“El bolero me conecta a mi niñez’

Tras cerrar un ciclo, en junio pasado en IOPPS, Martina Flores presentará su nuevo proyecto de boleros el próximo viernes a las 21:30 hs en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (entrada $7000 en boletería y en TuEntrada.com). De esta forma, la joven artista comenzará a dar sus primeros pasos en un terreno “distinto’ al que venía transitando y que según relató, se verá reflejado en un EP que saldrá el 3 de octubre y se sumará a sus materiales: Desperté, Pies a la deriva, En mí, Sesiones acústicas y Salvar el recuerdo.

“El contexto es la presentación del primer bolero de mí autoría llamado Si te preguntan por mí, inspirado en autores clásicos del género tradicional’, expresó Martina a DIARIO DE CUYO sobre este “paréntesis’ en el que se está “permitiendo jugar con los boleros’, lo que subrayó que era “una deuda pendiente’ para ella.

“El bolero me conecta a mi niñez, me lleva a la casa de mi abuelo paterno Yuki que toda la vida cantó boleros, a mi tío Lucio, a mi papá Yeidi. Es una forma de rendir homenaje a esa infancia y a esas canciones que hicieron que me volviera compositora. Fueron los primeros temas que escuché que hablaban de amor y desamor, los primeros sonidos’, recordó la cantautora que sintió “la necesidad’ de “volver a conectar con esa niña’ y sus emociones para “retornar a las bases’.

Es así que, además de “Si te preguntan…’ que ya se encuentra sonando en las plataformas musicales, el público también escuchará aquellos títulos emblemáticos en los que la artista se inspiró para componer ese tema.

“El show contará con una gran cantidad de músicos, danza y un despliegue especial para la ocasión con un vestuario y una escenografía basada en la figura mexicana de La Llorona y elementos del flamenco. “No sé si se volverá a repetir. Será la antesala al lanzamiento del material acústico que incluirá dos boleros propios y cuatro tradicionales como La Mentira y Nosotros’, manifestó respecto al recital en el que estará acompañada por los músicos locales Lucio Flores en piano (su tío), Angelo Muñoz en guitarra y dirección; Martín Castro Meglioli, percusión y batería; Diego Vega, contrabajo; Fernando Naser, trompeta; Rodrigo Ovejero, trombón; e Indira González, violín. A lo que sumará, la danza y las performances de Julia de Nardi.