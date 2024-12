El arte local hace nido en la web Iniciativa de Pablo Yamamoto, está en etapa de convocatoria y difusión hasta febrero de 2025.

Anunciada como la primera galería virtual de arte de San Juan, pero con la mirada puesta más allá de los límites de la provincia, Artissan da sus primeros pasos en sociedad. Se trata de una serie de encuentros abiertos que, en plena etapa de convocatoria y difusión, sumará otro mañana (ver aparte). Allí se dan cita los artistas visuales interesados en este novedoso proyecto, que arrancó con una enigmática campaña en redes y efectivamente logró llamar la atención: Una gran letra A intervenida de formas diversas, junto a la pregunta “¿Sabés que es la A?’ y frases como “Un espacio que invita a la trascendencia de las obras y sus creadores…’. Detrás de todo esto está Pablo Yamamoto, diseñador de Imagen y Sonido de la UBA y también artista, quien transita la primera parte pública de un proceso que desembocará en la inauguración oficial de su galería en febrero próximo; aunque acotó que en cuanto incorpore un par nombres, el sitio web ya lo estará reflejando.

“El proyecto, básicamente, es una galería virtual de arte. Habrá una especie de mini-biografía de cada artista, con imágenes suyas, detalles de su trabajo y fotografías en alta resolución de cinco obras que quiera exponer. El beneficio para los primeros que estén es que tendrán una tarifa preferencial, distinta a la que se establecerá a partir de febrero de 2025′, contó el emprendedor a DIARIO DE CUYO, dando una idea, además, sobre cómo funcionará. Si bien declaró que aún no ha fijado el monto que se deberá abonar a modo de inscripción (pago único que incluye cinco obras, a partir de las cuales se cobrará por obra incorporada), adelantó que será “muy conveniente’. En cuanto a las posibilidades de comercialización, aclaró que no habrá intermediarios y tampoco la galería actuará como tal, sino que facilitará los medios para que el posible comprador conecte directamente con cada artista.

“La sinergia que se va a lograr nos va a permitir proyectar, pararnos de otra manera ante otros mercados’ Pablo Yamamoto

En un primer tramo, Artissan trabajará solo con obras de arte de artistas consagrados de San Juan, que estén activos. “De alguna manera el inicio va a estar pre filtrado por eso, nombres que han atravesado procesos curatoriales con sus obras. Será, al mismo tiempo, como marcar un estándar de trabajo y de calidad’, apuntó. Sin embargó, comunicó que sí está en sus planes, más adelante, abrir nuevas salas virtuales o secciones en la galería para incluir otras manifestaciones, por ejemplo, creaciones de artistas emergentes, fotografía y arte digital; y piezas utilitarias con arte y diseño. “Todo eso entraría en una segunda etapa’, resaltó Yamamoto, más conocido en la provincia por su trabajo con la fotografía, las filmaciones y la edición de videos; aunque su principal oficio desde hace más de 18 años -destacó- es ser desarrollador web, entre otras tareas de vinculadas a ese campo.

“Es a partir de esta experiencia que traigo y de los nuevos vínculos que se dieron acá en San Juan -porque empecé a conocer a muchos artistas aquí- que decidí emprender esto. Surgió la oportunidad y me dije “¿Por qué no unir las dos cosas?”, explicó quien llegó a San Juan desde Buenos Aires en 2019, de la mano de su esposa, Gabriela Raffo (hija del recordado arquitecto y artista Nello Raffo y de la primera directora del Polivalente de Arte y exfuncionaria de Cultura provincial, Rosa Pantano).

Satisfecho con la respuesta obtenida hasta el momento, Pablo marcó que “los artistas que han venido a las convocatorias han tenido una devolución muy positiva, están muy interesados en ser parte. Creo que tiene que ver con todo el paquete que ofrezco, el servicio que les brindará la galería y la decisión de que lo que yo vaya a hacer, le tiene que servir al artista’, valoró. Pero además, en estos cara a cara se da un ida y vuelta donde el autor de la iniciativa también toma nota de sugerencias e inquietudes que los asistentes manifiestan.

“Ya me han planteado, por ejemplo, la necesidad de que el sitio disponga de alguna herramienta para que el potencial comprador sepa valores, costos de envío y esas cosas, de las que algunos no se quieren ocupar. No estaban en un plan inicial, pero se puede considerar. El feedback es muy positivo’, ratificó Yamamoto, entusiasmado con el estreno.

“Creo que la sinergia que se va a lograr nos va a permitir proyectar, pararnos de otra manera ante otros mercados. Mi función también será buscar alianzas y contactos fuera de la provincia y el país, para que las obras trasciendan a un mercado más importante que el interno. La tecnología nos brinda posibilidades y hay que aprovecharlas’, cerró.

De momento se puede visitar el sitio de demostración de la galería virtual, ingresando a Artissan.ar, que muestra cómo estará estructurada, con una suerte de portfolio de cada artista, búsquedas por temáticas, nombres y técnicas; y hasta agenda de actividades.

* Otra convocatoria

Pablo Yamamoto volverá a dar detalles de esta propuesta en una nueva convocatoria que tendrá lugar mañana miércoles, a las 10 hs, en la Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento). La entrada es libre y gratuita. Será la cuarta, luego de las que ya realizó en la Estación San Martín, en la dirección de Bibliotecas Populares y también en la Alianza; y que continuarán en enero.

“Son encuentros en distintos lugares para que el artista tenga la posibilidad de escucharme y entender más acabadamente de qué va el proyecto’, señaló el creador de Artissan. Los interesados pueden comunicarse al 2645211210.