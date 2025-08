Durante el primer día del megaoutlet registraron más consultas que ventas Se espera que haya un repunte a partir de hoy y por la proximidad del Día del Niño.

Ayer arrancó en la provincia el megaoutlet de cierre de temporada de invierno con descuentos que llegan hasta el 70% y diferentes promociones. Pero, en el primer día de estos beneficios, hubo más consultas que ventas, según dijeron los propios comerciantes que esperan que haya un repunte a partir de hoy y apuestan fuerte a la proximidad del Día del Niño. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, ratificó esta situación y agregó que este ‘arranque lento’ también se debe a que la gente recién está cobrando su sueldo, entre otros factores.

Mónica Lorenzo dedicó media hora a recorrer la peatonal céntrica para mirar las vidrieras y comparar los descuentos y promociones que ofrecen los comerciantes. Y luego ingresó a algunos locales para consultar hasta cuándo se mantendrán las rebajas y si sólo son válidas con pagos en efectivo. ‘Aún no cobro, por eso vine a hacer una recorrida para ver qué me conviene comprar y dónde. Hay muchos descuentos importantes que me gustaría aprovechar, ya que la plata no alcanza’, dijo la mujer.

Como Mónica, la mayoría de las personas que ayer llegaron hasta el microcentro sanjuanino sólo miraron las ofertas y beneficios. Pocas concretaron una compra. ‘Ingresó la misma cantidad de clientes que en un día normal de ventas, y la mayoría fue para consultar qué prendas tienen el mayor descuento. Y si los precios rebajados se mantienen si se paga con tarjeta de débito o crédito. Al menos en este local, las rebajas sí se mantienen con todos los medios de pago. Además, el cliente puede señar la prenda y llevársela sin que se modifique el precio con descuentos’, dijo Lorena Pérez, vendedora de Número 1.

En Mainter, local de venta de ropa para toda la familia y juguetes, también se registró ‘poco movimiento’ durante el primer día del megaoutlet, ya que la mayoría de los clientes sólo ingresaron a ‘mirar’. Y a consultar hasta cuándo se mantendrán los descuentos, afirmaron. ‘La gente está especulando para comprar con descuentos el regalo del Día del Niño, por eso las ventas con rebajas arrancaron con poco movimiento. Espero que mejoren con el correr de los día porque si no, nos va a resultar muy difícil reponer la mercadería con las prendas de la nueva temporada’, dijo Marcela Portugués, propietaria de este local donde hay descuentos de hasta 50%.

La misma esperanza tiene Luli Yapu, de Purple, local de venta de ropa. La joven dijo que ayer se vendió ‘muy poco’, pero que esperan que desde hoy comience a mejorar la situación. ‘Mucha gente recién cobró ayer y otra aún no cobra, por eso esperamos que las ventas aumenten cuando pasen los días y la gente se entere de este evento’, dijo Yapu.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, ratificó que el megaoutlet arrancó con muchas consultas y pocas ventas, aunque sostuvo que esta situación era previsible, pero que se espera mejoras a partir de hoy. ‘Tenemos poco movimiento porque la gente recién se está enterando de este outlet y también porque la mayoría de la gente recién comenzó a cobrar. Creo que mañana -por hoy- ya van a repuntar la ventas, también por las promociones que están realizando algunos bancos como el Nación que ofrece 18 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos o el Santander que ofrece 12 cuotas sin interés. Todo suma para beneficiar tanto a los comerciantes como a los clientes’, dijo Rodríguez.

> La duración

El megaoutlet durará hasta el 10 de agosto, con la participación de más de 500 comerciantes que ofrecen una amplia variedad de productos con descuentos de hasta el 70%, incluyendo rebajas en la segunda prenda, ofertas 3×2 y promociones especiales.