Doña Paula abre las puertas de su casa Hay una invitación para algunos viernes de noviembre, al anochecer, para 'viajar en el tiempo'' y recorrer la Casa Natal de Sarmiento de la mano de un guía y su dueña de casa, como anfitriona. Esta experiencia apela a las emociones, la humanización de los próceres y a motivar al público para seguir descubriendo a Sarmiento y su entorno.

Fotos: colaboración Ayelén Castro – Prensa Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento

En el preciso instante en el que el sol se va apagando, es la mismísima dueña de casa quien abre el pesado pórtico para que ingrese el grupo de personas que espera afuera de la icónica edificación, ni más ni menos que el primer Monumento Histórico Nacional.. Como ya es de noche, la anciana, les ofrece gentilmente a los visitantes iluminarse con lo mismo que ella lo hace para así poder deambular sin problemas por cada uno de los rincones por los que hace siglos se escribió su historia y la de su familia, pero también parte de la de la provincia y el país.

Esta es ni más ni menos que una invitación de Doña Paula -a cargo de una actriz local muy bien caracterizada- y uno de los guías que conocen todos los secretos y curiosidades del lugar, para recorrer la Casa Natal de Sarmiento. Una iniciativa original, bastante disímil a lo habitual, que viene condimentada, una vez que finaliza el periplo, con degustaciones de vino, frutos secos y otros sabores típicamente sanjuaninos, además de melodías interpretadas en guitarra.

A partir de un texto original escrito en coautoría entre Eduardo ‘Kuky” Vega y Flavia Domínguez -quienes se basaron en la lectura e investigación de muchísimo material escrito por el propio Sarmiento como ‘Recuerdos de Provincia” que fue la fuente principal de inspiración, pero también en otros libros y documentos que hacen referencia a la vida y obra del sanjuanino que llegó a ser gobernador y presidente argentino-, se desprendieron varias puestas en escenas. Una de ellas es el unipersonal adaptado por Domínguez, ‘Conversando con Paula en el Carrascal”, la intervención artística que ya tuvo su prueba piloto la semana pasada y que podrá verse por ahora, tan sólo tres viernes de noviembre (ver Para participar). Seguramente volverá a escena en el 2025.

Sin develar mayores detalles, se puede contar que este espectáculo tiene más de una hora de duración porque una vez que se hace el recorrido ‘casi” a oscuras, después puede repetirse con las luces encendidas para no perderse nada. Por momentos bajo la ‘voz cantante” del guía de la Casa y en otros, siguiendo los pasos lentos y cansinos de Doña Paula, el visitante paseará desde el Patio de la Higuera -donde por ejemplo escuchará relatos de cómo eran los veranos en lo que se veían obligados a sacar los catre al aire libre y a regar el piso de tierra y ‘dejar orear” para que esté más fresco el ambiente- hasta cada uno de los rincones edificados, empezando por lo que se conoce como la Sala Nacimiento, la primera y única habitación construida en 1801, un año antes de casarse con Clemente Sarmiento. Fue costeada con el dinero que ganaba por sus trabajos a telar. Se llama así porque fue donde obviamente se crió Sarmiento y sus hermanas, razón por la cual se cuentan como anécdotas algunas curiosidades del parto de Faustino Valentín y de su acta de bautismo en la que no figura originariamente el nombre Domingo, sino que fue agregado luego.

También se transita por las otras habitaciones que fueron levantándose a medida que la familia necesitó ampliar su casa, algo que les llevó más de 60 años para verse como está actualmente y que incluye la sala del telar (allí se conserva el telar original), la sala familiar (donde está la cama que Sarmiento usó durante su presidencia y algunos cuadros pintados por su hermana procesa, además del árbol genealógico), la sala de exposiciones temporarias (en la que actualmente hay una muestra que conmemora los 150 años de la finalización de la presidencia del sanjuanino y que muestra, por ejemplo un libro original del primer censo poblacional que hizo en 1869, entre otros objetos que dejó como legado), la huerta donde relucen desde lechugas hasta aromáticas, el Patio de Homenajes, la Biblioteca (con sus más de 6000 ejemplares, entre ellos las 3 ediciones de sus obras completas que componen 52 tomos) y la sala Gobernación para terminar en el Patio de la Higuera, nuevamente.

‘En gran parte del recorrido lo que destacamos es la mirada de doña Paula sobre su hijo, intentando demostrarlos a ambos como seres humanos como nosotros que han sufrido, tenido padecimientos y dolores, también éxitos como los enormes aportes que dejó Sarmiento para la posteridad. Esta vez quisimos destacarla a Paula como mujer, pero también como mamá, como emprendedora, como hacedora, como educadora de sus hijos, como persona independiente pese a la época, inclusive revalorizarla como una anciana portadora de sabiduría y experiencia que, entre otras cosas, devela sus creencias y su habilidad para cuidar la huerta porque era para el sustento familiar”, valora y resume sus intenciones la autora de esta intervención, Flavia Domínguez.

