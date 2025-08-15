El arte extiende sus redes Este nuevo espacio está en Patio Alvear y también tiene su plataforma virtual.

FOTOS DANIEL ARIAS

Nacida con la misión de apoyar a los artistas visuales sanjuaninos, tanto para las personalidades consolidadas en el ambiente como para los creadores emergentes, un grupo conformado por Pablo Henríquez, Jorge “Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil decidieron establecer redes con el público a través de una galería que encontró su lugar en el Patio Alvear Shopping y se extenderá en el ciberespacio vía Instagram. Bajo el nombre Abrojo, esta propuesta inaugurará de manera oficial hoy (ver aparte) en el centro comercial, con trabajos de autoría de cada uno de ellos como para abrir camino y dar visibilidad a la iniciativa en el escenario local.

En referencia a su planificación, Henríquez, Marún y Milán dialogaron con DIARIO DE CUYO previo al acto de apertura que será con la exhibición de unas 30 piezas de diversos formatos que estarán a disposición del público tanto para su apreciación como adquisición.

En el flamante espacio. Pablo Henríquez y Graciela Manzano Aguil, dos de los cinco impulsores de Abrojo.

“Éste era un proyecto que teníamos entre manos hace tiempo. La idea es instalar un estilo de galería que todavía no hay en San Juan, que verdaderamente venda arte. La marca Abrojo es un silogismo que, en realidad, significa abrir los ojos para percibir el arte y llevarnos con nosotros un valor agregado cultural que no nos abandonará, lo que esta bueno como concepto de lo que pretendemos proponer’, expresó Henríquez en relación al reducto instalado en “uno de los locales que fue cedido temporalmente para tal fin”, como dijo.

“El material que se monte en cada oportunidad se renovará de manera periódica para aportar dinamismo y novedad. El ingreso será totalmente libre y gratuito, y los visitantes podrán consultar a los propios autores sobre estilos, técnicas, trayectorias profesionales y todos los aspectos que hacen a la venta de las obras’, manifestó Milán sobre la actividad.

El objetivo es que, en una segunda etapa, Abrojo incorpore material de otros hacedores, para lo cual ya se encuentran recepcionando portfolios y registros de obras.

“El diseño de la galería contempla un área de exposición colectiva y otra zona más pequeña que estará reservada para mini muestras individuales de no más de 8 obras, las cuales tendrán una duración de 15 días y contarán con su propia apertura’, añadió la pintora en torno “a la posibilidad de ampliar el catálogo de nombres para sumarlos’ y “la idea es armar una base de datos con todos los curriculums que nos lleguen, los cuales pondremos en valor de acuerdo a una serie de premisas objetivas de selección’.

Acerca de otros de los propósitos por la que tomó forma Abrojo, los autores indicaron que el emprendimiento también pretende armar una plataforma de carácter virtual para la exhibición y comercialización de obras de arte, en especial, de aquellas producidas en San Juan, “teniendo como base la red social de Instagram con una tienda virtual asociada’, como explicó Pablo.

El proyecto será gestionado y dirigido por este grupo de amigos, como prefirieron definirse, que además se dedican a diversas disciplinas como la comunicación, la economía y la docencia, todos temas funcionales a lo que se pretende con la galería, desde la que contemplaron abarcar la muestra de Betty Marún en el Chalet Cantoni, ya que aceptó llevar sus cuadros para montarlos posteriormente en sus flamantes paneles.

“Estamos felices, aquello que nos motiva no pasa tanto por el negocio como por entablar vínculos entre los productores culturales y los espectadores. Tuvimos otras experiencias semejantes hace pocos años y ahora pulimos el proyecto’, se refirió Henríquez, en referencia a la iniciativa que concretó con “Pato” Marún bajo el nombre Retama y que se relacionaba con llevar el arte a los restaurantes.

“Hay un mito que dice que el arte es caro y exclusivo para pocos. Queremos desenmascarar este prejuicio, queremos romper la idea de que es elitista. Hay arte para todos los gustos y para todos los bolsillos, incluso con ofertas de temporada, facilidades de pago y descuentos, como en cualquier otra rama del comercio en la actualidad. Para eso creamos Abrojo, para que el acceso al arte, tanto en lo que hace al simple espectador como al comprador sea fluido y directo’, resumió Marún, a lo que Milán agregó que el sueño es que esta galería “esté abierta a todos’.

De arriba a abajo: Obras Jorge Marún y de Humberto Costa, a la que siguen otras de Pablo Henríquez y Estela Milán.

>DATO

ABROJO, galería de arte. Inauguración oficial, hoy a las 20 h, en el local 54 del Patio Alvear. Entrada libre y gratuita.