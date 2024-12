Dohmen ganó el título argentino El sanjuanino se coronó en Córdoba dentro de la división Mens Physique. Ahora le apunta al Sudamericano.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Siempre hizo deportes, hasta los 18 años jugó al hockey sobre patines, y desde que ingresó a un gimnasio para complementar su actividad grupal, Gonzalo Dohmen descubrió una disciplina que lo atrapó, el fisicoculturismo. “Cuando tenía 19 años empecé y me fanaticé. Veía por YouTube los torneos de fisicoculturismo, seguía algunos que me habían impresionado, y poco a poco me fui metiendo”, explicó el joven que hoy tiene 22 años y la semana pasada se consagró campeón argentino en categoría senior y dentro de la división Mens Physique.

Gonzalo lleva tres años entrenando y dos compitiendo. “Empecé a entrenar en el Gym Force, donde la gente del ambiente me motivaba porque me veían con buena forma genética y estructura para progresar en este deporte”, comentó quien ahora trabaja a diario su físico en Gym Sois, y complementa sus rutinas con las clases a un grupo de alumnos. “Me dedico a ser personal trainer y asesor en el ámbito del gimnasio y la musculación”, explicó.

Mide 1,80, y en tiempos de competencia su peso varía entre los 86 y 88 kilógramos.

Este año ha participado en tres torneos y en todos hizo podio. A principio de noviembre en Mar del Plata y logró un segundo puesto en junior (hasta 23 años) y también en senior. El 1 de diciembre salió campeón de la categoría junior del BA Cup, torneo que se realizó en Villa Devoto; y fue tercero en senior. Finalmente, participó del Argentino NPC en Córdoba donde logró el campeonato en senior. “Para éste último torneo hicimos unos retoques en la preparación con mi entrenador Matías Morales”, comentó.

El año próximo competirá en la división Classyc Physique. Debe ganar mayor masa muscular e ir a torneos internacionales, como el Sudamericano.