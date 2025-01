El amo de la consola viene a San Juan

Es uno de los disc jockey de clase internacional más escuchados y bailados de la península ibérica y de América Central. Los amantes del género tendrán una chance imperdible porque vendrá exclusivamente a San Juan para ofrecer un gran show de electrónica junto a los DJ’s locales Fran Mery, Donnamov, Juli Calivar y Paul V. Se trata del talentoso José Carlos Chaparro, que cuenta con una trayectoria global a pesar de su corta edad, el elegido para las fiestas más populosas tanto en el nuevo como en el viejo continente. En esta oportunidad y de la mano de Kyara Producciones, Chaparro que se encuentra en gira mundial, estará el próximo sábado 1 de febrero en Al Cerro (ver DATO) en Marquesado. En comunicación con DIARIO DE CUYO, el reconocido DJ expuso cuál es su enfoque sobre las fiestas electrónicas y lo que hay que tener en la consola para brindar una experiencia cautivante e irrepetible. ‘Busco impresionar siempre con el House y el Tech con un evento muy bailón, con groove, con muchas vocales y subidas. El objetivo que intento es que se mueva la pista. Entre semana preparo la música y me adapto mucho a los lugares a los cuales visito. Para evitar que sea todo una repetición constante de sonidos, lo que busco es que la session sea muy dinámica, tirando vocales antiguas con bases nuevas. En fin es un juego de sonidos para que la cosa sea súper divertida’, fundamentó el DJ.

Por estos días, el español viene desde Perú y suele lograr dos veces al año visitar Argentina, en especial Mar del Plata, pero con San Juan, guarda un sentimiento especial: ‘San Juan me abrió las puertas del país, hace mucho tiempo que no venía y me pone contento por volver, porque en las cuatro ocasiones que di una fiesta la gente se pone muy entregada al igual que todos los argentinos y me hace muy feliz’, expresó. Chaparro comenzó con 15 años de edad en la música, por una situación crítica en 2005, la fábrica familiar de envases de pimientos de sus padres tuvo que cerrar y eso lo empujó a emprender la música profesional, no sin dificultades. Al dedicarse en exclusiva a los gigs (en la música electrónica es una actuación musical en vivo) y la producción musical, va creando importantes piezas en Beatport e iTunes y teniendo remixes con Ismael Rivas y Joy Márquez desde México. En 2009 su carrera da un fuerte impulso en Acapulco y alcanza fama internacional. Su estilo especializado en tech house, house y techno hace furor en los mejores clubs como Space Ibiza, Ministry of Sound, Pacha London, Fabrik Madrid, WMC Miami, Privileg Ibiza o Imagine Punta Cana, siempre derrochando alegría y energía en la mesa de mezclas y controles. Actualmente hace giras visitando con frecuencia México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bosnia, Portugal, Canadá, República Dominicana y Buenos Aires. Incluso, su música ha cruzado más fronteras, llevando su estilo único a casi todos los rincones del mundo, alcanzando países en Africa y en Oceanía. No obstante, Chaparro no olvida de sus raíces y su pueblo natal de Moraleja, Extremadura. Además, fuera de la pistas de baile, se muestra en todo momento para ayudar a los que necesiten: ‘Soy una persona que vengo de una zona humilde de España y me vuelco a aportar en lo que sea. Hace poco tiempo sufrimos con las inundaciones de Valencia y me crucé el país en furgoneta dos veces para llevar víveres y juguetes. Dentro de lo conocido que soy, trato de ayudar a la gente a que empiece de nuevo’. Por eso, viaja por el mundo no solo a grandes ciudades, sino también a pequeños pueblos para afianzar la idea de la fiesta comunitaria, una fiesta compartida entre todos. ‘Me podés encontrar en Nueva York, o Miami, o Bangkok, Mali como también en otros pueblos más pequeños, donde haya una fiesta y movimiento de personas, trato de poner la música para que la gente lo pase bien’, afirmó el músico electrónico, que en mayo próximo cumplirá los 40 años de edad. Más allá de las fiestas y shows, su idea es seguir firme en la producción. La meta es lanzar un nuevo álbum a fines de este año y por supuesto, seguir innovando. ‘Es una carrera larga, hay que siempre estar sacando cosas nuevas y mantenerme muy vivo, haciéndome un gran lugar en la industria’.

DATO

DJ Chaparro. Sábado 1 de febrero en Al Cerro (Libertador San Martín 8896 oeste – Marquesado). Apertura 23 hs. Entradas por Avantti.io o reservando al 2646304282. Early ticket: $10.000; Ticket general con consumición: $15.000; Promoción pagan 3 entran 4: $45.000.