó guardado. Pero si los tuvo, quedaron convertidos en cenizas y resignación, para al menos dos de ellas. Pero el dicho dice que: “”En toda familia hay una oveja negra”, y, éste grupo familiar no es la excepción. “”Si el muerto no declara, alguien tendrá que averiguar”, esa es la línea argumental de la propuesta que subirá a escena con Mira a la cabeza de un equipo compuesto por Rosa Páez en asistencia, Eliana Acosta en producción y Leonardo Ávila en técnica.