Es en definitiva, una visita guiada nocturna -tal como se hacían con regularidad hasta que el terremoto de 2021 generó una gran grieta en la Sala Presidente (que actualmente está inhabilitada y no se incluye en el trayecto hasta tanto se comiencen pronto las reparaciones) por lo que se discontinuaron para no poner en peligro a los visitantes- que tiene otra particularidad: no sólo propone al público observar los objetos y escuchar historias, sino además participar activamente en distintas partes del recorrido que sin lugar a dudas revela algunos aspectos no tan conocidos del prócer como su vínculo con su hijo adoptivo Dominguito, quien por ejemplo falleció de 21 años -un 22 de septiembre de 1866- durante la Batalla de Curupaytí en Paraguay. El dolor causado por ésta pérdida fue la razón por la que pidió que al morir quería estar cerca de su hijo. Es por eso que nunca se lo enterró en San Juan, ambos están en el Cementerio de la Recoleta.

‘Con este tipo de actividades de impacto social pretendemos que la gente se apropie a la casa, que la vea como un museo vivo, que se predisponga a vivir una experiencia que lo ponga en contacto directo con la historia y sus personajes para entonces animarse a investigar más, reflexionar sobre sus legados. Este tipo de intervenciones son una puerta de entrada a la vida de Sarmiento y de doña Paula también, pero convengamos que no le brindamos al público un conocimiento académico de los hechos históricos, sino interpretaciones que invitan a repensar lo que uno sabe y querer saber más”, reconoce entusiasmado el director, Renato López, invitando a que nadie, tanto sanjuaninos como foráneos, se pierdan esta oportunidad de ver de otro modo a Sarmiento a través de lo que cuenta su mamá.

> PARA PARTICIPAR

La cita es para los viernes 1°, 15 y 29 de noviembre a las 20:30 horas. Hay que ser puntual porque se espera que anochezca para dar inicio a la intervención artística que llevan adelante la actriz Cecilia Mendoza más los guías de la Casa de Sarmiento -Sergio Martín y Belén González-, bajo la dirección y adaptación del texto de Flavia Domínguez, la asistencia de Rocío Gómez y la caracterización de Sabrina Kaluza. A ellos se suma parte del personal del museo.

Para reservar un lugar hay que sí o sí contactarse por mensaje de WhatsApp al 264-5608476, ya que el cupo es muy limitado: sólo 30 personas y preferentemente mayores de 12 años. El valor de la entrada es de $5000 por persona (el precio incluye las degustaciones de vinos, frutos secos y otra delicatesen sanjuaninas) y desde mañana lunes comienzan a agendar los pedidos de los interesados.

> MÁS PUESTAS EN ESCENA

En los últimos meses muy especialmente el teatro, la música y los buenos sabores se han colado en la Casa de Sarmiento, casi como parte de la rutina. Aunque nobleza obliga a reconocer que las distintas gestiones apelaron a las distintas vertientes del arte para hacer más atractivas las visitas a este museo que por ejemplo en el 2002 tuvo su obra Sarmiento, el pensador de tres siglos, que sirvió de inspiración, de algún modo, de lo que se ha hecho en la actualidad.

En esta etapa ya se hizo, hace algunos meses, una intervención artística -dirigida y escrita por Juan Carlos Carta- para la inauguración de la exposición ‘Aberastain, el mejor amigo de Sarmiento”, dónde la protagonista fue una actriz que interpretó a su viuda, Magdalena Brihuega Albarracín.

También se hizo un té colonial y sorteos -organizado con ayuda del sindicato UDA y de la Asociación Amigos de la Casa Natal- en el que Cecilia Mendoza fue Doña Paula y Emilio Vera, Domingo Faustino Sarmiento; un show musical de Belén Ramet y Pablo Maldonado, además de las danzas a cargo de los integrantes de ‘Los jóvenes investigadores del Folclore”.

Todo parece indicar que esta línea de trabajo continuará en los próximos meses. Reconocen que no sólo porque genera un movimiento de público interesante y un interés especial por el ‘Gran Maestro”, sino además que al cobrar entrada es un mecanismo que les permite recaudar fondos que permiten solventar algunas necesidades puntuales del edificio. ‘Pese a que el Estado nacional paga todos los gastos de mantenimiento del lugar hay un camino administrativo que demora un tiempo, entonces contar con algunos recursos nos permite resolver lo cotidiano más rápido”, indicó el director.

Los protagonistas de un recorrido especial: Sabrina Kaluza, la directora y puestista Flavia Domínguez, doña Paula interpretada por Cecilia Mendoza, el director del museo, Renato López y el guía Sergio Martín, son parte del equipo que invita a descubrir los rincones de la Casa de Sarmiento a través de algunos relatos y anécdotas.

> LOS LIBROS SIGUEN VIGENTES

Según contó el director del museo, hace un mes se ha reeditado ‘Recuerdos de Provincia”, junto con el Fondo Editorial de la Legislatura de San Juan y se ha convertido en regalo institucional de la provincia, no sólo por lo representativo sino por su valor cultural. Si bien el nuevo ejemplar respeta, por supuesto, los textos originales de Sarmiento, trae otros aportes interesantes como la tapa ilustrada por el dibujante Jorge Rodríguez y el prólogo con la transcripción de una conferencia que el historiador Tulio Halperin Donghi dio en la Biblioteca Franklin y que ésta entidad cedió los derechos para poder incluirla.

Por el convenio que permitió esta iniciativa, se añora poder publicar otros títulos de Sarmiento como ‘Facundo”, ‘Viajes”, ‘Educación Popular”.

Por ahora ‘Recuerdos de provincia”-que no se conseguía en el mercado editoral ni el circuito comercial- ya se vende en el museo de la Avenida Libertador y Sarmiento.