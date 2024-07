Se estrena LoKafka: El Círculo se vuelve a abrir La obra subirá a escena en honor a los 100 años de la muerte de Franz Kafka

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Abriendo un nuevo ciclo, El Círculo de Tiza volverá a escena para conmemorar el centenario de la muerte de Franz Kafka con el debut de LoKafka, con Juan Carlos Carta en la dirección. Después de llevar a escena Meyerhold – la revolución silenciosa hace 4 años, el grupo regresará a las tablas el viernes 2 de agosto en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, “continuando en la línea de teatro político con la que nació el elenco hace 28 años’, expresó el también escritor de la producción a DIARIO DE CUYO.

“Siempre me interesó Kafka, de ahí que hicimos La Metamorfosis; pero, ahora quise indagar en la cabeza del escritor a la hora de escribir, en todas sus sombras e iluminaciones’, afirmó Carta sobre el nacimiento de la obra. “Él como Dostoievski son autores que aunque no se dedicaron a escribir teatro, sí tienen una impronta teatral en cuanto a la espacialidad, la construcción de personajes y las situaciones. Si bien todos los libros que hice con El Círculo… son míos, empecé a transitar estos autores interesado en el universo de cada uno a partir de El Joven Dostoievski en 2014. Ahí, comencé a hacer yuxtaposiciones, un encuentro entre las fronteras de lo que es el texto dramático y lo narrativo, ese lugar límite en el que se empiezan a rozar ambos géneros. Me gusta indagar en eso’, añadió respecto a la visión que trató de reflejar en esta creación, a la que tituló LoKafka.

“Para mí es importante, ese lugar en el que de pronto hay una pieza teatral que se puede construir de elementos narrativos, los míos son libros intervenidos. Hay como una interpelación a todas las estructuras dramáticas, por eso me parece tan placentero buscarlo, además es como un autor muy vigente, estamos en una época bastante kafkiana por todas las cosas que están pasado y dejó escritas’, recalcó.

Para representar los distintos cuadros, el director se rodeó de actores que pudieran ser parte de una labor de experimentación a la que está abocado, además de su espacio La Zona, en su canal de Youtube.

“Ni el texto, ni los actores, ni la puesta responden a las formas convencionales de lo que se entiende que es el teatro, ya que estamos en un proceso de búsqueda y era importante encontrar actores que estuvieran en esa línea, en la necesidad de ir por otro lado, por un camino que va por el lado de la investigación y la austeridad’, manifestó en relación al equipo artístico que se conformó con el joven Simón Carratú a cargo de la interpretación de Kafka, Agostina Adaro como la mujer y Pablo Flores Tulián como la sombra, con el fin de “recorrer su vida y obra, sus sueños y creaciones, su lucidez para preanunciar lo que vendría en el futuro y otros temas’, sostuvo acerca de este trabajo en el que los personajes “trabajan desde una metamorfosis porque va en cambio constante, es un sistema narrativo lo que lo va movilizando, es otra forma de encarar el hecho teatral’.

“La composición que hizo Simón para Kafka pasa por un trabajo físico – vocal profundo, donde el actor tuvo asiduas lecturas de toda su obra llegando a mostrar con su cuerpo elementos esenciales del imaginario del autor. Además, la mujer y la sombra son narradores que van contando la vida y, por momentos, asumen personajes de sus obras. La estructura se divide en cuatro momentos: Uterus, Infans, LoKafka y Mortem’, relató Carta acerca del argumento cuya finalidad es ir hacia lo más profundo de las ideas de uno de los escritores universales del siglo XX. Luego de su presentación oficial, seguirá con funciones en el Espacio Expresión Contemporánea de Villa Krause durante todo agosto y septiembre.

“Soy el artista del hambre que transforma al mundo: el viejo paseo por el Puente Carlos, las aguas sucias del Vitaba, no son más realidad que mis pesadillas. Yo/Soy. Ese cofre que se abre al mundo. Y lo llena de horror’, es uno de los fragmentos más fuertes de Kafka con los que se encontrará el espectador en una puesta pensada de manera minimalista y expresionista, intervenida por la formación, las ideas y la impotencia al momento de la creación.

“Kafka es un caso paradójico, ya que si bien está considerado como uno de los grandes escritores del siglo pasado, su obra está fragmentada, con excepción de algunas producciones que están completas’, reflexionó Carta sobre la obra, que tendrá “mucho trabajo sobre el sonido y la iluminación’, según adelantó “muy contento’ de volver a escena con un equipo actoral con el que “vibramos en la misma sintonía’.

MIRA TAMBIÉN Kamala Harris se encamina hacia la presidencia de los EE.UU.

Dato

La obra podrá verse en el Teatro Bicentenario (Las Heras 430 sur) este 2 de agosto a las 21:30 hs. Entradas: $5000 online en tuentrada.com y boletería de la sala